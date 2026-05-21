Masters of the Universe: Το τελικό trailer φέρνει τη νοσταλγία των '80s

Η Amazon MGM Studios δημοσίευσε το τελικό trailer για την επερχόμενη live-action ταινία Masters of the Universe, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Ιουνίου 2026. Η παραγωγή, βασισμένη στο παγκοσμίως γνωστό franchise παιχνιδιών και κινουμένων σχεδίων της Mattel από τη δεκαετία του 1980, επιχειρεί να μεταφέρει τον κόσμο της Eternia στη σύγχρονη εποχή, επενδύοντας έντονα στο στοιχείο της νοσταλγίας και των οπτικών αναφορών για τους παλαιότερους υποστηρικτές της σειράς.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Travis Knight, γνωστός από τη δουλειά του στις ταινίες Bumblebee και Kubo and the Two Strings. Το σενάριο συνυπογράφουν οι Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee και David Callaham. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Prince Adam και του He-Man βρίσκεται ο Nicholas Galitzine, ενώ τον εμβληματικό ανταγωνιστή Skeletor (Keldor) υποδύεται ο Jared Leto.

Το cast συμπληρώνεται από γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ:

Η Camila Mendes υποδύεται την Teela, την Captain of the Guards της Eternia.

Ο Idris Elba ενσαρκώνει τον Duncan / Man-At-Arms, τον έμπιστο στρατηγό με το πλούσιο οπλοστάσιο.

Η Alison Brie αναλαμβάνει τον ρόλο της Evil-Lyn, της μάγισσας που προδίδει την Eternia για χάρη του Skeletor.

Ο James Purefoy εμφανίζεται ως King Randor, ο πατέρας του Adam.

Η Kristen Wiig δανείζει τη φωνή της στον χαρακτήρα "Roboto".

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ιστορία ακολουθεί τον Adam Glenn, έναν συνηθισμένο υπάλληλο γραφείου στη Γη, ο οποίος βλέπει στον ύπνο του έναν μακρινό κόσμο γεμάτο φουτουριστική τεχνολογία και μαγεία. Ο Adam είχε σταλεί στη Γη κατά την παιδική του ηλικία από τους γονείς του, King Randor και Queen Marlena, με σκοπό την προστασία του. Η ανακάλυψη του Power Sword (Σπαθί της Δύναμης) τον οδηγεί πίσω στον πλανήτη Eternia μετά από 15 χρόνια απουσίας.

Εκεί διαπιστώνει ότι η πατρίδα του έχει καταστραφεί και βρίσκεται υπό την αυστηρή και τυραννική κυριαρχία του Skeletor. Για να σώσει την οικογένειά του και να αποκαταστήσει την ειρήνη, ο Adam πρέπει να συνεργαστεί με τους εναπομείναντες συμμάχους του, την Teela και τον Man-At-Arms, αποδεχόμενος το πεπρωμένο του ως He-Man, ο πιο ισχυρός άνθρωπος στο σύμπαν.

Το τελικό trailer δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δράση και στα οπτικά εφέ, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην επική φαντασία και την αισθητική των κόμικς της δεκαετίας του 1980. Η παρουσία του Jared Leto ως Skeletor αποκαλύπτεται με περισσότερες λεπτομέρειες, αναδεικνύοντας τη σκοτεινή και απειλητική φύση του χαρακτήρα, ενώ οι σκηνές μαχών και η χρήση των κλασικών όπλων έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιήσουν το κοινό που μεγάλωσε με τη συγκεκριμένη σειρά.

Παράλληλα, η ταινία ενσωματώνει χιουμοριστικά στοιχεία που προκύπτουν από τη μεταφορά του Adam από το γήινο περιβάλλον εργασίας στον φανταστικό κόσμο της Eternia, μια προσέγγιση που θυμίζει τη δομή της αρχικής live-action ταινίας του 1987.

