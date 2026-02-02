Η Neve Campbell οπλίζεται ξανά: Δείτε το νέο trailer για το Scream 7

Λίγες ημέρες πριν από το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς στις ΗΠΑ, το Super Bowl, η Paramount Pictures αποφάσισε να ανεβάσει το θερμόμετρο της αγωνίας στα ύψη, δημοσιεύοντας το νέο τηλεοπτικό σποτ για το πολυαναμενόμενο Scream 7. Το βίντεο, που αναμένεται να προβληθεί κατά τη διάρκεια του μεγάλου αγώνα, φέρνει στο προσκήνιο την απόλυτη «Final Girl», Sidney Prescott, σε μια αναμέτρηση που δείχνει πιο προσωπική από ποτέ.

Το νέο κλιπ επιβεβαιώνει αυτό που οι λάτρεις του franchise περίμεναν με ανυπομονησία: η ηρεμία της Sidney Prescott (Neve Campbell) διαλύεται ξανά. Αυτή τη φορά, όμως, το διακύβευμα δεν είναι μόνο η δική της επιβίωση. Ο νέος δολοφόνος Ghostface δεν αρκείται στο να κυνηγήσει το παρελθόν, αλλά στοχεύει το μέλλον της, βάζοντας στο μάτι την κόρη της, την οποία υποδύεται η Isabel May.

Η ατμόσφαιρα του trailer είναι ηλεκτρισμένη, με τον Ghostface να διαμηνύει απειλητικά: «Επέστρεψα για τη γραμμή αίματος» (bloodline). Οι σκηνές που ακολουθούν υπόσχονται μια επιστροφή στις ρίζες του τρόμου, με την Sidney να καλείται να προστατεύσει την οικογένειά της σε μια νέα πόλη, όπου πίστευε ότι είχε βρει καταφύγιο.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της νέας ταινίας είναι η επιστροφή του Kevin Williamson. Ο άνθρωπος που δημιούργησε το σύμπαν του Scream και έγραψε το σενάριο της πρωτότυπης ταινίας του 1996, κάθεται τώρα και στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Η παρουσία του εγγυάται μια αυθεντική προσέγγιση που σέβεται την ιστορία του franchise, ενώ παράλληλα υπόσχεται να δώσει νέα πνοή στον μύθο του Ghostface.

Στο πλευρό της Neve Campbell επιστρέφει και η Courteney Cox στον εμβληματικό ρόλο της Gale Weathers, συνδέοντας άρρηκτα το παρόν με το παρελθόν της σειράς. Το καστ συμπληρώνουν οι Jasmin Savoy Brown και Mason Gooding, που επιβίωσαν από τις προηγούμενες επιθέσεις, καθώς και νέα πρόσωπα όπως ο Joel McHale.

Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 27 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 9 Φεβρουαρίου, αμέσως μετά την προβολή του σποτ στο Super Bowl.