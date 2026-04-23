Clayface: Πρώτο trailer για την πιο άγρια ταινία της DC

Το πρώτο trailer του Clayface αποκαλύφθηκε παρουσιάζοντας την ταινία ως ένα καθαρόαιμο ψυχολογικό body horror. Σε σκηνοθεσία James Watkins, η ταινία ακολουθεί τον Tom Rhys Harries ως Matt Hagen, έναν παραμορφωμένο ηθοποιό που καταφεύγει σε μια ακραία πειραματική θεραπεία με καταστροφικά αποτελέσματα. Η πρεμιέρα αναμένεται τον Οκτώβριο του 2026 στους κινηματογράφους, εισάγοντας ένα σκοτεινό, αυστηρώς ακατάλληλο (R-Rated) ύφος στο νέο κινηματογραφικό σύμπαν της DC (Chapter One: Gods and Monsters).

Ο κεντρικός πυρήνας της πλοκής επικεντρώνεται στον Matt Hagen (Tom Rhys Harries), έναν ανερχόμενο αστέρα του κινηματογράφου. Η καριέρα και η ζωή του καταστρέφονται έπειτα από μια βίαιη επίθεση που τον αφήνει μόνιμα παραμορφωμένο. Αντιμέτωπος με το τέλος της πορείας του, προσεγγίζει περιθωριακούς επιστήμονες για μια λύση. Η πειραματική θεραπεία που λαμβάνει αρχικά αποκαθιστά την εμφάνιση του, όμως οι παρενέργειες αποδεικνύονται εφιαλτικές, με το δέρμα του να αποκτά τη ρευστή, αργιλώδη υφή που χαρακτηρίζει τον ομώνυμο χαρακτήρα των κόμικς.

Η σκηνοθετική προσέγγιση του James Watkins γίνεται εμφανής ήδη από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Η επιλογή του κομματιού 'Do You Realize??' των Flaming Lips δημιουργεί μια έντονη, ανησυχητική αντίθεση με τις σκηνές νοσοκομειακού ρεαλισμού, τον οπτικό γολγοθά του πρωταγωνιστή πίσω από τους επιδέσμους και τη σταδιακή, αποτροπιαστική κατάρρευση της φυσιολογίας του.

Το τεράστιο στοίχημα της DC Studios έγκειται στην ενσωμάτωση μιας τόσο σκληρής ταινίας στο ευρύτερο αφήγημα του Chapter One: Gods and Monsters. Ενώ το νέο Superman φέρνει την αισιοδοξία στο προσκήνιο, το Clayface λειτουργεί ως το σκοτεινό αντίβαρο, αποδεικνύοντας ότι το νέο DCU διαθέτει την ευελιξία να πειραματιστεί με ετερόκλητα κινηματογραφικά είδη.

Στο trailer διακρίνουμε επίσης τη Naomi Ackie στον ρόλο της Dr. Caitlyn Corr, καθώς και τον Eddie Marsan σε έναν αδιευκρίνιστο, αλλά κομβικό ρόλο που ίσως συνδέεται με τα εναλλακτικά "πρόσωπα" (facades) που υιοθετεί ο Hagen. Η απουσία του Batman (ο οποίος στο DCU θα εμφανιστεί στο The Brave and the Bold) είναι ηχηρή, ωστόσο η απεικόνιση της Gotham City επιβεβαιώνει την κοινή αισθητική ταυτότητα του νέου σύμπαντος. Αξίζει να σημειωθεί πως ο James Gunn έχει ήδη διαψεύσει μέσω Threads τις φήμες που ήθελαν το The Batman του Matt Reeves να συνδέεται με τη συγκεκριμένη ταινία, ξεκαθαρίζοντας τα όρια μεταξύ του κεντρικού DCU και του Elseworlds label.

Από τεχνικής άποψης, αυτό που ξεχωρίζει στο υλικό είναι η μείξη πρακτικών εφέ και CGI. Η διαδικασία αποδόμησης του προσώπου του Hagen δεν θυμίζει τα ψηφιακά τέρατα των προηγούμενων δεκαετιών, αλλά βασίζεται σε "visceral" υφές – δέρμα που λιώνει σαν κερί και αλλοιωμένες ανατομικές δομές. Η ηχητική επένδυση ενισχύει αυτή την αίσθηση, με τους ήχους της αλλοίωσης της σάρκας να λειτουργούν σχεδόν αυτόνομα ως εργαλείο δημιουργίας έντασης.

Η επιλογή της Warner Bros. και της DC Studios να προσεγγίσουν τον μύθο του Clayface με τους κώδικες του body horror είναι αναμφίβολα το πιο ριζοσπαστικό βήμα τους μέχρι σήμερα. Το νέο trailer δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με εκρήξεις, αλλά με καθαρό ψυχολογικό βάρος, ενώ η απουσία οποιασδήποτε σύνδεσης με τον Batman ή τον Superman επιτρέπει στην ταινία να αναπνεύσει αυτόνομα. Αν ο σκηνοθέτης James Watkins καταφέρει να διατηρήσει αυτόν τον αποπνικτικό ρυθμό ολόκληρο το δίωρο, χωρίς να υποκύψει στις απαιτήσεις για τυπικές μάχες με ψηφιακά εφέ, το Clayface ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τα όρια του τι θεωρούμε "comic book movie". Πρόκειται για ένα ρίσκο που οι αλγόριθμοι των μεγάλων στούντιο σπάνια εγκρίνουν, αλλά είναι ακριβώς το είδος της κινηματογραφικής τόλμης που χρειάζεται απεγνωσμένα το υπερηρωικό είδος για να ξεφύγει από την τρέχουσα δημιουργική του κόπωση.