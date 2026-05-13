Η Moderna ετοιμάζει mRNA εμβόλιο κατά του χανταϊού (hantavirus)

Σύνοψη

Η Moderna και το Vaccine Innovation Center του Korea University College of Medicine αναπτύσσουν από κοινού ένα νέο εμβόλιο τεχνολογίας mRNA για τον hantavirus.

Κύριος στόχος είναι η δημιουργία μιας ανοσοποίησης ευρέος φάσματος ικανής να προσφέρει προστασία απέναντι σε πολλαπλά στελέχη του ιού.

Η ερευνητική διαδικασία ξεκίνησε το 2023, με τα πρώιμα δεδομένα να καταγράφονται ως θετικά, ωστόσο το τελικό εμπορικό προϊόν απαιτεί περαιτέρω κλινικές δοκιμές.

Ο hantavirus μεταδίδεται κυρίως μέσω εκκρίσεων τρωκτικών και προκαλεί σοβαρά σύνδρομα (HFRS, HPS) με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.

Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένα εγκεκριμένο εμβόλιο κατά του hantavirus σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ο hantavirus (χανταϊός) αποτελεί έναν σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, με τις προσπάθειες για την ανάπτυξη εμβολίου να εντείνονται παγκοσμίως. Η Moderna, επιβεβαιώνοντας την εστίαση της στην τεχνολογία mRNA, βρίσκεται σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης ενός νέου εμβολίου, συνεργαζόμενη στενά με το Vaccine Innovation Center του Korea University College of Medicine. Η σύμπραξη αυτή αξιοποιεί την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε τα προηγούμενα έτη, επιχειρώντας να επιλύσει το πρόβλημα της έλλειψης στοχευμένης πρόληψης για τη συγκεκριμένη ιογενή λοίμωξη.

Η τεχνολογία mRNA, η οποία ωρίμασε ταχύτατα, παρέχει την ικανότητα στοχευμένης κωδικοποίησης συγκεκριμένων ιικών πρωτεϊνών. Στην περίπτωση του hantavirus, ο σχεδιασμός των υποψήφιων εμβολίων εστιάζει στην ενσωμάτωση γενετικών πληροφοριών που κωδικοποιούν τις γλυκοπρωτεΐνες του ιικού φακέλου (όπως οι Gn και Gc).

Μηχανισμός: Το mRNA εισέρχεται στα κύτταρα, χρησιμοποιεί τον κυτταρικό μηχανισμό για την παραγωγή των γλυκοπρωτεϊνών του ιού και στη συνέχεια πυροδοτεί την παραγωγή εξουδετερωτικών αντισωμάτων από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Στόχος Ευρέος Φάσματος: Επειδή οι ιοί του γένους Orthohantavirus διακρίνονται σε ιούς του "Παλαιού Κόσμου" (Hantaan, Puumala) και του "Νέου Κόσμου" (Andes, Sin Nombre), το μεγάλο στοίχημα είναι ένα εμβόλιο που θα παρέχει διασταυρούμενη προστασία.

Αποτελεσματικότητα: Προηγούμενες έρευνες (όπως αυτές του University of Texas Medical Branch το 2024) σε ζωικά μοντέλα έδειξαν ότι τα mRNA υποψήφια εμβόλια παρείχαν πλήρη προστασία μετά από έκθεση στον θανατηφόρο ιό Andes.

Το προφίλ της ασθένειας και τα σύνδρομα

Η απουσία εμβολίου στις δυτικές αγορές καθιστά τον hantavirus έναν συνεχή κίνδυνο, ιδιαίτερα για τους πληθυσμούς που εργάζονται ή διαβιούν σε περιοχές με αυξημένο πληθυσμό τρωκτικών. Ο ιός προκαλεί δύο κύρια, κλινικά διακριτά, σύνδρομα:

Αιμορραγικός Πυρετός με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS): Προκαλείται κυρίως από στελέχη του "Παλαιού Κόσμου" (Hantaan, Dobrava, Puumala, Seoul) και εντοπίζεται σε Ευρώπη και Ασία. Χαρακτηρίζεται από νεφρική ανεπάρκεια, αιμορραγία και κυκλοφορική καταπληξία. Πνευμονικό Σύνδρομο από Hantavirus (HPS): Προκαλείται από στελέχη του "Νέου Κόσμου" (κυρίως σε Βόρεια και Νότια Αμερική) και χαρακτηρίζεται από σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια. Το ποσοστό θνησιμότητας φτάνει ή ξεπερνά το 35%.

Η προσέγγιση της Moderna και του Korea University

Η έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από το 2023, βασίζεται στη λογική της προληπτικής ιατρικής έναντι αναδυόμενων απειλών. Η Moderna χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της για τη γρήγορη δημιουργία και δοκιμή διαφορετικών αλληλουχιών mRNA. Η επιλογή του Korea University ως συνεργάτη δεν είναι τυχαία, καθώς η Νότια Κορέα διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην έρευνα και αντιμετώπιση του HFRS (ο ιός Hantaan πήρε το όνομά του από τον ποταμό Hantan της Κορέας).

Η διαδικασία ωστόσο παραμένει χρονοβόρα. Η μετάβαση από τις προκλινικές δοκιμές (σε ζωικά μοντέλα) στις κλινικές δοκιμές Φάσης 1, 2 και 3 σε ανθρώπους απαιτεί αυστηρά δεδομένα ασφαλείας, ελέγχους αντιδραστικότητας (reactogenicity) και μετρήσεις ανοσογονικότητας (immunogenicity).

Η ευρωπαϊκή πραγματικότητα

Για την Ευρώπη, η ανάπτυξη αυτού του εμβολίου φέρει σημαντικό ειδικό βάρος. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) δεν έχει μέχρι στιγμής εγκρίνει κανένα σκεύασμα προφύλαξης για τους hantaviruses.

Στον ελλαδικό χώρο, κρούσματα hantavirus έχουν καταγραφεί ιστορικά, κυρίως μέσω του στελέχους Dobrava-Belgrade, το οποίο μεταδίδεται από τον ποντικό Apodemus flavicollis και προκαλεί σοβαρές μορφές HFRS. Ομάδες υψηλού κινδύνου αποτελούν οι αγρότες, οι δασεργάτες, οι κτηνοτρόφοι και τα άτομα που εκτίθενται σε κλειστούς χώρους αποθήκευσης (αχυρώνες, αποθήκες σιτηρών) όπου συχνάζουν τρωκτικά. Η έλευση ενός αποτελεσματικού, ευρέος φάσματος mRNA εμβολίου θα επέτρεπε τη στοχευμένη ανοσοποίηση αυτών των ευπαθών επαγγελματικών ομάδων, μειώνοντας δραστικά την πιθανότητα ενδημικών εξάρσεων, ειδικά κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

Αρκεί, φυσικά, να μην βιαστούν να το λανσάρουν…

