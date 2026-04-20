The Dog Stars: Πρώτο trailer για τη νέα post-apocalyptic ταινία του Ridley Scott

Η ταινία The Dog Stars θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 28 Αυγούστου 2026. Η πλοκή εστιάζει στον Hig, έναν πρώην πολιτικό πιλότο, και τον Bangley, έναν σκληροτράχηλο βετεράνο πεζοναύτη, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν μετά από μια καταστροφική παγκόσμια πανδημία γρίπης που αποδεκάτισε τον πληθυσμό. Η ρουτίνα τους ανατρέπεται όταν λαμβάνουν ένα σήμα στον ασύρματο, το οποίο τους ωθεί να αναζητήσουν ίχνη πολιτισμού χρησιμοποιώντας ένα παλιό αεροσκάφος Cessna του 1956.

Το πρώτο trailer του The Dog Stars που μόλις κυκλοφόρησε, αποκαλύπτει μια διαφορετική οπτική προσέγγιση από τα πρόσφατα ιστορικά έπη του Ridley Scott. Η κάμερα εστιάζει στις λεπτομέρειες της εγκατάλειψης: σκουριασμένα υπόστεγα αεροσκαφών, έρημοι διάδρομοι προσγείωσης στο Κολοράντο και το απόλυτο κενό της μετα-αποκαλυπτικής Αμερικής, ενώ η κινηματογράφηση αξιοποιεί τον φυσικό φωτισμό, δημιουργώντας μια ωμή και ρεαλιστική εικόνα της απομόνωσης.

Οπτικά, το υλικό διακρίνεται από μια αίσθηση κόπωσης και φθοράς. Τα όπλα, τα οχήματα και τα ρούχα των χαρακτήρων είναι καλυμμένα με σκόνη και βρωμιά, αποδεικνύοντας τη σκληρή καθημερινότητα της επιβίωσης. Αντί να βασιστεί αποκλειστικά σε CGI περιβάλλοντα, η παραγωγή επένδυσε σε πρακτικά σκηνικά. Οι εναέριες λήψεις με το παλιό αεροσκάφος Cessna μεταδίδουν το αίσθημα της μοναξιάς στους άδειους ουρανούς, ενώ ο ηχητικός σχεδιασμός δίνει έμφαση στους φυσικούς ήχους, όπως τον άνεμο, τον βρυχηθμό του κινητήρα και τους πυροβολισμούς, διατηρώντας το ενδιαφέρον του θεατή χωρίς περιττές μουσικές εξάρσεις.

Η επιλογή των ηθοποιών πέρασε από σημαντικές αλλαγές πριν την έναρξη των γυρισμάτων. Αρχικά, ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Hig είχε δοθεί στον Paul Mescal, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Ridley Scott στο Gladiator II. Ωστόσο, προβλήματα στον προγραμματισμό εξαιτίας των γυρισμάτων για τις βιογραφικές ταινίες των Beatles υπό τη σκηνοθεσία του Sam Mendes, ανάγκασαν τον Mescal να αποχωρήσει από το project στις αρχές του 2025.

Ο Jacob Elordi ανέλαβε τελικά τον ρόλο του Hig, παρά το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα του (γυρίσματα για την τρίτη σεζόν του Euphoria και το Wuthering Heights). Δίπλα του, ο Josh Brolin ενσαρκώνει τον Bangley, φέρνοντας την απαραίτητη τραχύτητα στον ρόλο του οπλοφορούντος μισανθρώπου πρώην πεζοναύτη. Η δυναμική μεταξύ των δύο χαρακτήρων, οι οποίοι συνυπάρχουν αναγκαστικά παρά τις τεράστιες διαφορές τους, αποτελεί τον πυρήνα του πρώτου μισού της ιστορίας.

Το cast συμπληρώνεται από κορυφαία ονόματα. Η Margaret Qualley αναλαμβάνει τον ρόλο της Cima, μιας νεαρής διασώστριας που συναντά ο Hig κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ενώ ο Guy Pearce υποδύεται τον Pops, έναν πρώην Navy SEAL και υπερπροστατευτικό πατέρα της. Η παρουσία του Benedict Wong και της Allison Janney σε υποστηρικτικούς αλλά κρίσιμους ρόλους, ανεβάζει περαιτέρω το επίπεδο των ερμηνειών, όπως φανερώνουν τα σύντομα αλλά έντονα πλάνα τους στο trailer.

Το μυθιστόρημα του Peter Heller, αν και εκδόθηκε το 2012, περιγράφει με ανατριχιαστική ακρίβεια την ψυχολογική επιβάρυνση μιας παγκόσμιας πανδημίας. Η μεταφορά του σεναρίου ανατέθηκε στον Mark L. Smith, ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση ιστοριών ακραίας επιβίωσης, έχοντας γράψει το The Revenant.

Η πρόκληση της διασκευής βρισκόταν στη μετάφραση του εσωτερικού μονολόγου του Hig σε κινηματογραφική δράση. Το trailer υποδεικνύει ότι ο Smith επέλεξε να ενισχύσει τα στοιχεία του θρίλερ, προσθέτοντας ρυθμό και ένταση στις συναντήσεις των πρωταγωνιστών με εξωτερικές απειλές. Αντί να αναλώνεται στην ερώτηση "πώς καταστράφηκε ο κόσμος", η αφήγηση εστιάζει αποκλειστικά στο "πώς προχωράμε από εδώ και πέρα". Η μυστηριώδης ραδιοφωνική εκπομπή λειτουργεί ως ο απόλυτος κινητήριος μοχλός για την εξέλιξη της πλοκής, σπάζοντας το ασφαλές αλλά αποπνικτικό περιβάλλον της εγκαταλελειμμένης αεροπορικής βάσης.

Η παραγωγή του The Dog Stars ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 στην Ιταλία. Το συνεργείο γύρισε σκηνές σε διάφορες τοποθεσίες, προκειμένου να αποδώσει το ερημωμένο τοπίο του αμερικανικού Κολοράντο. Πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα στο οροπέδιο του Cansiglio, στο Avezzano, καθώς και στη φυσική έκταση του Bosco Macchia Grande κοντά στη Ρώμη. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν οι ιστορικές εγκαταστάσεις των Cinecittà Studios για τα εσωτερικά σκηνικά και τις απαιτητικές σκηνές δράσης. Ο 88χρονος πλέον Ridley Scott απέδειξε για άλλη μια φορά την αδιανόητη εργασιακή του αντοχή, προχωρώντας απευθείας στα γυρίσματα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Gladiator II.

Σε επίπεδο στρατηγικής, η 20th Century Studios αποφάσισε να μεταφέρει την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας από τον Μάρτιο του 2026 στον Αύγουστο του 2026. Η απόφαση αυτή απομάκρυνε το The Dog Stars από τον σκληρό ανταγωνισμό της άνοιξης (π.χ. The Super Mario Galaxy Movie και The Mummy) και το τοποθετεί στην κερδοφόρα περίοδο του τέλους του καλοκαιριού.

Για το ελληνικό κοινό, η κυκλοφορία της ταινίας αναμένεται να συμβαδίσει με την παγκόσμια πρεμιέρα. Με δεδομένο ότι η 28η Αυγούστου 2026 πέφτει Παρασκευή, η άφιξη του The Dog Stars στις ελληνικές αίθουσες προγραμματίζεται παραδοσιακά για την Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026.