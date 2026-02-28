Η Paramount εξαγοράζει τη WBD με $110 δισ. και πληρώνει ρήτρα $2.8 δισ. στο Netflix

Σύνοψη

Η Paramount Skydance εξαγόρασε τη Warner Bros. Discovery με αποτίμηση (enterprise value) στα 110 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία ακυρώνει την προηγούμενη σύμβαση της WBD με το Netflix. Η Paramount θα καλύψει τη ρήτρα διακοπής (breakup fee) ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι μέτοχοι της WBD θα λάβουν 31 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ένα premium 139% σε σχέση με την τιμή της μετοχής τον Σεπτέμβριο του 2025.

Δημιουργείται ένας νέος κολοσσός ψυχαγωγίας που ενοποιεί τα Paramount+ και Max (HBO Max), καθώς και τα δίκτυα CBS και CNN.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2026, εφόσον εγκριθεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Στην Ελλάδα, η συγχώνευση αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που σήμερα διαχειρίζονται πάροχοι όπως η Cosmote TV, η Nova και η Vodafone TV.

Η ιστορική εξαγορά των 110 δισεκατομμυρίων

Η Paramount Skydance και η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσαν επίσημα την υπογραφή οριστικής συμφωνίας συγχώνευσης, βάσει της οποίας η Paramount αποκτά το 100% της WBD. Η συναλλαγή αποτιμά τη Warner Bros. Discovery στα 81 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχική αξία και στα 110 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολική αξία επιχείρησης (enterprise value). Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026, δημιουργεί τη μεγαλύτερη εταιρεία μέσων και ψυχαγωγίας παγκοσμίως, ξεπερνώντας σε όγκο περιεχομένου τους άμεσους ανταγωνιστές της.

Η επικράτηση της Paramount ήρθε μετά από πολύμηνο εταιρικό ανταγωνισμό. Το διοικητικό συμβούλιο της WBD είχε αρχικά συνάψει προσύμφωνο με το Netflix. Ωστόσο, η βελτιωμένη, εξ ολοκλήρου σε μετρητά, πρόταση των 31 δολαρίων ανά μετοχή της Paramount αξιολογήθηκε ως "Ανώτερη Εταιρική Πρόταση" (Company Superior Proposal).

Οικονομικά δεδομένα και χρηματοδότηση

Η δομή της συμφωνίας είναι απόλυτα ξεκάθαρη, καθώς η Paramount Skydance επιλέγει την οδό της επιθετικής και άμεσης αποπληρωμής.

Αντίτιμο: 31 δολάρια ανά μετοχή της WBD, αποκλειστικά σε μετρητά.

31 δολάρια ανά μετοχή της WBD, αποκλειστικά σε μετρητά. Ρήτρα Διακοπής: 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα καταβληθούν άμεσα στο Netflix για την ακύρωση της προηγούμενης συμφωνίας συγχώνευσης.

2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα καταβληθούν άμεσα στο Netflix για την ακύρωση της προηγούμενης συμφωνίας συγχώνευσης. Χρηματοδότηση: Εξασφαλισμένη μέσω πιστωτικών γραμμών 57,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις Bank of America, Citi και Apollo. Επιπλέον, ο Larry Ellison παρέχει αμετάκλητη προσωπική εγγύηση ύψους 40,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Εξασφαλισμένη μέσω πιστωτικών γραμμών 57,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις Bank of America, Citi και Apollo. Επιπλέον, ο Larry Ellison παρέχει αμετάκλητη προσωπική εγγύηση ύψους 40,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση του μετοχικού κεφαλαίου. Συνέργειες: Η διοίκηση της Paramount εκτιμά ότι η λειτουργική ενοποίηση θα αποφέρει πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξοικονομήσεις κόστους (τεχνολογική ενοποίηση, μείωση λειτουργικών εξόδων).

Η τεχνολογική και λειτουργική ενοποίηση των πλατφορμών

Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται η ανάγκη ενοποίησης των τεχνολογικών υποδομών streaming. Η λειτουργία δύο διαφορετικών, πολυδάπανων συστημάτων —ενός για το Paramount+ και ενός για το HBO Max— δεν είναι βιώσιμη. Ο David Ellison, CEO της Paramount, ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι η μετάβαση σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης πόρων (ERP) και μια κοινή τεχνολογική πλατφόρμα για την παροχή περιεχομένου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα τεχνικά προβλήματα συμπίεσης εικόνας ή οι διακοπές στους server κατά τη διάρκεια δημοφιλών live μεταδόσεων, που κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και οι δύο πλατφόρμες αυτόνομα, θα επιλυθούν μέσω μιας κοινής, κεντρικής υποδομής AWS και Google Cloud, με τις οποίες ήδη συνεργάζονται.

Ο νέος τεχνολογικός φορέας θα ενοποιήσει κορυφαία franchises. Ιδιοκτησίες όπως τα DC Comics, το σύμπαν του Harry Potter και το Game of Thrones θα συνυπάρχουν στην ίδια ψηφιακή βιβλιοθήκη με τα Top Gun, Mission Impossible και Star Trek. Παράλληλα, τα ειδησεογραφικά και τηλεοπτικά δίκτυα CNN και CBS περνούν υπό κοινή ομπρέλα, εγείροντας ήδη ερωτήματα για πιθανές παρεμβάσεις των ρυθμιστικών αρχών κατά των μονοπωλίων (Antitrust).

