Έρευνα: Γιατί ο καρκίνος παχέος εντέρου είναι πιο επιθετικός στους νέους

Σύνοψη

Νέα εκτενής μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Medicine αναλύει τους λόγους για τους οποίους ο καρκίνος του παχέος εντέρου παρουσιάζει αυξημένη θνησιμότητα σε άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών.

Εντοπίστηκαν κρίσιμες βιολογικές και μοριακές διαφορές στους όγκους των νεότερων ασθενών σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, με έμφαση στον τρόπο που τα καρκινικά κύτταρα διαφεύγουν της ανοσοποιητικής απόκρισης.

Ο ρόλος του εντερικού μικροβιώματος, οι ξεχωριστές γονιδιακές μεταλλάξεις και οι μεταβολικές διαταραχές φαίνεται να επιταχύνουν δραματικά την εξέλιξη της νόσου στις μικρότερες ηλικίες.

Η καθυστερημένη διάγνωση παραμένει καθοριστικός παράγοντας υψηλού κινδύνου, καθώς τα αρχικά συμπτώματα συχνά υποτιμώνται τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους επαγγελματίες υγείας.

Η παγκόσμια ιατρική κοινότητα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια άκρως ανησυχητική αυξητική τάση στα περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου (ορθοκολικού καρκίνου) που διαγιγνώσκονται σε άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών, μετατοπίζοντας εντελώς την αντίληψη ότι η νόσος αφορά αποκλειστικά τον γηραιότερο πληθυσμό.

Μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Nature Medicine επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τους ακριβείς βιολογικούς, γενετικούς και μοριακούς μηχανισμούς που καθιστούν αυτούς τους όγκους εξαιρετικά επιθετικούς και συχνά θανατηφόρους στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα που αναμένεται να επαναπροσδιορίσουν τις διεθνείς στρατηγικές πρόληψης, τον σχεδιασμό των διαγνωστικών πρωτοκόλλων και την ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών.

Το βιολογικό προφίλ του πρώιμου καρκίνου του παχέος εντέρου

Ο πρώιμος καρκίνος του παχέος εντέρου διαφέρει ριζικά σε μοριακό επίπεδο από τη νόσο που εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς οι όγκοι των νέων ασθενών παρουσιάζουν ξεχωριστές γενετικές μεταλλάξεις, ταχύτερο ρυθμό κυτταρικού πολλαπλασιασμού και εντονότερη αντίσταση στις συμβατικές χημειοθεραπείες, απαιτώντας πλέον ριζικά διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση.

Αναλύοντας τεράστιους όγκους κλινικών δεδομένων και γενετικού υλικού μέσω προηγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα καρκινικά κύτταρα στους νεότερους ασθενείς φέρουν μια μοναδική «μοριακή υπογραφή» η οποία τους επιτρέπει να εξαπλώνονται με πρωτοφανή ταχύτητα. Σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους ασθενείς, όπου οι όγκοι τείνουν να αναπτύσσονται πιο αργά και ακολουθούν μια πιο προβλέψιμη εξελικτική πορεία, η νόσος στους ανθρώπους κάτω των 50 ετών χαρακτηρίζεται από επιθετικές βιολογικές συμπεριφορές που παρακάμπτουν τους φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού.

Η έρευνα δείχνει ότι η ανοσολογική απόκριση στο μικροπεριβάλλον του όγκου των νεότερων ατόμων είναι αισθητά κατασταλμένη, επιτρέποντας στα κακοήθη κύτταρα να διεισδύουν ανενόχλητα στους παρακείμενους ιστούς και να δημιουργούν μεταστάσεις πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ο ρόλος του μικροβιώματος και οι μεταβολικές αλλαγές

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της έρευνας εντοπίζεται στην άμεση συσχέτιση της νόσου με το εντερικό μικροβίωμα και τις μεταβολικές συνήθειες του σύγχρονου ανθρώπου, προσθέτοντας έναν ακόμα κρίσιμο παράγοντα στην κατανόηση της παθογένειας. Οι επιστήμονες εντόπισαν σημαντικές ανισορροπίες στα βακτηριακά στελέχη που αποικίζουν το έντερο των νεότερων ασθενών, παρατηρώντας αυξημένη παρουσία συγκεκριμένων παθογόνων μικροοργανισμών οι οποίοι προάγουν τη φλεγμονή και αλλοιώνουν την ακεραιότητα του εντερικού βλεννογόνου. Η παρατεταμένη έκθεση σε εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα, η απουσία επαρκών φυτικών ινών, η καθιστική ζωή και η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών κατά την παιδική και εφηβική ηλικία διαμορφώνουν ένα τοξικό περιβάλλον που ευνοεί τις ογκογόνες μεταλλάξεις πολύ πριν συμπληρωθεί η πέμπτη δεκαετία της ζωής.

