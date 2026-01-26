Super Mario Galaxy Movie: Νέο trailer και πρώτη ματιά σε Yoshi και Birdo

Λένε πως η 1η Απριλίου είναι η μέρα για φάρσες και ψέματα, όμως η Nintendo και η Illumination φαίνεται πως το εννοούν σοβαρά: Η πρεμιέρα του Super Mario Galaxy Movie μεταφέρεται νωρίτερα από το προγραμματισμένο, κάνοντας το καλύτερο δώρο στους ανυπόμονους fans του διασημότερου υδραυλικού της pop κουλτούρας. Η είδηση αυτή συνοδεύτηκε από την κυκλοφορία ενός νέου, χορταστικού trailer που ρίχνει τα φώτα της δημοσιότητας σε δύο από τις πιο εμβληματικές μορφές του Mushroom Kingdom: τον Yoshi και την Birdo.

Νέα ημερομηνία: Πιο σύντομα στις οθόνες μας

Σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας, η παραγωγή αποφάσισε να επισπεύσει την κυκλοφορία της ταινίας στις ΗΠΑ και σε πολλές άλλες διεθνείς αγορές. Ενώ αρχικά το sequel της τεράστιας εισπρακτικής επιτυχίας του 2023 είχε «κλειδώσει» για τις 3 Απριλίου 2026, πλέον η νέα ημερομηνία ορίστηκε για την 1η Απριλίου 2026. Η αλλαγή αυτή, αν και μικρή χρονικά, δείχνει την τεράστια εμπιστοσύνη των δημιουργών στο project, θέλοντας να εκμεταλλευτούν στο έπακρο το εορταστικό κλίμα της περιόδου του Πάσχα των Καθολικών.

Ο Yoshi μπαίνει στο παιχνίδι

Το highlight της ανακοίνωσης, ωστόσο, δεν ήταν η ημερομηνία, αλλά το περιεχόμενο του νέου trailer που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ενός ειδικού Nintendo Direct. Αν η απουσία του Yoshi από την πρώτη ταινία (με εξαίρεση την post-credits σκηνή) είχε αφήσει ένα μικρό παράπονο στο κοινό, το Super Mario Galaxy Movie έρχεται να επανορθώσει και με το παραπάνω.

Στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, βλέπουμε τον Mario και τον Luigi να ταξιδεύουν σε μια περιοχή που θυμίζει έντονα το Sand Kingdom από το Super Mario Odyssey. Εκεί, μέσα σε ένα μυστηριώδες σκηνικό ερήμου, συναντούν για πρώτη φορά τον Yoshi. Ο σχεδιασμός του αγαπημένου πράσινου δεινοσαύρου παραμένει πιστός στην κλασική αισθητική της Nintendo, αλλά με τη χαρακτηριστική λεπτομέρεια και ζωντάνια που προσφέρει το animation της Illumination.

Η Birdo και οι εκπλήξεις του Casting

Πέρα από τον Yoshi, το trailer επιφύλασσε άλλη μια μεγάλη αποκάλυψη: την εμφάνιση της Birdo. Η ροζ δεινοσαυρίνα με τον χαρακτηριστικό φιόγκο, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στο Super Mario Bros. 2, φαίνεται να έχει έναν πιο ενεργό, και ίσως αρχικά ανταγωνιστικό ρόλο.

Οι πιο παρατηρητικοί θεατές εντόπισαν πληθώρα αναφορών (easter eggs) που μαρτυρούν πως η ταινία θα αντλήσει υλικό από ολόκληρη την ιστορία του franchise. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η εμφάνιση του Mouser, ενός ακόμη «κακού» από το Super Mario Bros. 2, αλλά και η σύντομη εμφάνιση των Baby Mario και Baby Luigi. Η παρουσία των «μωρών» εκδοχών των ηρώων γεννά ερωτήματα για το σενάριο: Θα δούμε flashbacks από το παρελθόν τους ή μήπως η πλοκή θα περιλαμβάνει ταξίδι στο χρόνο, στοιχείο που έχει εμφανιστεί σε τίτλους όπως το Mario & Luigi: Partners in Time;

Επιπλέον, οι fans ενθουσιάστηκαν με τη θέα του Luigi να φοράει το Frog Suit (στολή βατράχου) από το Super Mario Bros. 3, επιβεβαιώνοντας πως η γκαρνταρόμπα των ηρώων θα εμπλουτιστεί με ακόμα περισσότερα power-ups.

Στόχος η κορυφή του Box Office

Η πρώτη ταινία Super Mario Bros. Movie έγραψε ιστορία σπάζοντας το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office, και οι προσδοκίες για το Super Mario Galaxy Movie είναι ακόμα μεγαλύτερες. Ο τίτλος της ταινίας υποδηλώνει ξεκάθαρα πως η δράση δεν θα περιοριστεί στο Mushroom Kingdom, αλλά θα επεκταθεί στο Διάστημα, αντλώντας έμπνευση από τα αριστουργηματικά παιχνίδια Super Mario Galaxy του Wii.