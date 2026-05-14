Έρευνα: Πώς η αλλαγή διατροφής για 4 εβδομάδες μειώνει τη βιολογική ηλικία

Σύνοψη

Μελέτη του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ απέδειξε ότι διατροφικές αλλαγές διάρκειας μόλις 4 εβδομάδων επαρκούν για τη μείωση της βιολογικής ηλικίας σε άτομα ηλικίας 65-75 ετών.

Η δίαιτα με την ισχυρότερη θετική επίδραση βασίστηκε σε υψηλή πρόσληψη υδατανθράκων (53%), χαμηλά λιπαρά (28-29%) και μέτρια πρωτεΐνη (14%) παμφάγου προέλευσης.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε 20 διαφορετικούς βιοδείκτες γήρανσης, συμπεριλαμβανομένης της χοληστερόλης, της ινσουλίνης και της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), σε 104 υγιείς συμμετέχοντες.

Τα άτομα που διατήρησαν μια δίαιτα με υψηλά λιπαρά (πιο κοντά στις δυτικές διατροφικές συνήθειες) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή στους δείκτες βιολογικής γήρανσης.

Στην Ελλάδα, τα ευρήματα αυτά εναρμονίζονται πλήρως με τις αρχές της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής, η οποία δίνει έμφαση στους σύνθετους υδατάνθρακες και περιορίζει την κατανάλωση ζωικών λιπαρών.

Η χρονολογική ηλικία καταγράφει τα έτη που έχει ζήσει ένας άνθρωπος, αλλά η βιολογική ηλικία αποτελεί τον πραγματικό δείκτη της λειτουργικής κατάστασης του οργανισμού. Νέα ερευνητικά δεδομένα από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Aging Cell, καταδεικνύουν ότι η βιολογική ηλικία είναι ένας εξαιρετικά δυναμικός δείκτης. Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διεξήχθη από τη Σχολή Βιολογικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών σε συνεργασία με το Κέντρο Charles Perkins, μια στοχευμένη αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες για διάστημα μόλις τεσσάρων εβδομάδων είναι ικανή να βελτιώσει δραστικά τους βιοδείκτες που συνδέονται με τη γήρανση και τη συνολική υγεία.

Η μελέτη εξέτασε κατά πόσο η προσαρμογή των μακροθρεπτικών συστατικών (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά) και της πηγής τους (ζωική ή φυτική) μπορεί να επηρεάσει τη φυσιολογία ατόμων ηλικίας 65 έως 75 ετών. Τα ευρήματα προσφέρουν πρακτικά δεδομένα για το πώς η διατροφή της τρίτης ηλικίας καθορίζει τον ρυθμό της κυτταρικής φθοράς.

Πώς η αλλαγή διατροφής επηρεάζει άμεσα τη βιολογική ηλικία

Η αλλαγή διατροφής μειώνει τη βιολογική ηλικία μέσω της άμεσης βελτίωσης των μεταβολικών βιοδεικτών. Μέσα σε 4 εβδομάδες, η μετάβαση σε ένα διατροφικό σχήμα χαμηλών λιπαρών και αυξημένων υδατανθράκων προκαλεί μετρήσιμη πτώση στα επίπεδα φλεγμονής, ινσουλίνης και χοληστερόλης, καταστέλλοντας τους μηχανισμούς που επιταχύνουν τη φυσιολογική φθορά του οργανισμού.

Η μέτρηση της λειτουργικότητας: Για να υπολογίσουν τη βιολογική ηλικία των συμμετεχόντων, οι επιστήμονες στηρίχθηκαν στην ανάλυση 20 διαφορετικών βιοδεικτών.

Για να υπολογίσουν τη βιολογική ηλικία των συμμετεχόντων, οι επιστήμονες στηρίχθηκαν στην ανάλυση 20 διαφορετικών βιοδεικτών. Αυτοί οι δείκτες περιλαμβάνουν τιμές από αιματολογικές εξετάσεις, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) που αποτελεί δείκτη συστημικής φλεγμονής, τα επίπεδα ινσουλίνης νηστείας και το λιπιδαιμικό προφίλ (χοληστερόλη, τριγλυκερίδια). Η ομάδα ελέγχου: Στη μελέτη συμμετείχαν 104 ενήλικες. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) μεταξύ 20 και 35, δεν ήταν καπνιστές, δεν ακολουθούσαν χορτοφαγική δίαιτα πριν την έρευνα και δεν έπασχαν από σοβαρά χρόνια νοσήματα, όπως διαβήτη τύπου 2, καρκίνο ή νεφρική ανεπάρκεια. Αυτό διασφάλισε ότι οι όποιες αλλαγές στους βιοδείκτες θα οφείλονταν αποκλειστικά στη διατροφική παρέμβαση και όχι στη θεραπεία κάποιας υποκείμενης νόσου.

