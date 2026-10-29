Έρχεται το One Piece στο Fortnite με Luffy, Zoro και νέο χάρτη

Σύνοψη

Η Epic Games επιβεβαίωσε τη συνεργασία του Fortnite με το δημοφιλές anime One Piece μέσω του πρώτου επίσημου trailer για τη μίνι-σεζόν Treasure Hunters.

Το νέο περιεχόμενο θα γίνει διαθέσιμο την 1η Νοεμβρίου 2026, ενσωματώνοντας νέες Mythic ικανότητες στον τίτλο, όπως το Gum Gum Pistol του Luffy και την επίθεση τριών σπαθιών του Zoro.

Οι παίκτες θα εισέρχονται στον νέο χάρτη, ο οποίος έχει σχήμα κρανίου, πηδώντας από το θρυλικό πλοίο Going Merry που αντικαθιστά προσωρινά το κλασικό Battle Bus.

Εκτός από τα μέλη των Straw Hat Pirates, η ανανέωση περιλαμβάνει καλλιτέχνες όπως οι Hatsune Miku, Lil Uzi Vert, A$AP Rocky και Kasane Teto στα πλαίσια του Fortnite Festival.

Ύστερα από πολυετείς απαιτήσεις της παγκόσμιας κοινότητας, η Epic Games προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας μεταξύ του Fortnite και του κορυφαίου ιαπωνικού franchise One Piece. Το πρώτο live-action trailer της επερχόμενης σεζόν αποκαλύπτει μια εκτενή ενσωμάτωση στοιχείων πειρατείας και anime στον πυρήνα του δημοφιλούς Battle Royale τίτλου. Η μετάβαση στο νέο θεματικό περιβάλλον αναμένεται να αναδιαμορφώσει σημαντικά τη δυναμική των αναμετρήσεων, εισάγοντας έναν συνδυασμό γνώριμων μηχανισμών και καινοτόμων Mythic ικανοτήτων που αντλούν έμπνευση από το σύμπαν του Eiichiro Oda.

Η νέα μίνι-σεζόν Fortnite Treasure Hunters κυκλοφορεί επίσημα την 1η Νοεμβρίου 2026, ταυτόχρονα με την ανανέωση του Fortnite Festival. Η ενημέρωση θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις πλατφόρμες (PC, κονσόλες και κινητά), φέρνοντας νέο χάρτη σε σχήμα κρανίου, Mythic όπλα και πλήθος skins από το One Piece.

Η σχεδιαστική προσέγγιση της Epic Games για το Treasure Hunters παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, καθώς η εταιρεία επέλεξε να μην εφαρμόσει τεχνικές cel-shading στο περιβάλλον του χάρτη, παρά την ξεκάθαρη anime θεματολογία της ενημέρωσης. Ο νέος χάρτης υιοθετεί ένα επιβλητικό σχήμα κρανίου, προσφέροντας εντελώς νέες τοποθεσίες προς εξερεύνηση. Η απουσία cel-shading υποδηλώνει μια προσπάθεια διατήρησης της υψηλής οπτικής πιστότητας που προσφέρει η μηχανή γραφικών Unreal Engine 5 στο φυσικό περιβάλλον, επιτρέποντας στους χαρακτήρες του One Piece να ξεχωρίζουν έντονα χάρη στην αντίθεση των υφών τους με τον ρεαλιστικότερο φωτισμό του νησιού.

Μια από τις πιο αξιοσημείωτες αλλαγές στον ρυθμό έναρξης του κάθε γύρου αφορά την αντικατάσταση του εμβληματικού Battle Bus. Οι παίκτες θα ξεκινούν την ελεύθερη πτώση τους από το θρυλικό πλοίο Going Merry, προσδίδοντας αυθεντικότητα στην πειρατική εμπειρία πριν καν πατήσουν το πόδι τους στο ψηφιακό έδαφος. Η άφιξη στο νησί σηματοδοτεί την έναρξη του κυνηγιού για τα νέα εξειδικευμένα αντικείμενα που έχουν διασκορπιστεί στο loot pool.

Κύρια στοιχεία εξοπλισμού

Gum Gum Pistol (Luffy): Επιτρέπει την επέκταση των άκρων του παίκτη για επιθέσεις από απόσταση, προσφέροντας τακτικό πλεονέκτημα σε ανοιχτούς χώρους.

Επιτρέπει την επέκταση των άκρων του παίκτη για επιθέσεις από απόσταση, προσφέροντας τακτικό πλεονέκτημα σε ανοιχτούς χώρους. Tangerines (Nami): Ένα νέο αναλώσιμο αντικείμενο, το οποίο πιθανότατα θα λειτουργεί ως εναλλακτική πηγή θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας.

Ένα νέο αναλώσιμο αντικείμενο, το οποίο πιθανότατα θα λειτουργεί ως εναλλακτική πηγή θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας. Usopp's Slingshot: Ένα όπλο ακροβολισμού που θα ανταμείβει τους παίκτες με υψηλή ακρίβεια, ιδανικό για μεσαίες αποστάσεις.

Ένα όπλο ακροβολισμού που θα ανταμείβει τους παίκτες με υψηλή ακρίβεια, ιδανικό για μεσαίες αποστάσεις. Three-Sword Style (Zoro): Μια επιβεβαιωμένη Mythic ικανότητα που αναμένεται να προσφέρει καταστροφικές επιθέσεις κοντινής μάχης, ικανές να διασπάσουν γρήγορα τις άμυνες των αντιπάλων.

Η λίστα των επιβεβαιωμένων χαρακτήρων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρωταγωνιστών από το πλήρωμα των Straw Hat Pirates, εξασφαλίζοντας πως οι θαυμαστές θα έχουν πληθώρα επιλογών για την εξατομίκευση του avatar τους. Μέσα από το trailer και τα teasers, η παρουσία των Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Ace και Buggy θεωρείται πλέον δεδομένη. Παραμένει ασαφές πώς ακριβώς θα κατανεμηθούν τα skins μεταξύ του Battle Pass, του Festival Pass, του μηνιαίου πακέτου Fortnite Crew για τον Νοέμβριο και του ψηφιακού καταστήματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι πιο παρατηρητικοί παίκτες εντόπισαν ήδη τον Sanji κρυμμένο στο φόντο αρκετών πλάνων του trailer. Η ξανθιά κόμη του διακρίνεται τόσο μέσα στο χρυσό αυτοκίνητο όσο και στο σκάφος, υποδεικνύοντας πως ενδέχεται να αποτελεί το μυστικό bonus skin του Battle Pass, ακολουθώντας την τακτική που είδαμε πρόσφατα με τον Springfielder Peely.

Παράλληλα με το πειρατικό στοιχείο, το Fortnite Festival εμπλουτίζεται με σημαντικές μουσικές προσωπικότητες. Καλλιτέχνες της ραπ σκηνής όπως οι A$AP Rocky και Lil Uzi Vert συναντούν τα ψηφιακά είδωλα Kasane Teto και Hatsune Miku, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ετερόκλητο αλλά ελκυστικό μείγμα πολιτισμικών αναφορών που απευθύνεται σε διαφορετικές δημογραφικές ομάδες του παγκόσμιου κοινού.