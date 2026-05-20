Το Broken Sword γίνεται live-action ταινία από τη Story Kitchen!

Η επιβεβαίωση της μεταφοράς του Broken Sword στη μεγάλη οθόνη αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τα adventure games των 90s, με την παραγωγή να αναλαμβάνει η Story Kitchen και το σενάριο ο Ελληνοαμερικανός Evan Spiliotopoulos, διασφαλίζοντας μια high-budget προσέγγιση σε ένα κλασικό franchise.

Η Story Kitchen, ιδρυθείσα από τους Dmitri M. Johnson και Michael Lawrence Goldberg, έχει ήδη αποδείξει την ικανότητά της στις μεταφορές βιντεοπαιχνιδιών με το Sonic the Hedgehog, ενώ η επιλογή του Evan Spiliotopoulos για το σενάριο προσθέτει κινηματογραφικό βάρος, δεδομένης της εμπειρίας του σε μεγάλα project της Disney. Στόχος της παραγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι η διατήρηση της ατμόσφαιρας μυστηρίου και της ιστορικής ίντριγκας που καθιέρωσαν το παιχνίδι, αποφεύγοντας την απλοϊκή μετατροπή του υλικού σε ένα τυπικό action blockbuster.

Το πρώτο Broken Sword: The Shadow of the Templars κυκλοφόρησε το 1996 και εστίασε στη συνεργασία του Αμερικανού τουρίστα George Stobbart με τη Γαλλίδα φωτορεπόρτερ Nicole Collard, με σκοπό την εξιχνίαση μιας παγκόσμιας συνωμοσίας που συνδέεται με τους Ναΐτες Ιππότες.

Στην ελληνική αγορά, το Broken Sword γνώρισε τεράστια αποδοχή κατά τα τέλη της δεκαετίας του '90. Η άνθηση των PC cafes στην Ελλάδα και η διανομή demo εκδόσεων μέσω των εγχώριων περιοδικών πληροφορικής (όπως το PC Master), το κατέστησαν βασικό πυλώνα της τοπικής gaming κουλτούρας. Το κοινό εκτίμησε ιδιαίτερα τα χειροποίητα 2D γραφικά, τους απαιτητικούς γρίφους και το εκτενές voice acting, στοιχεία που τότε έθεταν τα πρότυπα για τους τίτλους της κατηγορίας. Το franchise διατήρησε το κοινό του, φτάνοντας μέχρι την πέμπτη κυκλοφορία μέσω μιας επιτυχημένης καμπάνιας στο Kickstarter το 2013, ενώ η Revolution Software ανακοίνωσε το έκτο κεφάλαιο της σειράς μέσα στο 2023, διατηρώντας το ενδιαφέρον αμείωτο 28 χρόνια μετά το ντεμπούτο του.

Η βιομηχανία του θεάματος στρέφεται πλέον συστηματικά στα βιντεοπαιχνίδια ως βασική πηγή Intellectual Property (IP), αντικαθιστώντας σταδιακά τα κόμικς. Η επιτυχία ταινιών όπως το Sonic the Hedgehog και τηλεοπτικών σειρών όπως το The Last of Us και το Fallout, έχει αποδείξει την εμπορική βιωσιμότητα αυτών των εγχειρημάτων, εφόσον τηρείται ο σεβασμός προς το αρχικό υλικό.

Η προσέγγιση της Story Kitchen διαφέρει από τις παλαιότερες προσπάθειες του Χόλιγουντ (π.χ. οι ταινίες του Uwe Boll ή το αρχικό Super Mario Bros.). Η εταιρεία επενδύει σε δημιουργούς που κατανοούν τους μηχανισμούς και την αφήγηση των βιντεοπαιχνιδιών. Το Broken Sword αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς ο ρυθμός ενός point-and-click adventure είναι εγγενώς αργός, βασιζόμενος στους διαλόγους, την εξερεύνηση και τη συλλογή αντικειμένων, παρά στις σκηνές δράσης. Ο σεναριογράφος θα χρειαστεί να συμπυκνώσει δεκάδες ώρες gameplay σε ένα σενάριο 120 σελίδων, διατηρώντας το χιούμορ του George Stobbart και την ιστορική ακρίβεια της μυθολογίας των Ναϊτών που χαρακτηρίζει τον τίτλο.