Ποια δίαιτα επέφερε τη μεγαλύτερη μείωση στους βιοδείκτες γήρανσης;

Οι ερευνητές χώρισαν τους 104 συμμετέχοντες σε τέσσερις διαφορετικές διατροφικές ομάδες. Κοινός παρονομαστής όλων των ομάδων ήταν ότι η πρωτεΐνη αποτελούσε σταθερά το 14% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης. Οι διαφοροποιήσεις έγιναν με βάση την πηγή της πρωτεΐνης (παμφάγος vs ημι-χορτοφαγική) και την αναλογία λιπαρών-υδατανθράκων.

Η ομάδα που σημείωσε τη μεγαλύτερη στατιστική βελτίωση και την πιο δραστική μείωση της βιολογικής ηλικίας ήταν εκείνη που ακολούθησε την Παμφάγο Δίαιτα Υψηλών Υδατανθράκων (Omnivorous High-Carbohydrate - OHC). Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο είχε την εξής κατανομή:

Υδατάνθρακες: 53% της ημερήσιας ενέργειας

53% της ημερήσιας ενέργειας Λιπαρά: 28-29%

28-29% Πρωτεΐνη: 14% (προερχόμενη κατά 50% από ζωικές πηγές και 50% από φυτικές)

Αντίθετα, η ομάδα που διατήρησε μια Παμφάγο Δίαιτα Υψηλών Λιπαρών (Omnivorous High-Fat - OHF), η οποία προσομοίαζε περισσότερο στις συνήθειες που είχαν οι συμμετέχοντες πριν την έναρξη της έρευνας, δεν παρουσίασε καμία απολύτως μεταβολή στους δείκτες βιολογικής ηλικίας. Οι δύο ημι-χορτοφαγικές δίαιτες (με 70% φυτική πρωτεΐνη) έδειξαν επίσης σημάδια βελτίωσης, ωστόσο τα αποτελέσματα ήταν σαφώς πιο αδύναμα συγκριτικά με τη δίαιτα OHC. Αυτό καταδεικνύει ότι ο περιορισμός των συνολικών λιπαρών και η διατήρηση μιας ισορροπίας ζωικής και φυτικής πρωτεΐνης διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη μεταβολική υγεία.

Ταχύτητα αντίδρασης και επόμενα ερευνητικά στάδια

Το γεγονός ότι το ανθρώπινο σώμα μπορεί να καταγράψει θετικές αλλαγές σε δομικό, κυτταρικό επίπεδο μέσα σε μόλις 28 ημέρες υπογραμμίζει την πλαστικότητα της ανθρώπινης φυσιολογίας. Η επικεφαλής της έρευνας, Δρ. Caitlin Andrews, σημειώνει πως η συγκεκριμένη εργασία παρέχει ισχυρές ενδείξεις για τα άμεσα οφέλη που μπορεί να έχει η προσαρμογή της διατροφής στα μεταγενέστερα στάδια της ζωής.

Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα διατηρεί αντικειμενική στάση απέναντι στα ευρήματα. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Alistair Senior, ο οποίος επέβλεψε τη μελέτη, υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν μεταφράζονται αυτομάτως σε μόνιμη αύξηση του προσδόκιμου ζωής. «Απαιτούνται μακροπρόθεσμες διατροφικές παρεμβάσεις για να αξιολογηθεί εάν αυτές οι αλλαγές μεταβάλλουν μόνιμα τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία», αναφέρει χαρακτηριστικά. Τα επόμενα βήματα απαιτούν κλινικές δοκιμές διάρκειας ετών προκειμένου να χαρτογραφηθεί η διατήρηση αυτών των μειώσεων στη βιολογική ηλικία.

