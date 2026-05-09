Samsung Onyx Cinema LED: Η νέα οθόνη 14 μέτρων για 4K στα 120Hz σε κινηματογράφους

Σύνοψη

Η Samsung ανακοίνωσε τη νέα οθόνη Onyx Cinema LED (μοντέλο ICD) με διαγώνιο 14 μέτρων, ειδικά σχεδιασμένη για αίθουσες Premium Large Format (PLF).

Το νέο πάνελ προσφέρει ανάλυση έως 4K στα 120Hz, μέγιστη φωτεινότητα 300 nits μέσω τεχνολογίας HDR και pixel pitch στα 3.3mm για απόλυτη ευκρίνεια.

Διαθέτει ευέλικτη υποστήριξη κλιμάκωσης, επιτρέποντας την επέκταση της συνολικής επιφάνειας προβολής έως και τα 20 μέτρα με την προσθήκη μεμονωμένων πάνελ LED.

Η σειρά Onyx συνεχίζει την επέκτασή της παγκοσμίως, με πρόσφατες εγκαταστάσεις πολλαπλών οθονών στο Μαρόκο (Pathé Dar Essalam) και στις Ηνωμένες Πολιτείες (Trilith Cinemas).

Η Samsung Electronics διευρύνει τις επιλογές για τις κινηματογραφικές αίθουσες επόμενης γενιάς με την επίσημη παρουσίαση της νέας οθόνης 14 μέτρων Onyx Cinema LED (μοντέλο ICD). Η ανακοίνωση του νέου συστήματος απεικόνισης πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της έκθεσης CinemaCon 2026, η οποία φιλοξενήθηκε στο Caesars Palace του Λας Βέγκας τον φετινό Απρίλιο. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει αναπτυχθεί και σχεδιαστεί αποκλειστικά για την κατηγορία των Premium Large Format (PLF) αιθουσών. Βασικός του σκοπός είναι να διατηρήσει στο ακέραιο την ποιότητα εικόνας, την υψηλή αξιοπιστία και τις δυνατότητες κλιμάκωσης που χαρακτηρίζουν την πλατφόρμα Onyx, μεταφέροντάς τα ωστόσο σε σημαντικά μεγαλύτερη κλίμακα προβολής.

Η στόχευση των κινηματογράφων στην προσφορά διαφοροποιημένων και premium εμπειριών έχει αναδείξει τις αίθουσες μεγάλου μεγέθους σε πρωταρχικής σημασίας επένδυση για τις εταιρείες κινηματογραφικών αιθουσών. Το νέο μοντέλο των 14 μέτρων της νοτιοκορεατικής εταιρείας έρχεται να καλύψει αυτή ακριβώς την αυξημένη ζήτηση, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία θέασης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την αποδοτική αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου της εκάστοτε αίθουσας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Hyoung Jae Kim, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του τμήματος Visual Display (VD) Business της Samsung Electronics, οι σύγχρονοι θεατές επιλέγουν τις premium αίθουσες αναζητώντας μια εμπειρία την οποία είναι αδύνατο να αναπαράγουν στο οικιακό τους περιβάλλον. Αυτή η απαίτηση θέτει ψηλότερα τον πήχη για κάθε επιμέρους στοιχείο της κινηματογραφικής αίθουσας, ξεκινώντας φυσικά από την ίδια την οθόνη προβολής. Στόχος της νέας Onyx 14 μέτρων της Samsung είναι να καταστήσει την κινηματογραφική προβολή ξανά τον απόλυτο προορισμό ψυχαγωγίας, μέσω της αναβάθμισης της οπτικής εμπειρίας σε μεγαλύτερους χώρους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και απόδοση

Από το ντεμπούτο της σειράς το 2017, η Samsung προσφέρει στην κατηγορία Cinema LED τεχνολογικές λύσεις που εξασφαλίζουν βαθύ μαύρο, πλούσια χρωματική απόδοση και εντυπωσιακή αντίθεση. Μετά την περσινή διάθεση των μοντέλων 5 μέτρων (τα οποία προορίζονται για boutique κινηματογράφους) και των 10 μέτρων (για premium αίθουσες), η προσθήκη του μοντέλου των 14 μέτρων ενισχύει τον εξοπλισμό για τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά περιβάλλοντα.

Η νέα οθόνη προσφέρει τη βασική εμπειρία της σειράς Onyx, ενσωματώνοντας ανάλυση έως 4K στα 120Hz. Αυτό μεταφράζεται σε υψηλή ευκρίνεια και εκπληκτικά ομαλή κίνηση κατά την αναπαραγωγή του περιεχομένου. Για τη βελτιστοποίηση της εικόνας στη συγκεκριμένη διάσταση των 14 μέτρων, το pixel pitch έχει διαμορφωθεί στα 3.3mm, προκειμένου να αποδίδει σταθερή και ευκρινή ποιότητα σε όλη τη διευρυμένη επιφάνεια του πάνελ.

Επιπλέον, μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας HDR (High Dynamic Range) της Samsung, η οθόνη επιτυγχάνει μέγιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 300 nits. Αυτή η τιμή είναι περίπου έξι φορές φωτεινότερη σε σύγκριση με τα συμβατικά κινηματογραφικά πρότυπα προβολής που χρησιμοποιούνται σήμερα. Παράλληλα, η Onyx αποδίδει έως και 100% χρωματικό όγκο στη μέγιστη φωτεινότητα, ενώ η υψηλή της αντίθεση επιτρέπει την απόδοση έντονων μαύρων χρωμάτων για βαθιά εμβύθιση και εξαιρετική λεπτομέρεια, ακόμα και στις πιο σκοτεινές σκηνές των ταινιών.

