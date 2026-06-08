Επίσημο το Siri AI της Apple με προηγμένες δυνατότητες αλλά όχι Ελληνικά...

Σύνοψη

Το Siri AI αποτελεί την επόμενη γενιά του ψηφιακού βοηθού της Apple, ενσωματώνοντας αναβαθμισμένα, αυτόνομα γλωσσικά μοντέλα μέσω της πλατφόρμας Apple Intelligence.

Αποκτά για πρώτη φορά τη δική του ανεξάρτητη εφαρμογή στο οικοσύστημα, επιτρέποντας την καταγραφή, διαχείριση και συνέχεια του ιστορικού συνομιλιών σε όλες τις συσκευές.

Εισάγει τη λειτουργία "Onscreen Awareness" και το διευρυμένο "Visual Intelligence", επιτρέποντας την άμεση διασύνδεση δεδομένων από εφαρμογές, κάμερα και προσωπικά μηνύματα σε πραγματικό χρόνο.

Η δοκιμαστική έκδοση για προγραμματιστές ξεκινά άμεσα, με την ευρύτερη public beta κυκλοφορία να προγραμματίζεται για το ερχόμενο φθινόπωρο μαζί με τα νέα λειτουργικά συστήματα.

Η Apple προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του νέου Siri AI κατά τη διάρκεια του συνεδρίου WWDC 2026, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για τη δομική ενσωμάτωση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στα λειτουργικά της συστήματα. Η αναβαθμισμένη έκδοση του ψηφιακού βοηθού της εταιρείας δεν αποτελεί μια απλή ενημέρωση κώδικα ή βελτίωση στην κατανόηση φυσικής γλώσσας, αλλά μια ριζική αρχιτεκτονική αλλαγή. Με κεντρικό πυλώνα την επόμενη γενιά του Apple Intelligence, το Siri AI αποκτά βαθιά κατανόηση του προσωπικού πλαισίου, αναβαθμισμένη ικανότητα αναζήτησης και συλλογιστικής ικανότητας και πλέον, τη δική του αυτόνομη εφαρμογή.

Τι είναι το νέο Siri AI και πώς διαφοροποιείται από τις προηγούμενες εκδόσεις;

Το Siri AI αποτελεί την πλήρως ανανεωμένη έκδοση του ψηφιακού βοηθού της Apple, βασισμένη αποκλειστικά στα τοπικά και cloud-based μεγάλα γλωσσικά μοντέλα του Apple Intelligence. Οι κύριες διαφοροποιήσεις του περιλαμβάνουν την προσθήκη του «Onscreen Awareness», τη δυνατότητα κατανόησης του πολύπλοκου προσωπικού πλαισίου του χρήστη, και την παροχή μιας αποκλειστικής εφαρμογής (Siri App) για τη διαχείριση του ιστορικού συνομιλιών. Κυκλοφορεί σε developer beta τον Ιούνιο του 2026 και σε public beta προς τα τέλη του έτους.

Από την πρώτη του εμφάνιση το 2011, το Siri λειτουργούσε κυρίως ως ένα επιφανειακό εργαλείο διεκπεραίωσης μεμονωμένων εντολών. Η αρχιτεκτονική του 2026 επιτρέπει τη διατήρηση του πλαισίου της συζήτησης σε βάθος χρόνου. Ο Craig Federighi, Αντιπρόεδρος Λογισμικού της Apple, υπογράμμισε ότι το νέο σύστημα συνδυάζει την παγκόσμια γνώση με τα τοπικά δεδομένα της συσκευής για να επιλύει σύνθετα αιτήματα.

Κύρια χαρακτηριστικά

Αποκλειστική Εφαρμογή Siri: Οι χρήστες έχουν πλέον πρόσβαση σε ένα διακριτό application για να ανατρέχουν στο ιστορικό των ερωτημάτων τους, να επεξεργάζονται prompts και να συνεχίζουν συζητήσεις σε iPhone, iPad και Mac.

Οι χρήστες έχουν πλέον πρόσβαση σε ένα διακριτό application για να ανατρέχουν στο ιστορικό των ερωτημάτων τους, να επεξεργάζονται prompts και να συνεχίζουν συζητήσεις σε iPhone, iPad και Mac. Onscreen Awareness: Το AI αναλύει δομικά την οθόνη της συσκευής, αναγνωρίζοντας στοιχεία διεπαφής από τις ενεργές εφαρμογές. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει ενέργειες όπως «πρόσθεσε αυτή τη διεύθυνση στην επαφή της Μαρίας» βλέποντας απλώς ένα μήνυμα.

Το AI αναλύει δομικά την οθόνη της συσκευής, αναγνωρίζοντας στοιχεία διεπαφής από τις ενεργές εφαρμογές. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει ενέργειες όπως «πρόσθεσε αυτή τη διεύθυνση στην επαφή της Μαρίας» βλέποντας απλώς ένα μήνυμα. Visual Intelligence: Αυξημένες δυνατότητες οπτικής αναγνώρισης μέσω της κάμερας για άντληση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για τον φυσικό κόσμο (π.χ. αναγνώριση μνημείων, τοποθεσιών ή αξιολόγηση εγγράφων).