Ακόμη, εντοπίστηκαν διακριτές μεταβολικές διαταραχές μέσα στα ίδια τα καρκινικά κύτταρα των νέων ανθρώπων, τα οποία φαίνεται να καταναλώνουν γλυκόζη και αμινοξέα με ασυνήθιστα υψηλούς ρυθμούς για να τροφοδοτήσουν την επιθετική τους επέκταση. Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο δυτικός τρόπος ζωής δεν λειτουργεί απλώς ως γενικός επιβαρυντικός παράγοντας, αλλά τροποποιεί σε επιγενετικό επίπεδο την έκφραση των γονιδίων, επιταχύνοντας τη διαδικασία της καρκινογένεσης μέσω χρόνιων φλεγμονωδών μονοπατιών που παραμένουν αθόρυβα για χρόνια.

Η πρόκληση της καθυστερημένης διάγνωσης

Πέρα από τα αμιγώς βιολογικά χαρακτηριστικά, η έρευνα ρίχνει φως στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η καθυστερημένη διάγνωση στα αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας μεταξύ των νέων ενηλίκων. Λόγω της επικρατούσας αντίληψης ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί νόσημα της τρίτης ηλικίας, τα αρχικά συμπτώματα, όπως η ανεξήγητη κόπωση, οι αλλαγές στις κενώσεις, η απώλεια βάρους και η παρουσία αίματος, συχνά αποδίδονται λανθασμένα σε αιμορροΐδες, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή άγχος. Η καθυστέρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα των νεότερων ασθενών να διαγιγνώσκεται όταν η νόσος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, περιορίζοντας δραματικά τις θεραπευτικές επιλογές και τα περιθώρια ίασης.

Στην Ελλάδα, η ιατρική κοινότητα και οι γαστρεντερολογικές ενώσεις έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν την επιτακτική ανάγκη για αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών, προτείνοντας την έναρξη του προληπτικού ελέγχου (κολονοσκόπηση) νωρίτερα από το 50ό έτος της ηλικίας, ειδικά για άτομα με οικογενειακό ιστορικό ή καταγεγραμμένους προδιαθεσικούς παράγοντες. Η απουσία ενός οργανωμένου, κεντρικού συστήματος προσυμπτωματικού ελέγχου στον εγχώριο πληθυσμό μικρότερης ηλικίας επιτείνει το πρόβλημα, καθιστώντας αναγκαία την άμεση υιοθέτηση νεότερων, μη επεμβατικών διαγνωστικών εργαλείων βασισμένων στην ανάλυση του DNA κοπράνων ή σε εξελιγμένους βιοδείκτες αίματος, τα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο εθνικό σύστημα υγείας με χαμηλό συγκριτικά κόστος.

Επιπλέον, τα ευρήματα της έρευνας τονίζουν την ανάγκη για αυστηρά εξατομικευμένες θεραπείες, απομακρύνοντας την ιατρική πρακτική από τη λογική του "one-size-fits-all". Οι ογκολόγοι καλούνται πλέον να ενσωματώσουν την πλήρη μοριακή χαρτογράφηση του όγκου πριν αποφασίσουν το θεραπευτικό σχήμα για έναν νέο ασθενή, καθώς η συμβατική χημειοθεραπεία μπορεί να μην αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα εξαιτίας της ιδιαίτερης γενετικής υπογραφής αυτών των νεοπλασιών. Ο ρόλος της φαρμακογονιδιωματικής και των στοχευμένων βιολογικών παραγόντων, σε συνδυασμό με τις νέες ανοσοθεραπείες, αναδεικνύεται ίσως στο πιο σημαντικό όπλο που διαθέτει η σύγχρονη επιστήμη για την αντιμετώπιση αυτής της παγκοσμίως εξελισσόμενης υγειονομικής κρίσης.