Ευελιξία, κλιμάκωση και συμβατότητα

Ένα από τα σημαντικότερα δομικά πλεονεκτήματα του νέου συστήματος είναι η ευέλικτη υποστήριξη κλιμάκωσης. Παρότι η βασική διάσταση ορίζεται στα 14 μέτρα, η αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει την επέκταση της επιφάνειας της οθόνης έως και τα 20 μέτρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει την υπερδιπλασίαση της συνολικής επιφάνειας προβολής, μια διαδικασία που επιτυγχάνεται μέσω της προσθήκης μεμονωμένων πάνελ LED τόσο στα πλάγια όσο και στο κάτω μέρος της κεντρικής διάταξης, δημιουργώντας την επιθυμητή διάσταση για τον εκάστοτε χώρο.

Όσον αφορά τις κινηματογραφικές αναλογίες, η νέα οθόνη Onyx υποστηρίζει πλήρως τόσο τις διαστάσεις scope (2.39:1) όσο και flat (1.85:1). Παράλληλα, η διαχείριση των αιθουσών και του ψηφιακού περιεχομένου βελτιστοποιείται χάρη στην πλήρη συμβατότητα του συστήματος με media servers των εταιρειών Dolby και GDC.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η ευελιξία της οθόνης δεν περιορίζουν τη χρήση της αποκλειστικά στην προβολή κινηματογραφικών παραγωγών. Σύμφωνα με την εταιρεία, η Onyx είναι εξίσου κατάλληλη για την προβολή ζωντανών αθλητικών γεγονότων, συναυλιών, εκδηλώσεων gaming αλλά και εταιρικών παρουσιάσεων. Ο λόγος είναι ότι προσφέρει σταθερή φωτεινότητα και αδιαπραγμάτευτη ποιότητα εικόνας, ανεξάρτητα από το τελικό μέγεθος της οθόνης ή τη θέση των καθισμάτων εντός του χώρου.

Παγκόσμια επέκταση της σειράς Onyx

Η υιοθέτηση των συστημάτων Onyx (μοντέλο ICD) καταγράφει μια δυναμική και συνεχή πορεία σε παγκόσμιο επίπεδο από την περσινή κυκλοφορία της τελευταίας σειράς. Ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών και εγκαταστάσεων υψηλού προφίλ επενδύουν όλο και περισσότερο στη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Στην ευρύτερη αγορά της περιοχής ΕΜΕΑ, ένα από τα πιο πρόσφατα και αξιοσημείωτα παραδείγματα αποτελεί το νέο συγκρότημα Pathé Dar Essalam, το οποίο βρίσκεται στην πολυτελή συνοικία του Ραμπάτ στο Μαρόκο. Ο συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος σχεδιάστηκε σε άμεση συνεργασία με την έδρα του Pathé, στοχεύει να αποτελέσει έναν προορισμό συγκρίσιμο με το Pathé Palace του Παρισιού. Στις τέσσερις αίθουσες του συγκροτήματος έχουν εγκατασταθεί οθόνες Onyx διαφόρων διαστάσεων, συγκεκριμένα 10, 5 και κλίμακας 6,4 μέτρων. Με αυτές τις προσθήκες, η εταιρεία Pathé διαθέτει πλέον συνολικά 12 οθόνες τεχνολογίας Onyx (συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων από τα τελευταία μοντέλα), κατέχοντας την πρώτη θέση σε αριθμό λειτουργικών οθονών Onyx από οποιαδήποτε άλλη κινηματογραφική εταιρεία στην Ευρώπη.

Η δυναμική της σειράς επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς και στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Δεκέμβριο του 2025, τα Trilith Cinemas στην πόλη Fayetteville της πολιτείας Georgia, έγιναν οι πρώτοι κινηματογράφοι στη χώρα που παρουσίασαν την τελευταία γενιά οθονών LED Samsung Onyx. Η τεχνολογία εγκαταστάθηκε επιτυχώς σε πέντε συνολικά αίθουσες του συγκροτήματος. Δεδομένου ότι η περιοχή αποτελεί μια από τις πιο ενεργές κοινότητες παραγωγής στις ΗΠΑ, η αίθουσα προσφέρει πλέον στο κοινό ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται πλήρως στην κλίμακα, την οπτική λεπτομέρεια αλλά και τη δημιουργική πρόθεση της ίδιας της διαδικασίας κινηματογραφικής παραγωγής.

Σχολιάζοντας τη μετάβαση, ο Bo Chambliss, Πρόεδρος της Georgia Theatre Company, δήλωσε ότι το μέλλον της κινηματογραφικής προβολής καθορίζεται από τεχνολογικές καινοτομίες που αναβαθμίζουν καθολικά τον τρόπο με τον οποίο το κοινό βιώνει την κινηματογραφική ταινία. Επισήμανε ότι η συνεργασία με τη Samsung αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Επιπλέον, τόνισε ότι χάρη στην εκπληκτική φωτεινότητα, την υψηλή αντίθεση και την απόλυτη ακρίβεια χρωμάτων, η οθόνη Onyx παραμένει πιστή στο αρχικό όραμα του σκηνοθέτη. Τέλος, σημείωσε ότι η αξιοπιστία της πλατφόρμας επιτρέπει στην εταιρεία να προσφέρει μια σταθερά premium εμπειρία στους επισκέπτες, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για μια τοποθεσία που είναι άμεσα και στενά συνδεδεμένη με τη δημιουργική κοινότητα.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!