Stranger Things: Το prequel The First Shadow έρχεται στο Netflix

Η αναμονή για τους θαυμαστές του Stranger Things που δεν είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν μέχρι το Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη φαίνεται πως λαμβάνει τέλος. Η επιτυχημένη θεατρική παράσταση Stranger Things: The First Shadow, η οποία αποτελεί το επίσημο prequel της δημοφιλούς σειράς, ετοιμάζεται να περάσει από τη θεατρική σκηνή στις οθόνες μας. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία κινηματογράφησης του έργου, με σκοπό την κυκλοφορία του στην πλατφόρμα του Netflix.

Το «λουκέτο» στο Phoenix Theatre που πρόδωσε την είδηση

Η είδηση δεν προέκυψε από κάποια τυπική ανακοίνωση τύπου, αλλά από μια επιχειρησιακή κίνηση που δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας. Το ιστορικό Phoenix Theatre στο West End του Λονδίνου, το οποίο φιλοξενεί την παράσταση, προχώρησε στην ακύρωση των προγραμματισμένων παραστάσεων για μια ολόκληρη εβδομάδα, και συγκεκριμένα από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου έως και το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Η παύση αυτή δεν οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα ή ασθένεια του θιάσου, αλλά κρίθηκε απαραίτητη ώστε ο χώρος να μετατραπεί σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό στούντιο. Ο εξοπλισμός καταγραφής, οι κάμερες και τα ειδικά συνεργεία έχουν καταλάβει το θέατρο για να αποτυπώσουν το έργο με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εικόνας και ήχου. Πρόκειται για μια πρακτική που θυμίζει την επιτυχημένη συνταγή του Hamilton στο Disney+, όπου η θεατρική εμπειρία μεταφέρθηκε στο σπίτι χωρίς να χάνει την αμεσότητα της σκηνικής δράσης. Το γεγονός ότι η μαγνητοσκόπηση γίνεται με το αρχικό καστ του West End, συμπεριλαμβανομένου του καθηλωτικού Louis McCartney στον ρόλο του Henry Creel, προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο τελικό αποτέλεσμα.

Επιστροφή στο Hawkins του 1959

Για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει τις εξελίξεις γύρω από το θεατρικό εγχείρημα, το The First Shadow δεν είναι μια απλή παράπλευρη ιστορία, αλλά ένα κρίσιμο κομμάτι του παζλ για την κατανόηση ολόκληρης της μυθολογίας του Stranger Things. Η πλοκή μας μεταφέρει πίσω στο 1959, σε ένα Hawkins που μοιάζει φαινομενικά συνηθισμένο, αλλά κρύβει σκοτεινά μυστικά.

Κεντρικό πρόσωπο είναι ο νεαρός Henry Creel, ο οποίος φτάνει στην πόλη με την οικογένειά του αναζητώντας μια νέα αρχή. Οι φαν της σειράς γνωρίζουν ήδη τη τραγική κατάληξη του Henry και τη μεταμόρφωσή του στον τρομακτικό Vecna, όμως το θεατρικό έργο εμβαθύνει στο «πώς» και το «γιατί». Παράλληλα, βλέπουμε γνώριμους χαρακτήρες σε νεαρή ηλικία: ο Jim Hopper είναι ένας επαναστάτης έφηβος που το αυτοκίνητό του δεν παίρνει ποτέ μπρος, η Joyce Maldonado (η μετέπειτα Byers) προσπαθεί να αποφοιτήσει και να φύγει από την πόλη, και ο Bob Newby παλεύει να πείσει τους πάντες για τη σοβαρότητα της ραδιοφωνικής του εκπομπής.

Το σενάριο υπογράφει η Kate Trefry, βασισμένο σε πρωτότυπη ιστορία των αδερφών Duffer και του Jack Thorne, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο σπουδαίος Stephen Daldry (The Crown, Billy Elliot). Η παρουσία του Daldry στο τιμόνι εγγυάται πως το οπτικό αποτέλεσμα, ακόμα και στην τηλεοπτική του μεταφορά, θα διατηρήσει την ατμοσφαιρική και κινηματογραφική αισθητική που χαρακτήρισε την παράσταση.

Γιατί είναι σημαντική η προβολή στο Netflix;

Η απόφαση να μεταφερθεί το έργο στην πλατφόρμα λύνει ένα βασικό πρόβλημα προσβασιμότητας. Μέχρι πρότινος, η ιστορία του Henry Creel ήταν προνόμιο λίγων θεατών στη Βρετανία και αργότερα στο Broadway. Καθώς το σενάριο περιέχει ουσιώδεις πληροφορίες για την προέλευση του Upside Down (ή Dimension X όπως αναφέρεται στο έργο) και τη σύνδεσή του με τα γεγονότα που θα δούμε στην πέμπτη και τελευταία σεζόν της σειράς, η άγνοια των γεγονότων του θεατρικού θα μπορούσε να δημιουργήσει κενά στους τηλεθεατές.

Με την ενσωμάτωση του The First Shadow στον κατάλογο του Netflix, οι δημιουργοί εξασφαλίζουν ότι όλοι οι θαυμαστές θα έχουν την ίδια αφετηρία πριν το μεγάλο φινάλε. Επιπλέον, η χρονική συγκυρία φαντάζει ιδανική. Με την απεργία των ηθοποιών και των σεναριογράφων να έχει καθυστερήσει την παραγωγή της τελευταίας σεζόν, το θεατρικό αυτό έργο λειτουργεί ως η τέλεια «γέφυρα» που θα κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού.

Τι να περιμένουμε

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, η ολοκλήρωση των γυρισμάτων στα μέσα Φεβρουαρίου υποδηλώνει ότι το post-production (μοντάζ, ειδικά εφέ) θα ξεκινήσει άμεσα. Δεδομένου του όγκου των οπτικών εφέ που απαιτούνται για να αποδοθεί σωστά η ατμόσφαιρα του Stranger Things, ίσως χρειαστεί να περιμένουμε μερικούς μήνες.

Παρ' όλα αυτά, το βέβαιο είναι πως το σύμπαν των Duffer Brothers επεκτείνεται με τρόπο ουσιαστικό. Το The First Shadow υπόσχεται να προσφέρει απαντήσεις για το παρελθόν του Hawkins, προετοιμάζοντας το έδαφος για την τελική μάχη που έρχεται. Το μόνο που μένει τώρα είναι η επίσημη ανακοίνωση της πρεμιέρας από τον κολοσσό του streaming.