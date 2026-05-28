Disclosure Day: Ο Steven Spielberg αποκαλύπτει τους εξωγήινους στο τελικό trailer

Η αυλαία για μία από τις πλέον αναμενόμενες κινηματογραφικές παραγωγές του καλοκαιριού του 2026 ανοίγει επίσημα. Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό trailer του Disclosure Day, της νέας ταινίας επιστημονικής φαντασίας που φέρει την υπογραφή του θρυλικού Steven Spielberg. Ύστερα από μήνες μυστικότητας, αινιγματικών teasers και εικασιών από την κοινότητα των σινεφίλ, το νέο υλικό απαντά στο κεντρικό ερώτημα: ναι, οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί, βρίσκονται εδώ και η μορφή τους αποκαλύπτεται ξεκάθαρα.

Το Disclosure Day αποτελεί την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Steven Spielberg στη θεματολογία που καθόρισε μεγάλο μέρος της καριέρας του. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης έχει συνδέσει το όνομά του με την εξωγήινη ζωή μέσα από αριστουργήματα όπως το Close Encounters of the Third Kind (1977), το E.T. the Extra-Terrestrial (1982) και το War of the Worlds (2005). Ωστόσο, η προσέγγισή του στο Disclosure Day δείχνει να διαφέρει αισθητά.

Το τελικό trailer συνοδεύεται από ένα ασυνήθιστο voice-over του ίδιου του δημιουργού, ο οποίος αναφέρει πως ενώ παλαιότερα αναρωτιόταν πόσο "υπέροχο θα ήταν αν όλα αυτά αποδεικνύονταν αληθινά", πλέον σκέφτεται "πόσο υπέροχο θα ήταν να μάθει ο κόσμος ότι όλα αυτά ΕΙΝΑΙ αληθινά". Αυτή η δήλωση δίνει τον απόλυτο τόνο του φιλμ, δηλαδή ότι δεν πρόκειται για μια απλή ιστορία επαφής, αλλά για ένα θρίλερ αποκάλυψης και συγκάλυψης πληροφοριών.

Η πλοκή της ταινίας, όπως διαγράφεται από τα στοιχεία του trailer, περιστρέφεται γύρω από την ιδέα ότι η αλήθεια ανήκει σε οκτώ δισεκατομμύρια ανθρώπους. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Daniel Kellner, τον οποίο υποδύεται ο βραβευμένος Josh O'Connor. Ο Kellner είναι ένας ειδικός κυβερνοασφάλειας που είχε προσληφθεί για να προστατεύει κυβερνητικά μυστικά υψίστης σημασίας. Διαπιστώνοντας την πραγματικότητα γύρω από την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, αποφασίζει να γίνει πληροφοριοδότης και να εκθέσει την αλήθεια στην ανθρωπότητα. Το συγκεκριμένο μοτίβο προσδίδει στο φιλμ στοιχεία κατασκοπικού θρίλερ, τα οποία συνδυάζονται ομαλά με τον πυρήνα του sci-fi.

Δίπλα του βρίσκεται η Margaret, την οποία ενσαρκώνει η Emily Blunt. Πρόκειται για μια μετεωρολόγο τηλεοπτικού σταθμού στο Kansas City, η οποία κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης αρχίζει απροσδόκητα να εκπέμπει περίεργους, εξωγήινους ήχους και να μιλά σε μια ακατάληπτη γλώσσα που, μυστηριωδώς, ο χαρακτήρας του O'Connor μπορεί να κατανοήσει. Το εξαιρετικό καστ συμπληρώνεται από τον Colin Firth, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του βασικού ανταγωνιστή. Ο Firth ενσαρκώνει έναν αδίστακτο υψηλόβαθμο αξιωματούχο που είναι διατεθειμένος να φτάσει στα άκρα προκειμένου να αποτρέψει την Αποκάλυψη (Disclosure), θεωρώντας ότι αυτή θα ανατρέψει την καθιερωμένη τάξη πραγμάτων παγκοσμίως. Στο trailer βλέπουμε τον χαρακτήρα του συνδεδεμένο με ένα εξελιγμένο μηχάνημα που φαίνεται να του παρέχει δυνάμεις ελέγχου του νου ή τηλεπαθητικής προβολής. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης ο Colman Domingo, η Eve Hewson και ο Wyatt Russell.

Οπτικά, το φιλμ ακολουθεί τα υψηλά στάνταρ παραγωγής που χαρακτηρίζουν τα έργα του Spielberg. Το τελικό trailer παρουσιάζει σκηνές που κόβουν την ανάσα: από αγρογλυφικά και απόκοσμα φωτισμένα σπίτια (μια ξεκάθαρη αναφορά στο Close Encounters), μέχρι μια τεράστια σεκάνς καταδίωξης με αυτοκίνητα και τρένα, επιβεβαιώνοντας πως η ταινία διαθέτει έντονο στοιχείο δράσης. Το μεγαλύτερο σημείο συζήτησης, ωστόσο, είναι η σύντομη αλλά σαφής εμφάνιση των εξωγήινων. Αντί να πειραματιστεί με εντελώς νέα, ακατανόητα σχέδια, ο Spielberg επέλεξε την αρχετυπική απεικόνιση των "Greys" – τα γνωστά όντα με τα μεγάλα κεφάλια και τα τεράστια, μαύρα μάτια που κυριαρχούν στις αναφορές ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι έχουν βιώσει απαγωγή (abductees), συνδέοντας άμεσα το έργο με τις κλασικές θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το περιστατικό του Roswell το 1947.

Το σενάριο του Disclosure Day υπογράφει ο David Koepp, βασισμένος σε μια αρχική ιδέα του ίδιου του Spielberg. Η συνεργασία των δύο ανδρών αποτελεί εγγύηση για τη δομή του μπλοκμπάστερ, καθώς έχουν δουλέψει μαζί στο παρελθόν σε τεράστιες επιτυχίες όπως τα Jurassic Park, The Lost World: Jurassic Park, War of the Worlds και Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.

Το Disclosure Day κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 12 Ιουνίου 2026.