Toy Story 5: Το τελικό trailer επιβεβαιώνει τον μεγάλο αντίπαλο των παιχνιδιών

Το τελικό επίσημο trailer για το Toy Story 5 της Pixar επιβεβαιώνει αυτό που αναμενόταν από τις πρώτες διαρροές: η πλοκή μετατοπίζεται από τα υπαρξιακά ερωτήματα των προηγούμενων ταινιών στην άμεση απειλή της ψηφιακής επέλασης. Ο σκηνοθέτης Andrew Stanton (βραβευμένος με Όσκαρ για τα Finding Nemo και WALL-E), με τη συν-σκηνοθεσία της Kenna Harris και την παραγωγή της Lindsey Collins, τοποθετεί στο επίκεντρο τη μάχη ανάμεσα στην απτή πραγματικότητα και την ψηφιακή ψυχαγωγία. Η φράση Toy meets Tech αποτελεί τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο ξεδιπλώνεται η αφήγηση της νέας ταινίας.

Η μετάβαση της Bonnie προς την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών συσκευών δημιουργεί συνθήκες απόλυτου πανικού στο δωμάτιο των παιχνιδιών. Το Lilypad, η νέα έξυπνη οθόνη της, λειτουργεί ως ο ανταγωνιστής, έστω και άψυχος με την παραδοσιακή έννοια των χαρακτήρων του franchise. Η φωνή της Greta Lee δίνει ζωή στο ψηφιακό interface του βατράχου, μετατρέποντας το tablet σε έναν διαρκή, εθιστικό αντιπερισπασμό που καθιστά τον Woody, τον Buzz και την υπόλοιπη παρέα παρωχημένους. Οι δημιουργοί της Pixar δεν διστάζουν να ενσωματώσουν ρεαλιστικές πτυχές στο σενάριο: η παραμέληση των φυσικών παιχνιδιών παρουσιάζεται σχεδόν ως ζήτημα υπαρξιακής επιβίωσης για τους πρωταγωνιστές.

Η σύνθεση των ηθοποιών που δανείζουν τις φωνές τους στο Toy Story 5 παραμένει εντυπωσιακή και προσθέτει νέα, δυναμικά ονόματα. Ο Tom Hanks επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Woody. Το trailer αποκαλύπτει ότι ο αγαπημένος καουμπόης επιστρέφει από την αυτοεξορία του, φέροντας μάλιστα τα σημάδια του χρόνου, εμφανώς ταλαιπωρημένος, με ένα κωμικό σημείο φθοράς στο κεφάλι του. Η επιστροφή του καθίσταται αναγκαία προκειμένου να συντονίσει την αντίσταση ενάντια στην ψηφιακή κυριαρχία του Lilypad, παρά το γεγονός ότι η Jessie (Joan Cusack) είχε αναλάβει επιτυχώς τα ηνία του δωματίου κατά την απουσία του.

Ο Tim Allen, ως Buzz Lightyear, καλείται να διαχειριστεί ίσως την πιο ενδιαφέρουσα τεχνολογική υποπλοκή της ταινίας. Το σενάριο εισάγει το στοιχείο των "Multi-Buzz". Πρόκειται για μια ομάδα πενήντα ελαττωματικών, high-tech εκδόσεων του Buzz Lightyear, οι οποίοι έχουν "κολλήσει" σε κατάσταση επίδειξης (demo mode) ύστερα από κάποιο ατύχημα κατά τη μεταφορά τους. Αυτή η εξέλιξη επιτρέπει στους δημιουργούς να δημιουργήσουν κωμικές αλλά και τεχνολογικά αγωνιώδεις καταστάσεις, λειτουργώντας ως σάτιρα για το πώς η μαζική παραγωγή tech gadgets συχνά οδηγεί σε αστοχίες υλικού.

Επιπλέον, οι νέες προσθήκες στο φωνητικό καστ περιλαμβάνουν τον Alan Cumming στο ρόλο του Evil Bullseye, ο οποίος αποτελεί το σκοτεινό alter ego του αγαπημένου αλόγου. Ο δημοφιλής μουσικός Bad Bunny αναλαμβάνει τον ρόλο του Pizza with Sunglasses, ενός μυστηριώδους, περιθωριακού παιχνιδιού που ανήκει σε μια κοινότητα ξεχασμένων φιγούρων σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη. Τέλος, ο Conan O'Brien συμπληρώνει την ομάδα ενσαρκώνοντας τον Smarty Pants, προσφέροντας περαιτέρω κωμικές ανάσες.

Το Toy Story 5 κάνει παγκόσμια και αποκλειστική κινηματογραφική πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου 2026.