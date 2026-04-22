Coyote vs. Acme: Η Ketchup Entertainment έσωσε την ταινία και έχουμε το πρώτο trailer!

Το πρώτο trailer του Coyote vs. Acme επιβεβαιώνει την κυκλοφορία της υβριδικής live-action/animation ταινίας στις 28 Αυγούστου 2026. Πρωταγωνιστούν οι John Cena, Will Forte και Lana Condor, με την πλοκή να επικεντρώνεται στη μήνυση του Wile E. Coyote ενάντια στην εταιρεία ACME για τα ελαττωματικά της προϊόντα, λειτουργώντας ως ευθεία κριτική στις εταιρικές πρακτικές.

Τα πλάνα επιβεβαιώνουν ότι η δημιουργική ομάδα, υπό τη σκηνοθεσία του Dave Green και με παραγωγό τον James Gunn, έχει παραδώσει ένα έργο που συνδυάζει άρτια το 2D animation με το live-action περιβάλλον. Το ύφος της ταινίας δανείζεται στοιχεία από το κλασικό Who Framed Roger Rabbit?, προσφέροντας ένα νομικό δράμα κωμικών διαστάσεων.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του trailer εντοπίζεται στον αυτοαναφορικό του χαρακτήρα (meta-commentary). Ο χαρακτήρας του Will Forte, ο οποίος αναλαμβάνει τη νομική εκπροσώπηση του Wile E. Coyote, ακούγεται να φωνάζει: «Αυτές οι εταιρείες νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν!». Πρόκειται για μια ατάκα που προφανώς ηχογραφήθηκε ή ενσωματώθηκε με πλήρη επίγνωση της ταλαιπωρίας που υπέστη το ίδιο το έργο από τα στελέχη της Warner Bros, ταποθετώντας την ACME στη θέση του αληθινού εταιρικού κολοσσού. Ο John Cena, στο ρόλο του πρώην αφεντικού του δικηγόρου και νυν υπερασπιστή της ACME, πλαισιώνει ένα καστ που καλείται να δώσει ανθρώπινη υπόσταση σε μια σουρεαλιστική δικαστική διαμάχη.

Γιατί είχε ακυρωθεί το Coyote vs. Acme από την Warner Bros;

Τον Νοέμβριο του 2023, η Warner Bros. Discovery ακύρωσε την ολοκληρωμένη ταινία Coyote vs. Acme αποκλειστικά για να εξασφαλίσει μια φορολογική διαγραφή ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Το project διασώθηκε το 2025 όταν η Ketchup Entertainment εξαγόρασε τα δικαιώματα διανομής έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά από πιέσεις της βιομηχανίας.

Η ιστορία πίσω από το Coyote vs. Acme είναι ίσως πιο κινηματογραφική από το ίδιο το σενάριο της ταινίας. Ο CEO της Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ακολουθώντας την αμφιλεγόμενη τακτική που εφήρμοσε με τα Batgirl και Scoob! Holiday Haunt, αποφάσισε να «κλειδώσει» το φιλμ στο συρτάρι. Η απόφαση πάρθηκε παρότι η ταινία είχε λάβει εξαιρετικές κριτικές στις δοκιμαστικές προβολές. Η διοίκηση θεώρησε πως το φιλμ δεν θα άντεχε τον ανταγωνισμό του σύγχρονου box office, προτιμώντας τη σίγουρη λογιστική απόσβεση.

Η αντίδραση της κινηματογραφικής βιομηχανίας υπήρξε πρωτοφανής. Σκηνοθέτες, δημιουργοί animation και εκπρόσωποι ηθοποιών ακύρωσαν συναντήσεις με τη Warner Bros, καταδικάζοντας τη μετατροπή της τέχνης σε απλό λογιστικό μέγεθος. Υπό το βάρος της γενικευμένης κατακραυγής, το στούντιο υπαναχώρησε μερικώς, επιτρέποντας στους δημιουργούς να αναζητήσουν νέο διανομέα. Παρότι πλατφόρμες όπως το Netflix, η Amazon και η Paramount εξέφρασαν αρχικό ενδιαφέρον το 2024, η συμφωνία έκλεισε τελικά τον Μάρτιο του 2025 με την Ketchup Entertainment, μια ανεξάρτητη εταιρεία που επένδυσε 50 εκατομμύρια δολάρια για την παγκόσμια διανομή.

Στην Ελλάδα, το Coyote vs. Acme αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου 2026.