Το Netflix αλλάζει πρόσωπο: Τι νέο έρχεται στη mobile εφαρμογή του

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί τη σαφή πρόθεση να διεκδικήσει ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο από τον χρόνο των χρηστών στα smartphones, το Netflix ανακοίνωσε τον ριζικό επανασχεδιασμό της εφαρμογής του για κινητές συσκευές. Η είδηση προέκυψε κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου, όπου η διοίκηση της εταιρείας επιβεβαίωσε πως η νέα μορφή του app θα ενσωματώνει βαθύτερα τη λογική των κάθετων βίντεο (vertical video), φέρνοντας την εμπειρία πλοήγησης πιο κοντά στα πρότυπα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος στην απλή «βιβλιοθήκη», ώρα για ανακάλυψη

Η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αισθητική παρέμβαση, αλλά μια στρατηγική στροφή στον τρόπο με τον οποίο οι συνδρομητές ανακαλύπτουν νέο περιεχόμενο. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η νέα εφαρμογή θα δίνει έμφαση σε μια ροή σύντομων βίντεο, τα οποία οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθούν κάνοντας «swipe» – μια κίνηση που έχει γίνει δεύτερη φύση για δισεκατομμύρια χρήστες λόγω του TikTok, του Instagram Reels και των YouTube Shorts.

Ο Greg Peters, co-CEO του Netflix, τόνισε πως ο σχεδιασμός αυτός στοχεύει στο να εξυπηρετήσει την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας για την επόμενη δεκαετία. Η πλατφόρμα δεν αρκείται πλέον στο να είναι μια στατική βιβλιοθήκη ταινιών και σειρών· επιδιώκει να γίνει ένας ζωντανός προορισμός ψυχαγωγίας όπου ο χρήστης θα μπαίνει όχι μόνο όταν ξέρει τι θέλει να δει, αλλά και για να περάσει την ώρα του χαζεύοντας σύντομα αποσπάσματα.

Πέρα από τα trailers: Podcasts και παρασκηνιακό υλικό

Το ενδιαφέρον στοιχείο της αναβάθμισης είναι το περιεχόμενο που θα τροφοδοτεί αυτή τη νέα ροή. Δεν θα πρόκειται μόνο για κλασικά trailers ή τυχαίες σκηνές από ταινίες. Το Netflix σκοπεύει να αξιοποιήσει το vertical feed για να προωθήσει νέες μορφές περιεχομένου, με αιχμή του δόρατος τα video podcasts.

Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει να επενδύει σε αυτόν τον τομέα, και η νέα διεπαφή θα επιτρέπει την προβολή σημαντικών στιγμιότυπων από podcasts, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να πάρει μια γρήγορη γεύση πριν αποφασίσει αν θα παρακολουθήσει ολόκληρο το επεισόδιο. Όπως ανέφερε ο Peters, «μπορείτε να μας φανταστείτε να φέρνουμε περισσότερα κλιπ βασισμένα σε νέους τύπους περιεχομένου», υπογραμμίζοντας πως το format του σύντομου βίντεο είναι ιδανικό για την προώθηση υλικού που ίσως περνούσε απαρατήρητο με την παραδοσιακή οριζόντια πλοήγηση.

Η μάχη για την προσοχή του χρήστη

Η απόφαση του Netflix να υιοθετήσει χαρακτηριστικά που θυμίζουν social media δεν είναι τυχαία. Τα στελέχη της υπηρεσίας έχουν παραδεχτεί στο παρελθόν ότι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής τους δεν είναι απαραίτητα οι άλλες streaming υπηρεσίες (όπως το Disney+ ή το Amazon Prime Video), αλλά ο ύπνος και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που απορροφούν τον ελεύθερο χρόνο του κοινού.

Με την ενσωμάτωση των κάθετων βίντεο, το Netflix επιδιώκει να κρατήσει τους χρήστες εντός της εφαρμογής ακόμα και όταν δεν έχουν χρόνο για μια δίωρη ταινία. Η λογική είναι απλή: αν κάποιος μπει για να δει μερικά αστεία βίντεο ή δυνατές σκηνές για πέντε λεπτά, αυξάνονται οι πιθανότητες να ανακαλύψει μια σειρά που θα τον κερδίσει, οδηγώντας τελικά σε περισσότερες ώρες θέασης.

Πότε αναμένεται η αλλαγή

Αν και η εταιρεία πειραματίζεται με παρόμοιες λειτουργίες εδώ και μήνες – όπως η καρτέλα "Fast Laughs" που είχε εμφανιστεί παλαιότερα σε συγκεκριμένες αγορές – ο τωρινός επανασχεδιασμός περιγράφεται ως μια πιο ολοκληρωμένη και μόνιμη λύση. Η διάθεση της ανανεωμένης εφαρμογής αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στο 2026, καθώς το Netflix θέλει να βεβαιωθεί ότι η νέα εμπειρία θα είναι ομαλή και λειτουργική σε όλες τις συσκευές.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των αλλαγών που είδαμε πέρυσι στην εφαρμογή για τηλεοράσεις, δείχνοντας πως ο γίγαντας του streaming βρίσκεται σε μια φάση συνολικής αναθεώρησης της εικόνας του. Μένει να φανεί αν το κοινό, που συχνά αντιδρά με καχυποψία σε μεγάλες αλλαγές στο UI, θα αγκαλιάσει αυτή τη νέα, πιο «κοινωνική» προσέγγιση της αγαπημένης του πλατφόρμας.

Το σίγουρο είναι πως το Netflix δεν φοβάται να ρισκάρει και να προσαρμοστεί στις συνήθειες της νέας γενιάς θεατών, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως η εφαρμογή του θα μοιάζει λίγο περισσότερο με το TikTok και λίγο λιγότερο με το παραδοσιακό βίντεο-κλαμπ της γειτονιάς.