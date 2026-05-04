Επιτυχής η 1η πτήση του ρωσικού πυραύλου Soyuz-5

Σύνοψη

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η πρώτη υποτροχιακή δοκιμαστική πτήση του ρωσικού πυραύλου Soyuz-5 από το κοσμοδρόμιο του Baikonur στις 30 Απριλίου 2026.

Ο πύραυλος αναπτύχθηκε για να αντικαταστήσει πλήρως τα οχήματα Zenit (ουκρανικής κατασκευής), προσφέροντας ανυψωτική ικανότητα 18 μετρικών τόνων σε Χαμηλή Γήινη Τροχιά (LEO).

Η αρχιτεκτονική του βασίζεται στον πανίσχυρο κινητήρα υγρού καυσίμου RD-171MV στο πρώτο στάδιο και στον τετραθάλαμο RD-0124MS στο δεύτερο.

Σε αντίθεση με τον αμερικανικό Falcon 9, ο Soyuz-5 παραμένει ένας παραδοσιακός, πλήρως αναλώσιμος πύραυλος (expendable), γεγονός που επηρεάζει άμεσα το συνολικό κόστος ανά εκτόξευση.

Η ρωσική ομοσπονδιακή διαστημική υπηρεσία (Roscosmos) ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης δοκιμαστικής πτήσης του πυραύλου νέας γενιάς Soyuz-5. Η εκτόξευση έλαβε χώρα την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026 από το κοσμοδρόμιο του Baikonur στο Καζακστάν. Πρόκειται για την κορύφωση ενός αναπτυξιακού προγράμματος που ξεκίνησε το 2017, με κύριο σκοπό τη δημιουργία ενός φορέα μεσαίας-προς-βαριάς κατηγορίας ο οποίος θα αποδεσμεύσει τη ρωσική διαστημική βιομηχανία από εξαρτήματα τρίτων χωρών. Το παρθενικό αυτό ταξίδι αφορούσε μια αυστηρά ελεγχόμενη υποτροχιακή πτήση αξιολόγησης. Το πρώτο και το δεύτερο στάδιο λειτούργησαν εντός των τεχνικών προδιαγραφών, απελευθερώνοντας ένα πρόπλασμα προσομοίωσης μάζας (GMM) σε προκαθορισμένη υποτροχιακή τροχιά, προτού το όχημα πραγματοποιήσει επανείσοδο και καταπέσει σε δεσμευμένη ζώνη του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ο πύραυλος Soyuz-5 είναι ένας πλήρως αναλώσιμος διαστημικός φορέας, ικανός να μεταφέρει 18 μετρικούς τόνους ωφέλιμου φορτίου σε Χαμηλή Γήινη Τροχιά (LEO). Σχεδιάστηκε με βάση την καύση υγρού οξυγόνου και κηροζίνης, χρησιμοποιώντας τον πανίσχυρο κινητήρα RD-171MV στο πρώτο στάδιο και τον RD-0124MS στο δεύτερο, θέτοντας τα θεμέλια για τους μελλοντικούς ρωσικούς πυραύλους υπερ-βαρέως τύπου.

Η τεχνική αρχιτεκτονική του οχήματος σχεδιάστηκε από τους μηχανικούς της RKK Energia, ενώ η κατασκευή των κύριων δομικών τμημάτων του λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις της RKTs Progress στη Σαμάρα. Η δομή του παρουσιάζει εξαιρετικό κατασκευαστικό ενδιαφέρον, καθώς η σχεδίαση του πρώτου σταδίου συνδυάζει πρακτικά το διαμέτρημα δύο ιστορικών ρωσικών φορέων: του Zenit και του Proton. Το αποτέλεσμα είναι ένας πύραυλος σύγχρονων προδιαγραφών που αποφεύγει ωστόσο τη χρήση εξωτικών υλικών ή πειραματικών καυσίμων (όπως το μεθάνιο), προκρίνοντας την άμεση αξιοπιστία έναντι της καινοτομίας.

Αναλυτικά τα συστήματα πρόωσης

Πρώτο Στάδιο (Κινητήρας RD-171MV): Ο συγκεκριμένος κινητήρας κατατάσσεται ως ο ισχυρότερος κινητήρας υγρού καυσίμου παγκοσμίως στην κατηγορία του. Βασίζεται στην παλαιότερη τεχνογνωσία του RD-171M, αλλά πλέον ενσωματώνει ψηφιακά συστήματα ελέγχου πτήσης, προηγμένα κράματα μετάλλων και σύγχρονες τεχνικές κατασκευής. Η αξιοπιστία του κρίνεται απολύτως κομβική, διότι η ρωσική διαστημική υπηρεσία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το ίδιο ακριβώς πρώτο στάδιο ως πλευρικό προωθητήρα (booster) για τον μελλοντικό πύραυλο υπερ-βαρέως τύπου που προορίζεται για αποστολές πέραν της γήινης τροχιάς.

