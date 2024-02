Το A Knight of the Seven Kingdoms, η επόμενη spin-off σειρά του Game of Thrones, βρίσκεται στα σκαριά και προβληθεί να ξεκινήσει στα τέλη του 2025! Ο CEO της Warner Bros., David Zaslav, δεν δεσμεύτηκε για την οριστική ημερομηνία, και μάλιστα υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξει και ο τίτλος, καθώς εξετάζονται επίσης τα "Tales of Dunk and Egg" ή "The Hedge Knight". Ωστόσο, φαίνεται ότι το "A Knight of the Seven Kingdoms" είναι ο επικρατέστερος.

Όπως δήλωσε ο Zaslav στους μετόχους κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων τριμήνου, ο George R.R. Martin βρίσκεται σε προπαραγωγές για το νέο spin-off, A Knight of the Seven Kingdoms, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στα τέλη του 2025 στο Max.

Ποια η υπόθεση του A Knight of the Seven Kingdoms;

Βασισμένη στα βιβλία Dunk and Egg του George R.R. Martin, η ιστορία θα επικεντρώνεται γύρω από τον Ser Duncan The Tall και τον νεαρό Aegon V Targaryen σε γεγονότα που λαμβάνουν χώρα 100 χρόνια πριν από το Game of Thrones. Όπως εξηγεί η επίσημη σύνοψη:

Σε μια εποχή που η γενιά των Targaryen κατέχει ακόμα τον Σιδερένιο Θρόνο και η μνήμη του τελευταίου δράκου δεν έχει ακόμα ξεθωριάσει, μεγάλα πεπρωμένα, ισχυροί εχθροί και επικίνδυνα κατορθώματα περιμένουν αυτούς τους απίθανους και ασύγκριτους φίλους.

Είναι μέρος ενός πραγματικού κινηματογραφικού σύμπαντος του Westeros που περιλαμβάνει επίσης τη φετινή 2η σεζόν του "House of the Dragon", η οποία είναι επίσης prequel, καθώς και κάποιες ακόμη ανεπιβεβαίωτες σειρές animation σχεδίων. Όπως έγραψε ο Martin στο blog του την Πρωτοχρονιά, υπήρχαν συζητήσεις με το HBO για μια animated σειρά, συμπεριλαμβανομένου του "Nine Voyages", το οποίο αρχικά προοριζόταν για live-action παραγωγή. Αν και το House of the Dragon και το A Knight of the Seven Kingdoms είναι και τα δύο live action, οι υπόλοιπες φημολογούμενες σειρές θα πρέπει να είναι animated επειδή θα είναι δυνητικά χαμηλότερο το κόστος τους.

Όπως το έθεσε ο Martin, "οι περιορισμοί του προϋπολογισμού θα είχαν πιθανότατα καταστήσει μια live-action έκδοση [του Nine Voyages] απαγορευτικά ακριβή... υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος εκεί έξω και έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να τον δείξουμε όλο με animation".