Αντίκτυπος και διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά

Για την Ελλάδα, η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση έχει άμεσες συνέπειες. Το τοπίο των τηλεοπτικών και streaming δικαιωμάτων αναμένεται να αναδιαταχθεί πλήρως μόλις η συγχώνευση λάβει νομική υπόσταση στα τέλη του 2026.

Η Warner Bros. Discovery λειτουργεί ήδη το HBO Max στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ παραδοσιακά διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Cosmote TV και τη Vodafone TV για την αναμετάδοση των καναλιών της (π.χ. Discovery, Eurosport) και περιεχομένου HBO. Αντίστοιχα, το περιεχόμενο της Paramount (και του δικτύου Showtime) είχε κατακερματιστεί μεταξύ Cosmote TV και συνεργασιών παλαιότερα με τη Nova.

Η δημιουργία μιας νέας, υπερ-πλατφόρμας δημιουργεί τρία πιθανά σενάρια για τον Έλληνα καταναλωτή:

Άμεση κυκλοφορία: Η ενοποιημένη υπηρεσία Max/Paramount+ ενδέχεται να προσφέρεται αυτόνομα με μηνιαία συνδρομή, περιλαμβάνοντας πλήρως ελληνικούς υπότιτλους και τοπικό περιβάλλον χρήσης (UI). Αναδιαπραγμάτευση με Παρόχους: Οι Έλληνες πάροχοι (Cosmote, Nova, Vodafone) θα κληθούν να επαναδιαπραγματευτούν τα συμβόλαια τους με τον νέο φορέα. Η τεράστια συγκέντρωση περιεχομένου δίνει στη νέα Paramount απόλυτη διαπραγματευτική ισχύ, κάτι που ενδεχομένως να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των πακέτων συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Αθλητικά Δικαιώματα: Η προσθήκη του Eurosport και των αθλητικών δικαιωμάτων του CBS/Paramount+ σε μια κοινή πλατφόρμα δημιουργεί έναν ισχυρό ανταγωνιστή στα αθλητικά δικαιώματα, επηρεάζοντας άμεσα τη στρατηγική των εγχώριων καναλιών για διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα τουρνουά τένις και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.

Η στρατηγική απάντηση στη Silicon Valley

Η συγχώνευση αναδεικνύει την πίεση που δέχονται τα παραδοσιακά στούντιο του Χόλιγουντ από τις εταιρείες τεχνολογίας. Apple (Apple TV+), Amazon (Prime Video) και Alphabet (YouTube) διαθέτουν κεφαλαιοποιήσεις τρισεκατομμυρίων και θεωρούν το streaming ως μια δευτερεύουσα παροχή που ενισχύει τα κύρια οικοσυστήματά τους (συσκευές, e-commerce, διαφημίσεις). Για την Paramount και τη WBD, το περιεχόμενο είναι η μοναδική πηγή εσόδων.

Ο David Ellison αναλαμβάνει τη διοίκηση της νέας οντότητας έχοντας σαφή κατεύθυνση την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στη διαχείριση κόστους παραγωγής και στη στόχευση διαφημίσεων. Στον αντίποδα, η αποχώρηση του Netflix από τη διαδικασία διεκδίκησης υποδεικνύει ότι η πλατφόρμα του Reed Hastings προτιμά την οργανική ανάπτυξη και τη δημιουργία δικού της περιεχομένου, παρά την ανάληψη του τεράστιου χρέους των παραδοσιακών στούντιο.

Η συγχώνευση πρέπει πλέον να περάσει από τον έλεγχο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν τη διαδικασία χωρίς αυστηρούς περιορισμούς, η βιομηχανία της ψυχαγωγίας θα λειτουργεί από το 2027 με ριζικά διαφορετικούς κανόνες, τοποθετώντας τον νέο κολοσσό απέναντι στην Disney και το Netflix σε μια παγκόσμια αγορά τριών κυρίαρχων παικτών.

Η Άποψη του Techgear

Η εξαγορά της WBD από την Paramount δεν αποτελεί κίνηση επέκτασης, αλλά ξεκάθαρη τακτική επιβίωσης απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Τα παραδοσιακά μοντέλα του Hollywood κατέρρευσαν υπό το βάρος των δισεκατομμυρίων που απαιτούνται για τη συντήρηση πλατφορμών streaming με ζημιογόνα αποτελέσματα. Το θετικό για τον τελικό χρήστη (και στην Ελλάδα) είναι η επικείμενη συγκέντρωση ποιοτικού περιεχομένου σε μία εφαρμογή, δίνοντας τέλος στο φαινόμενο των ατελείωτων παράλληλων συνδρομών.

Ωστόσο, η δημιουργία αυτού του μεγαθηρίου ενδέχεται να σημάνει το τέλος της επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής που απολαύσαμε τα τελευταία χρόνια. Η νέα Paramount θα ελέγχει ένα πρωτοφανές ποσοστό της ποπ κουλτούρας (από Batman μέχρι Star Trek) και, λογικά, θα κοστολογήσει αυτή την υπεροχή ανάλογα.