Καρκίνος Παγκρέατος: Πειραματικό φάρμακο δείχνει μείωση της θνησιμότητας κατά 60%

Σύνοψη

Το πειραματικό φάρμακο Daraxonrasib (RMC-6236) της Revolution Medicines διπλασίασε το προσδόκιμο επιβίωσης σε ασθενείς με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος (PDAC).

Τα τελικά δεδομένα της κλινικής δοκιμής Φάσης 3 (RASolute 302) κατέγραψαν μέση συνολική επιβίωση 13,2 μηνών, έναντι 6,7 μηνών που προσφέρει η συμβατική χημειοθεραπεία.

Η θεραπεία λειτουργεί ως στοχευμένος πολλεκλεκτικός αναστολέας των πρωτεϊνών RAS(ON), μπλοκάροντας τις μεταλλάξεις που ευθύνονται για την ανάπτυξη των όγκων.

Η εταιρεία καταθέτει άμεσα φάκελο έγκρισης στον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) με διαδικασία ταχείας αξιολόγησης (Priority Voucher), στοχεύοντας σε κυκλοφορία εντός του 2026.

Η μάχη ενάντια στον καρκίνο του παγκρέατος αποτελεί παραδοσιακά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής έρευνας, λόγω της ανθεκτικότητας των όγκων και της επιθετικής φύσης της νόσου. Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την κλινική δοκιμή Φάσης 3 της Revolution Medicines έρχονται να τροποποιήσουν ριζικά το συγκεκριμένο ιατρικό τοπίο. Το πειραματικό φάρμακο Daraxonrasib (πρώην RMC-6236) παρουσίασε δραματική βελτίωση στη συνολική επιβίωση ασθενών, σημειώνοντας ποσοστά που δεν έχουν καταγραφεί προηγουμένως σε αντίστοιχες μελέτες τελικού σταδίου.

Τα ευρήματα της έρευνας δεν περιορίζονται σε στατιστικές αποκλίσεις, αλλά μεταφράζονται σε ουσιαστική, μετρήσιμη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής, μειώνοντας τον κίνδυνο θνησιμότητας κατά 60%. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη αναδεικνύει την αξία των στοχευμένων θεραπειών ακριβείας (precision medicine), οι οποίες αντικαθιστούν τις γενικευμένες και συχνά τοξικές μεθόδους της παραδοσιακής χημειοθεραπείας.

Το Daraxonrasib (RMC-6236) είναι ένας πειραματικός, από του στόματος χορηγούμενος, πολλεκλεκτικός αναστολέας RAS(ON) της Revolution Medicines. Σχεδιάστηκε με σκοπό να στοχεύει την ενεργή μορφή των πρωτεϊνών RAS, αναστέλλοντας τα ενδοκυτταρικά σήματα που προκαλούν τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, ειδικά στο μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος (PDAC).

Για δεκαετίες, οι μεταλλάξεις στο γονίδιο KRAS θεωρούνταν ανυπέρβλητο εμπόδιο. Το γονίδιο αυτό ελέγχει την ανάπτυξη των κυττάρων και όταν υφίσταται μετάλλαξη, παραμένει μόνιμα ενεργοποιημένο, οδηγώντας σε ραγδαία κυτταρική διαίρεση και δημιουργία συμπαγών όγκων. Το παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα χαρακτηρίζεται από ένα εξαιρετικά πυκνό στρώμα ιστού που περιβάλλει τον όγκο, καθιστώντας αδύνατη τη διείσδυση των τυπικών χημειοθεραπευτικών παραγόντων.

Το Daraxonrasib λειτουργεί ως μη-ομοιοπολικός αναστολέας που δεσμεύει την ενεργή, GTP-συνδεδεμένη κατάσταση των πρωτεϊνών RAS. Σε αντίθεση με παλαιότερα φάρμακα που περιόριζαν τη δράση τους σε συγκεκριμένα αλληλόμορφα (όπως το KRAS G12C), το Daraxonrasib έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει ένα ευρύτερο φάσμα παραλλαγών RAS. Αυτή η πολλεκλεκτικότητα είναι το κλειδί για την αποτελεσματικότητά του στον καρκίνο του παγκρέατος, όπου η ποικιλομορφία των μεταλλάξεων είναι τεράστια.

Η κλινική δοκιμή RASolute 302 ήταν μια παγκόσμια, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη μελέτη Φάσης 3, στην οποία συμμετείχαν περίπου 500 ασθενείς με μεταστατικό παγκρεατικό πορογενές αδενοκαρκίνωμα (PDAC), οι οποίοι είχαν ήδη λάβει προηγούμενες γραμμές θεραπείας. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η μία έλαβε το χάπι Daraxonrasib σε καθημερινή βάση, ενώ η ομάδα ελέγχου υποβλήθηκε στην καθιερωμένη ενδοφλέβια κυτταροτοξική χημειοθεραπεία.

Συνολική Επιβίωση: Η μέση συνολική επιβίωση για τους ασθενείς που έλαβαν Daraxonrasib ανήλθε στους 13,2 μήνες. Αντίθετα, η ομάδα της χημειοθεραπείας κατέγραψε 6,7 μήνες. Ουσιαστικά, το φάρμακο διπλασίασε το προσδόκιμο ζωής στο τελικό στάδιο.

Μείωση Κινδύνου: Το Hazard Ratio διαμορφώθηκε στο εντυπωσιακό 0.40 (p < 0.0001), μεταφραζόμενο σε 60% μείωση του κινδύνου θανάτου.

Ασφάλεια και Ανοχή: Σύμφωνα με τα κλινικά δεδομένα, το φάρμακο ήταν καλά ανεκτό, με διαχειρίσιμο προφίλ ασφαλείας και χωρίς την εμφάνιση νέων, μη αναμενόμενων παρενεργειών που συχνά συνοδεύουν τις πειραματικές ογκολογικές θεραπείες.

Τα επόμενα βήματα: Έγκριση και εμπορική διάθεση

Με τα δεδομένα να είναι αδιαμφισβήτητα υπέρ της νέας θεραπείας, η Revolution Medicines σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ένα National Priority Voucher του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων (FDA). Η χρήση αυτού του «κουπονιού προτεραιότητας» συμπτύσσει τον χρόνο αξιολόγησης του φακέλου (New Drug Application - NDA) από τους τυπικούς 10-12 μήνες, σε μόλις 6 μήνες ή λιγότερο.

Εάν η διαδικασία εξελιχθεί ομαλά, το Daraxonrasib θα μπορούσε να λάβει άδεια κυκλοφορίας στις ΗΠΑ έως το καλοκαίρι του 2026. Η έγκριση αυτή δεν αφορά απλώς την προσθήκη ενός ακόμη φαρμάκου στο οπλοστάσιο των ογκολόγων, αλλά την καθιέρωση του πρώτου φαρμάκου της κατηγορίας του για τους ασθενείς με PDAC.

Παράλληλα, η εταιρεία ήδη τρέχει μελέτες Φάσης 3 για τη χορήγηση του Daraxonrasib ως θεραπεία πρώτης γραμμής (πριν καν ξεκινήσει η χημειοθεραπεία), καθώς και σε συνδυαστικά πρωτόκολλα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης όταν συνδυάζεται με άλλους αναστολείς ή παραδοσιακά σχήματα.