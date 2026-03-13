Steven Spielberg: Το νέο trailer του Disclosure Day αποκαλύπτει εξωγήινη απειλή και τηλεπάθεια

Το νέο trailer του Disclosure Day επιβεβαιώνει τη στροφή του Steven Spielberg στον ψυχολογικό τρόμο, παρουσιάζοντας σκηνές εξωγήινης κατοχής και τηλεπάθειας. Πρωταγωνιστεί η Emily Blunt ως μετεωρολόγος που καταλαμβάνεται ζωντανά στον αέρα, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Josh O'Connor, Colin Firth και Colman Domingo. Η πρεμιέρα προγραμματίζεται για τις 12 Ιουνίου 2026 στις ΗΠΑ και αναμένεται μία ημέρα νωρίτερα, στις 11 Ιουνίου, στις ελληνικές αίθουσες.

Το οπτικοακουστικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Universal Pictures διαφέρει ριζικά από τον οικογενειακό τόνο του E.T., θυμίζοντας περισσότερο την ένταση του War of the Worlds. Το βίντεο ξεκινά με έναν άγνωστο αφηγητή να θέτει το κεντρικό ερώτημα: «Αν ανακαλύπτατε ότι δεν είμαστε μόνοι. Αν κάποιος σας το έδειχνε, σας το αποδείκνυε… θα σας τρόμαζε αυτό;». Ακολουθεί ένα μοντάζ απόκοσμων σκηνών χωρίς προφανές πλαίσιο: ένας σταυρός σφιγμένος σε ένα χέρι, ένα κοριτσάκι να ανακάθεται στο κρεβάτι με ορθάνοιχτα μάτια και ένα κοπάδι ελαφιών να κοιτάζει επίμονα μέσα από ένα παράθυρο.

Η κορύφωση του τρόμου στο trailer έρχεται μέσω του χαρακτήρα της Emily Blunt. Υποδυόμενη μια παρουσιάστρια δελτίου καιρού στο Kansas City, η ροή της διακόπτεται βίαια. Παγώνει κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης και αρχίζει να εκπέμπει ανατριχιαστικούς, μη ανθρώπινους ήχους. Παράλληλα, το ηχητικό τοπίο του trailer κατακλύζεται από συνεχή, μηχανικά «κλικ» ακαθόριστων εξωγήινων μορφών, δημιουργώντας ένα κλίμα απόλυτης παράνοιας.

Ο τίτλος της ταινίας βασίζεται στον όρο "Disclosure" (Η Αποκάλυψη), ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως στους κύκλους της ουφολογίας (UFOlogy). Ο όρος περιγράφει την υποθετική στιγμή που η κυβέρνηση των ΗΠΑ (ή μια παγκόσμια αρχή) θα επιβεβαιώσει επίσημα την ύπαρξη εξωγήινων όντων και θα δώσει στη δημοσιότητα όλες τις απόρρητες πληροφορίες που εικάζεται ότι αποκρύπτονται από το κοινό.

Ο χαρακτήρας του Josh O'Connor φαίνεται να ηγείται αυτής της ιδεολογικής γραμμής μέσα στην ταινία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος έχει δικαίωμα να μάθει την αλήθεια. Ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους… Πλήρης αποκάλυψη σε όλο τον κόσμο, ταυτόχρονα». Στον αντίποδα, η φιγούρα που υποδύεται ο Colin Firth προσθέτει ένα πέπλο μυστηρίου, προειδοποιώντας κρυπτικά: «Αν το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει επιστροφή». Η δυναμική αυτή υποδηλώνει μια σύγκρουση μεταξύ της επιθυμίας για αλήθεια και των τρομακτικών συνεπειών που αυτή φέρει.

Ο Steven Spielberg, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την εξωγήινη θεματολογία (Close Encounters of the Third Kind, E.T.), προχωρά στην πρώτη του αμιγώς εξωγήινη ταινία εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Ο ίδιος έχει δηλώσει κατά την προώθηση της ταινίας ότι αποτελεί «εγγύηση» πως υπάρχει εξωγήινη ζωή, αντλώντας έμπνευση από την παιδική του περιέργεια για τον νυχτερινό ουρανό.

Η προωθητική καμπάνια του Disclosure Day ξεκίνησε μήνες πριν, ακολουθώντας τακτικές viral marketing. Μυστηριώδεις διαφημιστικές πινακίδες εμφανίστηκαν στο Los Angeles και την Times Square της Νέας Υόρκης, φέροντας το μήνυμα "All will be disclosed 06.12.2026". Οι αφίσες απεικόνιζαν ένα ανεστραμμένο μάτι και χλωμό δέρμα περιτριγυρισμένο από μαύρα σχήματα που έμοιαζαν με φτερά. Το νέο trailer έδωσε απάντηση σε αυτό το αίνιγμα, επιβεβαιώνοντας πως τα φτερά ανήκουν σε έναν καρδινάλιο (cardinal bird), ενισχύοντας τη χρήση καθημερινών, φυσικών στοιχείων ως πηγές τρόμου.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του David Koepp, ενός από τους σταθερούς συνεργάτες του Spielberg, ο οποίος έχει γράψει το Jurassic Park και το War of the Worlds. Η προσθήκη του Colman Domingo στο καστ φέρνει μια επιπλέον διάσταση. Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως η ταινία διαθέτει «άφθονη καρδιά» και εστιάζει στο πώς η ανθρωπότητα οφείλει να ενωθεί μπροστά στο άγνωστο.