Heel: Το θρίλερ που αλλάζει τους κανόνες της οικογενειακής «γαλήνης» [Trailer]

Αν νομίζατε ότι οι οικογενειακές ιστορίες στη μεγάλη οθόνη έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο φρίκης, το νέο trailer της ταινίας Heel έρχεται να σας διαψεύσει κατηγορηματικά. Σε σκηνοθεσία του πολωνού δημιουργού Jan Komasa, το φιλμ που προκάλεσε αίσθηση στο φεστιβαλικό κύκλωμα με τον αρχικό τίτλο Good Boy, ετοιμάζεται για την επίσημη κυκλοφορία του, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα διεστραμμένο παιχνίδι εξουσίας και υποταγής.

Μια φαινομενικά τέλεια οικογένεια

Το trailer μας συστήνει τον Chris (τον υποδύεται ο πάντα εξαιρετικός Stephen Graham, γνωστός από το The Irishman και το Boiling Point) και τη σύζυγό του Kathryn (η υποψήφια για Όσκαρ Andrea Riseborough). Ζουν απομονωμένοι στην ειδυλλιακή αγγλική ύπαιθρο, προβάλλοντας την εικόνα μιας παραδοσιακής οικογένειας που προσπαθεί να αναθρέψει σωστά τα παιδιά της.

Ο Chris παρουσιάζεται αρχικά ως ένας ήπιος, διοπτροφόρος πατέρας, προστατευτικός και αφοσιωμένος. Ωστόσο, η βιτρίνα της κανονικότητας καταρρέει γρήγορα και βίαια. Το «μυστικό» της οικογένειας δεν κρύβεται σε ντουλάπες, αλλά στο υπόγειο του σπιτιού τους. Εκεί κρατούν φυλακισμένο τον Tommy (Anson Boon), έναν νεαρό που η οικογένεια έχει χαρακτηρίσει ως «κακό παιδί» και έχει αναλάβει την... αποστολή να τον «εκπολιτίσει».

Εκπαίδευση με αλυσίδες και βίντεο αυτοβελτίωσης

Η ταινία εξερευνά τα όρια της ανθρώπινης εκπαίδευσης όταν αυτή επιβάλλεται με όρους βασανιστηρίων. Οι μέθοδοι του ζευγαριού για να δαμάσουν το «αγρίμι» που έχουν στην κατοχή τους περιλαμβάνουν αλυσίδες, ξυλοδαρμούς και την υποχρεωτική παρακολούθηση βιντεοκασετών αυτοβελτίωσης.

Το ερώτημα που πλανάται στο trailer είναι ξεκάθαρο και τρομακτικό: Μπορεί ο Tommy να «δαμαστεί»; Ή η προσπάθεια απόδρασής του θα οδηγήσει σε ένα αιματοκύλισμα; Η ερμηνεία του Graham δείχνει να ισορροπεί επικίνδυνα ανάμεσα στον στοργικό πατέρα και τον αδίστακτο δεσμοφύλακα, προσθέτοντας μια ακόμη πιο σκοτεινή διάσταση στον χαρακτήρα του σε σχέση με προηγούμενους ρόλους του.

Η αλλαγή τίτλου και η σύγχυση με το άλλο Good Boy

Ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο που συνοδεύει την ταινία είναι η αλλαγή του ονόματός της. Στο Φεστιβάλ του Τορόντο (TIFF), η ταινία προβλήθηκε με τον τίτλο Good Boy. Ωστόσο, η παραγωγή προχώρησε στη μετονομασία της σε Heel, πιθανότατα για να αποφευχθεί η σύγχυση με το ομότιτλο νορβηγικό θρίλερ που έγινε viral πέρυσι.

Παρόλο που και οι δύο ταινίες μοιράζονται θεματικές που αγγίζουν την υποταγή και την κλειστοφοβική συμβίωση, το Heel του Jan Komasa φαίνεται να εστιάζει περισσότερο στον ψυχολογικό τρόμο της αιχμαλωσίας και στην διαστρεβλωμένη ηθική μιας κοινωνίας που πιστεύει ότι μπορεί να «διορθώσει» τους ανθρώπους με τη βία.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες και σε πλατφόρμες on demand στις 6 Μαρτίου.