Ο συγκεκριμένος κινητήρας κατατάσσεται ως ο ισχυρότερος κινητήρας υγρού καυσίμου παγκοσμίως στην κατηγορία του. Βασίζεται στην παλαιότερη τεχνογνωσία του RD-171M, αλλά πλέον ενσωματώνει ψηφιακά συστήματα ελέγχου πτήσης, προηγμένα κράματα μετάλλων και σύγχρονες τεχνικές κατασκευής. Η αξιοπιστία του κρίνεται απολύτως κομβική, διότι η ρωσική διαστημική υπηρεσία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το ίδιο ακριβώς πρώτο στάδιο ως πλευρικό προωθητήρα (booster) για τον μελλοντικό πύραυλο υπερ-βαρέως τύπου που προορίζεται για αποστολές πέραν της γήινης τροχιάς. Δεύτερο Στάδιο (Κινητήρας RD-0124MS): Στο ανώτερο τμήμα της ατμόσφαιρας αναλαμβάνει το δεύτερο στάδιο, το οποίο απαρτίζεται από δύο δικινητήριες μονάδες (RD-0124M) που σχηματίζουν ένα ενοποιημένο σύστημα τεσσάρων θαλάμων. Η συγκεκριμένη μηχανολογική διάταξη επιτρέπει τον μικρομετρικό έλεγχο της τροχιάς μέσω ενός ειδικού μηχανισμού κατεύθυνσης, εξασφαλίζοντας την ακριβή τοποθέτηση των δορυφόρων στο διάστημα.

Στο ανώτερο τμήμα της ατμόσφαιρας αναλαμβάνει το δεύτερο στάδιο, το οποίο απαρτίζεται από δύο δικινητήριες μονάδες (RD-0124M) που σχηματίζουν ένα ενοποιημένο σύστημα τεσσάρων θαλάμων. Η συγκεκριμένη μηχανολογική διάταξη επιτρέπει τον μικρομετρικό έλεγχο της τροχιάς μέσω ενός ειδικού μηχανισμού κατεύθυνσης, εξασφαλίζοντας την ακριβή τοποθέτηση των δορυφόρων στο διάστημα. Ωφέλιμο Φορτίο (Payload): Στην παρούσα φάση δοκιμών χρησιμοποιήθηκε ένα αδρανές πρόπλασμα που προσομοιάζει το βάρος πραγματικών δορυφόρων. Παρόλα αυτά, ο βασικός σχεδιασμός επιτρέπει την μελλοντική μεταφορά διαστημοπλοίων επανδρωμένων αποστολών, όπως το επερχόμενο ρωσικό σκάφος PTK, ευθυγραμμίζοντας τις δυνατότητες του οχήματος με τις απαιτήσεις του μέλλοντος.

Η υλοποίηση του προγράμματος του Soyuz-5 (παλαιότερα γνωστού και ως Irtysh ή Feniks) αποτέλεσε έναν αγώνα δρόμου για τη ρωσική μηχανική, συνοδευόμενο από αυστηρούς περιορισμούς, τεχνικά απρόοπτα και ένα παρατεταμένο καθεστώς έλλειψης πληροφόρησης. Το έργο ξεκίνησε επίσημα το 2017. Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το πρώτο όχημα δοκιμής (Flight 15000-001) μεταφέρθηκε στο Baikonur τον Νοέμβριο του 2025.

Η πτήση είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον Δεκέμβριο του 2025, ωστόσο τεχνικοί λόγοι και απαιτήσεις για πρόσθετες δοκιμές εδάφους μετέθεσαν την εκτόξευση για τον Μάρτιο του 2026. Οι διαδικασίες προσαρμογής στην εξέδρα Pad 1 (Site 45) ξεκίνησαν δυναμικά στις 20-21 Μαρτίου 2026, με fit tests ενός mock-up. Οι αναβολές συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του Απριλίου, με καταληκτική ακύρωση της τελευταίας στιγμής στις 29 Απριλίου, πριν τελικά ανάψει το πράσινο φως για την πετυχημένη απογείωση στις 30 του ίδιου μήνα.

Σύγκριση με τον ανταγωνισμό: Soyuz-5 εναντίον του Falcon 9 της SpaceX

Η είσοδος του Soyuz-5 στο παγκόσμιο αεροδιαστημικό στερέωμα δημιουργεί αυτόματα αναπόφευκτες συγκρίσεις με τις κυρίαρχες εμπορικές πλατφόρμες της Δύσης. Όσον αφορά το μέγεθος, την ώθηση και την ανυψωτική ικανότητα, ο νέος ρωσικός πύραυλος τοποθετείται στην ίδια ακριβώς κατηγορία με τον εμβληματικό Falcon 9 της αμερικανικής SpaceX.

