Super Mario Galaxy Movie: Ο Donald Glover είναι ο νέος Yoshi στο τελικό trailer

Σύνοψη

Η Nintendo και η Illumination κυκλοφόρησαν το τελικό trailer του Super Mario Galaxy Movie κατά τη διάρκεια ενός ειδικού Nintendo Direct για τη Mario Day.

Ο Donald Glover αναλαμβάνει τον ρόλο του Yoshi, ενώ το cast ενισχύεται με τον Luis Guzman (Wart) και την Issa Rae (Honey Queen).

Το sequel μεταφέρει τη δράση στο Διάστημα, με εμφανείς βελτιώσεις στην τεχνολογία animation της Illumination και νέες περιοχές όπως μια "cyberpunk" πόλη.

Η ταινία αναμένεται στους κινηματογράφους, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, την 1η Απριλίου 2026, ενώ διαρροές κάνουν λόγο και για πιθανή εμφάνιση του Wario.

Η Nintendo και η Universal Pictures (μέσω της Illumination) δημοσιοποίησαν το τελικό trailer του επερχόμενου The Super Mario Galaxy Movie, ανεβάζοντας κατακόρυφα τις προσδοκίες ενόψει της παγκόσμιας πρεμιέρας την 1η Απριλίου 2026.

Η επίσημη αποκάλυψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός ειδικού Nintendo Direct, προγραμματισμένου στρατηγικά για τον εορτασμό της φετινής Mario Day (MAR10). Η συνέχεια της τεράστιας κινηματογραφικής επιτυχίας του 2023, η οποία σημείωσε εισπράξεις άνω του 1.3 δισεκατομμυρίου δολαρίων, επιχειρεί να διευρύνει το σύμπαν της Nintendo με την εισαγωγή εμβληματικών χαρακτήρων, νέων πλανητικών συστημάτων και αναβαθμισμένων τεχνικών γραφικών.

Ποιοι είναι οι νέοι ηθοποιοί στο Super Mario Galaxy Movie;

Το φωνητικό cast του The Super Mario Galaxy Movie εμπλουτίζεται ραγδαία. Ο Donald Glover αναλαμβάνει τον ρόλο του Yoshi, ο Luis Guzman δανείζει τη φωνή του στον κλασικό ανταγωνιστή Wart, ενώ η Issa Rae ενσαρκώνει τη Honey Queen. Το νέο δυναμικό πλαισιώνει την αρχική ομάδα των Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Peach) και Jack Black (Bowser).

Η επιλογή του Donald Glover για τον Yoshi αποτελεί την ισχυρότερη είδηση του πρόσφατου Direct. Η Nintendo επιλέγει έναν δημιουργό και ηθοποιό πρώτης γραμμής για να δώσει φωνή σε έναν χαρακτήρα που παραδοσιακά, εντός των βιντεοπαιχνιδιών, επικοινωνούσε αυστηρά μέσω ηχητικών εφέ. Αυτό υποδεικνύει την πρόθεση του στούντιο να ενσωματώσει τον Yoshi ως ενεργό μέλος της βασικής ομάδας με ουσιαστικούς διαλόγους.

Παράλληλα, η επιστροφή του Wart —του βασικού ανταγωνιστή από το κλασικό Super Mario Bros. 2— καταδεικνύει την ικανότητα της Nintendo να αντλεί πολύτιμο υλικό από ολόκληρη τη μακρά ιστορία του franchise. Ο Luis Guzman αναλαμβάνει τον ρόλο του βατραχόμορφου κακού, εισάγοντας μια διαφορετική δυναμική στην πλοκή, η οποία δεν βασίζεται πλέον αποκλειστικά και μόνο στις ενέργειες του Bowser. Η προσθήκη της Honey Queen (Issa Rae) και της Rosalina, την οποία επιβεβαιωμένα πλέον υποδύεται η Brie Larson, υπογραμμίζει την άμεση σεναριακή σύνδεση της ταινίας με τους τίτλους "Galaxy" της κονσόλας Wii. Επιπρόσθετα, ο Bowser Jr. (με τη φωνή του Benny Safdie) αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο, καθοδηγώντας το σχέδιο απελευθέρωσης του πατέρα του από τη φυλακή στην οποία κατέληξε στο τέλος της προηγούμενης ταινίας.

Οπτική αναβάθμιση και δημιουργία νέων κόσμων από την Illumination

Από τεχνολογικής άποψης, η Illumination προχώρησε σε εκτεταμένη αναβάθμιση της μηχανής rendering για τις απαιτήσεις του sequel. Το τελικό trailer αποκαλύπτει μια σειρά από χωρικά σύνθετα περιβάλλοντα που απαιτούν αυξημένη επεξεργαστική ισχύ για τη ρεαλιστική απόδοση του δυναμικού φωτισμού και των συστημάτων σωματιδίων στο κενό του Διαστήματος.

Τα διαθέσιμα πλάνα επιδεικνύουν λεπτομερέστατα textures, ειδικά στον σχεδιασμό των διαστημικών τοποθεσιών και της νέας φουτουριστικής, "cyberpunk" αισθητικής πόλης που επισκέπτονται η Peach και ο Toad. Αντίστοιχα, η σκηνή που αναπαριστά τη χαρακτηριστική αναμέτρηση με τον T-Rex —ευθεία αναφορά στο Super Mario Odyssey του Nintendo Switch— αναδεικνύει την ικανότητα του γαλλικού στούντιο να διαχειρίζεται τεράστιες κλίμακες στο κάδρο του. Ο Yoshi παρουσιάζεται να καταπίνει εχθρούς και να τους μετατρέπει σε αυγά, μια λειτουργία που αποδίδεται με αξιοσημείωτη ρευστότητα στα physics του animation, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστή στο κωμικό και φιλικό προς την οικογένεια ύφος.

Οι σκηνοθέτες Aaron Horvath και Michael Jelenic διατηρούν με ακρίβεια την οπτική ταυτότητα που καθιέρωσαν, ωστόσο η μεταφορά του κέντρου βάρους στο διάστημα προσφέρει ευρύτερο δημιουργικό πεδίο. Η ενσωμάτωση των Lumas και η εφαρμογή φυσικής μηδενικής βαρύτητας προσθέτουν νέα, πολυεπίπεδα στοιχεία στη χορογραφία των σκηνών καταδίωξης και δράσης.

Διαρροές για τον Wario και στρατηγική μυστηρίου

Πέραν των επίσημων δεδομένων που προκύπτουν από το trailer, η βιομηχανία εστιάζει σε πρόσφατες αξιόπιστες διαρροές. Σύμφωνα με επίσημη καταχώρηση που ανέβηκε προσωρινά στον ιστότοπο της βρετανικής αλυσίδας κινηματογράφων Everyman, η αναλυτική σύνοψη της ταινίας ανέφερε την παρουσία του Wario. Συγκεκριμένα, η περιγραφή υπογράμμιζε: «Μετά την ήττα του Bowser, ο Mario αντιμετωπίζει την κακή συμμαχία του Wario και του Bowser Jr.».

Αν και το νεότερο οπτικό υλικό δεν επιβεβαίωσε την παρουσία του Wario, η τακτική της Nintendo βασίζεται σταθερά στον έλεγχο της πληροφορίας. Η απουσία του χαρακτήρα από τα προωθητικά βίντεο αποτελεί ξεκάθαρα στρατηγική απόφαση για τη μεγιστοποίηση του word-of-mouth κατά τις πρώτες ημέρες προβολής.