Αυξημένες δυνατότητες οπτικής αναγνώρισης μέσω της κάμερας για άντληση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για τον φυσικό κόσμο (π.χ. αναγνώριση μνημείων, τοποθεσιών ή αξιολόγηση εγγράφων). Ενσωματωμένα Εργαλεία Συγγραφής (Writing Tools): Βαθιά διασύνδεση σε επίπεδο συστήματος για αυτόματη σύνταξη, διόρθωση, αλλαγή ύφους και σύνοψη κειμένου σε κάθε πεδίο εισαγωγής δεδομένων.

Πώς λειτουργεί η κατανόηση προσωπικού πλαισίου;

Η κατανόηση προσωπικού πλαισίου επιτρέπει στο Siri AI να αντλεί δεδομένα από emails, μηνύματα, φωτογραφίες, σημειώσεις και το ημερολόγιο του χρήστη για να εκτελεί συνδυαστικές εργασίες, δημιουργώντας δυναμικές συνδέσεις χωρίς τα δεδομένα να εγκαταλείπουν το ασφαλές περιβάλλον επεξεργασίας. Το σύστημα αναλύει τον σημασιολογικό πυρήνα των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Εάν για παράδειγμα ένας χρήστης ζητήσει από το σύστημα «πότε φτάνει η πτήση του αδελφού μου και πώς θα πάω στο αεροδρόμιο», το Siri AI αναλύει αυτόματα τα εισερχόμενα email για να εντοπίσει την κάρτα επιβίβασης, διασταυρώνει τα δεδομένα πτήσεων από τον ιστό για την ακριβή ώρα άφιξης, και επικοινωνεί με το Apple Maps για να εξάγει τον χρόνο διαδρομής συνυπολογίζοντας την κίνηση. Όλη αυτή η διαδικασία εκτελείται παράλληλα, παρακάμπτοντας τον χρόνο που θα χρειαζόταν ο χρήστης για εναλλαγή μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών εφαρμογών.

Επιπρόσθετα, η ενσωμάτωση του Visual Intelligence αλλάζει ριζικά τον τρόπο αλληλεπίδρασης. Κατά την παρουσίαση της λειτουργίας η Apple επέδειξε πώς το Siri AI παρέχει άμεσα ιστορικά δεδομένα για τοποθεσίες (όπως το Bosque de Chapultepec) ή προτείνει δημιουργικές ιδέες αναλύοντας οπτικά μία απλή φωτογραφία που λαμβάνεται μέσω της εφαρμογής Messages.

Αρχιτεκτονική ιδιωτικότητας στο οικοσύστημα της Apple

Η ενσωμάτωση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης σε λειτουργικά συστήματα κινητών συσκευών εγείρει σοβαρά ζητήματα διαχείρισης δεδομένων. Η Apple απαντά με την αρχιτεκτονική διπλού επιπέδου. Οι εντολές και η ανάλυση του προσωπικού πλαισίου εκτελούνται κατά κύριο λόγο τοπικά στη συσκευή (on-device processing) αξιοποιώντας τις NPU των επεξεργαστών A18 Pro στα iPhone και των τσιπ σειράς M στα Mac.

Όταν η πολυπλοκότητα ενός αιτήματος υπερβαίνει τις δυνατότητες του τοπικού hardware, το σύστημα επικοινωνεί με το Private Cloud Compute της Apple. Η εταιρεία εγγυάται, μέσω κρυπτογραφικής επαλήθευσης, ότι τα δεδομένα των χρηστών διαγράφονται άμεσα μετά την απάντηση, δεν αποθηκεύονται στους διακομιστές, και δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την εκπαίδευση μελλοντικών μοντέλων της Apple, προσφέροντας διαφάνεια που ελέγχεται από ανεξάρτητους ερευνητές ασφαλείας.

Διαθεσιμότητα, περιορισμοί και η εικόνα στην Ελλάδα

Το Siri AI αναμένεται να μπει σε φάση ευρύτερης δημόσιας δοκιμής (public beta) προς τα τέλη του 2026. Ωστόσο, η ενσωμάτωση στην ελληνική αγορά εξαρτάται άμεσα από τη γλωσσική υποστήριξη και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η πρώτη κυκλοφορία αφορά αποκλειστικά την Αγγλική γλώσσα (ΗΠΑ). Στην Ελλάδα, οι καταναλωτές θα μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως λειτουργίες όπως το ανανεωμένο Siri app, το Onscreen Awareness και τα Writing Tools, με την προϋπόθεση ότι η γλώσσα του λειτουργικού συστήματος παραμένει στα Αγγλικά. Επιπλέον, το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Digital Markets Act) ενδέχεται να απαιτήσει συγκεκριμένες τροποποιήσεις για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών διασύνδεσης από τρίτους παρόχους AI μοντέλων εντός του οικοσυστήματος της Apple.

Σε επίπεδο hardware, η λειτουργία του Siri AI απαιτεί ισχυρούς επεξεργαστές και αυξημένη μνήμη RAM. Είναι πλήρως βελτιστοποιημένο για τη σειρά iPhone 17, ενώ παραμένει λειτουργικό για τα iPhone 15 Pro, 16 Pro και συσκευές iPad/Mac με Apple Silicon (M1 και νεότερα).

Update: Μόλις επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία ότι το Siri AI ΔΕΝ θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη με το λανσάρισμα των iOS 27 και iPadOS 27 τον προσεχή Σεπτέμβριο...