Samsung Galaxy Watch6: Έγκαιρη προειδοποίηση λιποθυμίας έως 5 λεπτά πριν

Σύνοψη

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε την επιτυχή πρόβλεψη της αγγειοπαρασυμπαθητικής συγκοπής μέσω βιοσημάτων από το Galaxy Watch6.

Ένα νέο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης αναλύει τα δεδομένα μεταβλητότητας καρδιακού ρυθμού από τον αισθητήρα PPG του ρολογιού.

Το σύστημα καταφέρνει να ειδοποιήσει τον χρήστη έως και πέντε λεπτά πριν από το λιποθυμικό επεισόδιο με ακρίβεια 84,6%.

Η έγκαιρη πρόβλεψη δίνει τον απαιτούμενο χρόνο στον ασθενή να προστατευτεί, μειώνοντας τον κίνδυνο δευτερογενών τραυματισμών από την πτώση.

Η ενσωμάτωση προηγμένων αισθητήρων στα έξυπνα ρολόγια μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε την υγεία μας. Στο πλαίσιο αυτό, η Samsung ανακοίνωσε ότι μια νέα κλινική μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το νοσοκομείο Chung-Ang University Gwangmyeong Hospital στην Κορέα, κατέδειξε με επιτυχία τη δυνατότητα πρόβλεψης της αγγειοπαρασυμπαθητικής συγκοπής (VVS) με υψηλή ακρίβεια, αντλώντας δεδομένα απευθείας από το Galaxy Watch6.

Η αγγειοπαρασυμπαθητική συγκοπή είναι μια πάθηση που προκαλείται όταν η αρτηριακή πίεση και ο καρδιακός ρυθμός μειώνονται απότομα εξαιτίας παραγόντων, όπως το έντονο στρες, οδηγώντας σε παροδική απώλεια της συνείδησης. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Junhwan Cho του Τμήματος Καρδιολογίας του Chung-Ang University Gwangmyeong Hospital, έως και το 40% του πληθυσμού θα βιώσει ένα τέτοιο επεισόδιο κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενώ το ένα τρίτο αυτών θα αντιμετωπίσει επαναλαμβανόμενα περιστατικά. Αν και το λιποθυμικό επεισόδιο καθεαυτό συνήθως δεν απειλεί άμεσα τη ζωή, η πτώση που ακολουθεί μπορεί να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς, όπως κατάγματα ή διάσειση, καθιστώντας την πρόβλεψη κρίσιμο παράγοντα προστασίας.

Πώς το Galaxy Watch6 προβλέπει τα λιποθυμικά επεισόδια

Η Samsung, συνεργαζόμενη με το Chung-Ang University Gwangmyeong Hospital, ανέπτυξε ένα σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης και πρόβλεψης της αγγειοπαρασυμπαθητικής συγκοπής. Αξιοποιώντας τον αισθητήρα φωτοπληθυσμογραφίας (PPG) του Galaxy Watch6 και ισχυρούς αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης, το ρολόι αναλύει τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV), προσφέροντας έγκαιρη ειδοποίηση έως και 5 λεπτά πριν το επεισόδιο με 84,6% ακρίβεια.

Η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Cho προχώρησε σε εκτενείς αξιολογήσεις, εξετάζοντας 132 ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα VVS κατά τη διάρκεια εξειδικευμένων δοκιμασιών πρόκλησης συγκοπής. Η ουσία της νέας τεχνολογικής προσέγγισης έγκειται στην ικανότητα του hardware να συλλέγει συνεχή ροή δεδομένων καρδιακού ρυθμού και του αλγορίθμου AI να διαγιγνώσκει άμεσα τις μικρο-μεταβολές που προηγούνται της λιποθυμίας.

Συμμετέχοντες ασθενείς: 132 άτομα.

Τεχνολογία συλλογής δεδομένων: Αισθητήρας φωτοπληθυσμογραφίας (PPG).

Χρόνος πρόβλεψης: Έως και 5 λεπτά πριν την απώλεια συνείδησης.

Ακρίβεια πρόβλεψης (Accuracy): 84,6%.

Κλινική ευαισθησία (Sensitivity): 90%.

Κλινική ακρίβεια (Precision): 64%.

Όπως επισημαίνει ο Καθηγητής Cho, μια έγκαιρη προειδοποίηση δίνει στους ασθενείς το κρίσιμο χρονικό περιθώριο να καθίσουν, να μετακινηθούν σε ασφαλή θέση ή να καλέσουν βοήθεια, μειώνοντας δραστικά την πιθανότητα τραυματισμών από μια ενδεχόμενη, ανεξέλεγκτη πτώση.

Η μετάβαση στο μοντέλο της προληπτικής φροντίδας

Η επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των δεδομένων ήρθε μέσα από τη δημοσίευση των ευρημάτων της έρευνας στον τόμο 7, τεύχος 4 του κορυφαίου ιατρικού περιοδικού European Heart Journal – Digital Health. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς αποτελεί την πρώτη μελέτη σε παγκόσμιο επίπεδο που αποδεικνύει ιατρικά ότι ένα εμπορικά διαθέσιμο smartwatch έχει τη δυνατότητα να παρέχει επιτυχή και έγκαιρη πρόβλεψη συγκοπής.

Ο Jongmin Choi, Head of Health R&D Group, Mobile eXperience (MX) Business της Samsung Electronics, τόνισε ότι η παρούσα έρευνα καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η wearable τεχνολογία οδηγεί την ιατρική περίθαλψη προς ένα μοντέλο αυστηρά προληπτικής φροντίδας.

Η Samsung δεσμεύεται να διατηρήσει την προσήλωσή της στην τεχνολογική καινοτομία, με στόχο τη διασφάλιση πιο υγιών καθημερινών συνηθειών για τους χρήστες της. Με στρατηγικό ορίζοντα την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών υγείας, η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει περαιτέρω τις δυνατότητες παρακολούθησης φυσικής κατάστασης στο σύνολο του χαρτοφυλακίου των wearables της, διευρύνοντας παράλληλα τις συνεργασίες της με κορυφαία ιατρικά ιδρύματα.