Δυναμικότητα Φορτίου: Ο Soyuz-5 επιτυγχάνει τη μεταφορά 18 μετρικών τόνων σε LEO. Παρότι εντυπωσιακό νούμερο, υπολείπεται του Falcon 9, ο οποίος αγγίζει τους 22.8 μετρικούς τόνους στην αναλώσιμη διαμόρφωσή του, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Ο Soyuz-5 επιτυγχάνει τη μεταφορά 18 μετρικών τόνων σε LEO. Παρότι εντυπωσιακό νούμερο, υπολείπεται του Falcon 9, ο οποίος αγγίζει τους 22.8 μετρικούς τόνους στην αναλώσιμη διαμόρφωσή του, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Οικονομία και Επαναχρησιμοποίηση: Η θεμελιώδης διαφορά—και το σημαντικότερο μειονέκτημα του Soyuz-5—εντοπίζεται στην αναλώσιμη φύση του. Το πρώτο στάδιο του πυραύλου καταστρέφεται ολοσχερώς μετά τη χρήση. Στον αντίποδα, το πρώτο στάδιο του Falcon 9 προσνηώνεται αυτόνομα σε πλωτές πλατφόρμες και επαναχρησιμοποιείται δεκάδες φορές, μειώνοντας με γεωμετρική πρόοδο το λειτουργικό κόστος ανά κιλό μεταφερόμενου φορτίου.

Η θεμελιώδης διαφορά—και το σημαντικότερο μειονέκτημα του Soyuz-5—εντοπίζεται στην αναλώσιμη φύση του. Το πρώτο στάδιο του πυραύλου καταστρέφεται ολοσχερώς μετά τη χρήση. Στον αντίποδα, το πρώτο στάδιο του Falcon 9 προσνηώνεται αυτόνομα σε πλωτές πλατφόρμες και επαναχρησιμοποιείται δεκάδες φορές, μειώνοντας με γεωμετρική πρόοδο το λειτουργικό κόστος ανά κιλό μεταφερόμενου φορτίου. Γεωπολιτική Ανεξαρτησία: Η Roscosmos, μέσω του Soyuz-5, δεν στοχεύει αποκλειστικά στην εμπορική ανταγωνιστικότητα, αλλά στην πλήρη τεχνολογική ανεξαρτησία. Ο νέος πύραυλος σχεδιάστηκε εξ αρχής για να αντικαταστήσει τους πυραύλους Zenit, των οποίων η παραγωγή βασιζόταν στο εργοστάσιο Yuzhmash στην Ουκρανία. Έτσι, η Μόσχα εξασφαλίζει την αδιάλειπτη πρόσβασή της στο διάστημα μέσω καθαρά ρωσικών εξαρτημάτων.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει τη βιομηχανία συνολικά. Ενώ η SpaceX διατηρεί το τεράστιο πλεονέκτημα της επαναχρησιμοποίησης, το ρωσικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στη σταθερότητα και στην παραδοσιακή διαστημική μηχανική. Αξίζει να σημειωθεί πως στο άμεσο μέλλον, η Ρωσία μελετά την παραγωγή του Amur-SPG, ενός μερικώς επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου μεθανίου, ωστόσο το συγκεκριμένο project φαίνεται να παραπέμπεται για τη δεκαετία του 2030, αφήνοντας το βάρος των επιχειρήσεων στο Soyuz-5.

Η επιτυχημένη πτήση του Soyuz-5 δεν αλλάζει απλώς τις ισορροπίες στην Ανατολή, αλλά διαμορφώνει μια νέα, απομονωμένη πραγματικότητα στη διαστημική αγορά. Μετά το 2022 και τη ρήξη των σχέσεων με τη Roscosmos, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) διέκοψε τη χρήση των ρωσικών πυραύλων (οι οποίοι εξυπηρετούσαν τις ευρωπαϊκές αποστολές από τη Γαλλική Γουιάνα). Το γεγονός αυτό ανάγκασε τις ευρωπαϊκές χώρες να στραφούν αποκλειστικά στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα (Ariane 6, Vega-C) και την αμερικανική SpaceX.

Η παραμονή της Ρωσίας στη λογική των «αναλώσιμων» πυραύλων δείχνει πως ο Soyuz-5 θα καλύψει αυστηρά εθνικές, στρατιωτικές και ανατολικές τηλεπικοινωνιακές ανάγκες, αδυνατώντας να ανταγωνιστεί τα κόστη μεταφοράς που προσφέρουν οι επαναχρησιμοποιήσιμοι δυτικοί πύραυλοι. Για την ευρωπαϊκή αγορά, η είδηση απλώς επιβεβαιώνει την ανάγκη για επιτάχυνση του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!