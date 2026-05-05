The Odyssey: Νέο επικό trailer για την επερχόμενη ταινία του Christopher Nolan

Η κινηματογραφική μεταφορά του Ομηρικού Έπους από τον δημιουργό του Oppenheimer και του Inception αποκτά πλέον ξεκάθαρη μορφή. Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, ολοκληρωμένο trailer για το The Odyssey, παρέχοντας την πιο λεπτομερή ματιά στο όραμα του Christopher Nolan για το ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Η παραγωγή επενδύει σε πρακτικά εφέ και τεράστια σκηνικά, αφήνοντας τις ψηφιακές παρεμβάσεις μόνο για τα απολύτως απαραίτητα μυθικά στοιχεία.

Η επιλογή του Nolan να ασχοληθεί με την ελληνική μυθολογία αποτελεί σημείο καμπής στην καριέρα του. Μετά από ιστορικά δράματα και sci-fi υπερπαραγωγές, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης καταπιάνεται με ένα κείμενο που αποτελεί τον πυρήνα της δυτικής αφήγησης. Τα νέα πλάνα επιβεβαιώνουν την πρόθεση του δημιουργού να αποδώσει το κείμενο με απόλυτη σοβαρότητα, δίνοντας έμφαση στον ψυχολογικό φόρτο της επιστροφής.

Το trailer ξεκινά με τον Οδυσσέα (Matt Damon) να συνομιλεί με την Καλυψώ (Charlize Theron). Η ξεκάθαρη έκκλησή του «βοήθησέ με να πάω σπίτι» θέτει αμέσως τον κεντρικό άξονα της πλοκής. Αντί να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη δράση, η αρχή του trailer δίνει βάρος στο συναισθηματικό κενό και την απόσταση.

Παράλληλα, μεταφερόμαστε στην Ιθάκη, όπου ο Αντίνοος, τον οποίο υποδύεται ο Robert Pattinson, καταστρώνει το σχέδιο κατάληψης της εξουσίας. Η Πηνελόπη (Anne Hathaway) και ο Τηλέμαχος (Tom Holland) προβάλλουν την αντίστασή τους απέναντι στους μνηστήρες, διατηρώντας την πίστη τους στην επιστροφή του βασιλιά.

Το δεύτερο μισό του βίντεο ανεβάζει κατακόρυφα την κλίμακα της παραγωγής. Παρουσιάζονται πλάνα από την πτώση της Τροίας μέσω του Δούρειου Ίππου, μάχες μεγάλης κλίμακας με γίγαντες, και τελικά, η σκηνή που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον: η εμφάνιση του Κύκλωπα Πολύφημου. Το trailer διατηρεί το σασπένς δείχνοντας απλώς την αντίδραση του πληρώματος και ελάχιστα από το ίδιο το τέρας, επιβεβαιώνοντας τη γνωστή τακτική του Nolan να κρύβει τους "άσους" του για τη σκοτεινή αίθουσα. Στη σύνθεση του cast βρίσκουμε επίσης ονόματα όπως η Lupita Nyong'o, η Zendaya και ο Jon Bernthal.

Η προσέγγιση του Nolan στο υλικό δεν είναι απλώς ιστορική, αλλά αναλύει την ίδια τη φύση της μυθοπλασίας. Σε πρόσφατη εμφάνισή του στο The Late Show, ο σκηνοθέτης προχώρησε σε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση ανάμεσα στα Ομηρικά Έπη και τη σύγχρονη βιομηχανία των υπερηρώων.

Ακόμα και η κουλτούρα των κόμικς, είτε μιλάμε για τη Marvel είτε για τη DC, προέρχεται άμεσα από τα Ομηρικά Έπη. Το ενδιαφέρον με τον Όμηρο είναι πως κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα αν υπήρξε καν ως ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Υπό μία έννοια, ο Όμηρος ήταν ο George Lucas της εποχής του. Είναι η Marvel των ημερών του. Υπάρχει μια άμεση σύνδεση με την ανθρώπινη ανάγκη να πιστέψουμε ότι θεοί θα μπορούσαν να περπατούν ανάμεσά μας. Το σύγχρονο κόμικ είναι απλώς η δική μας έκφραση αυτής ακριβώς της ανάγκης.

Το The Odyssey κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου 2026.

