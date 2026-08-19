Έρευνα συνδέει για πρώτη φορά τα ζαχαρούχα ροφήματα με τον καρκίνο του στομάχου

Σύνοψη

Η καθημερινή κατανάλωση τουλάχιστον ενός ζαχαρούχου ροφήματος αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του στομάχου κατά 2,45 φορές, σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα.

Στον γυναικείο πληθυσμό, η κατανάλωση άνω του ενός ροφήματος ημερησίως τριπλασιάζει τον κίνδυνο (3,04 φορές) συγκριτικά με όσες δεν καταναλώνουν ζάχαρη.

Η ανάλυση του Mass General Brigham βασίστηκε σε ιστορικά δεδομένα 112.284 συμμετεχόντων κατά την περίοδο 1986-2022.

Τα τεχνητά γλυκαντικά (όπως αυτά που βρίσκονται στα αναψυκτικά diet ή zero) δεν παρουσίασαν καμία απολύτως συσχέτιση με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης μορφής καρκίνου.

Η συστηματική ενσωμάτωση ζαχαρούχων ροφημάτων στην καθημερινή διατροφή έχει αποδειχθεί εδώ και δεκαετίες ότι επιβαρύνει τον ανθρώπινο μεταβολισμό, ωστόσο τα νεότερα κλινικά δεδομένα αναδεικνύουν μια πολύ πιο άμεση και επικίνδυνη συσχέτιση.

Μια μακροχρόνια και εξαιρετικά εκτενής μελέτη που εκπονήθηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο Mass General Brigham (σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Harvard) και δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Gastro Hep Advances, συνδέει για πρώτη φορά με αδιαμφισβήτητα στατιστικά στοιχεία την καθημερινή κατανάλωση αναψυκτικών και χυμών με ζάχαρη με την εμφάνιση καρκίνου του στομάχου.

Πρόκειται για ένα εύρημα τεράστιας σημασίας για τη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι ο γαστρικός καρκίνος αποτελεί την πέμπτη κύρια αιτία θανάτου από νεοπλασίες σε παγκόσμια κλίμακα, με την επιστημονική κοινότητα να γνωρίζει μέχρι σήμερα ελάχιστα πράγματα για τον ρόλο που διαδραματίζει η διατροφή στην ανάπτυξη του.

Η σύνδεση ζάχαρης και καρκίνου του στομάχου

Η καθημερινή κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων (άνω των 237ml ημερησίως) σχετίζεται με 2,45 φορές υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του στομάχου, σύμφωνα με τη μελέτη του Mass General Brigham. Η ανάλυση 112.284 ατόμων μεταξύ των ετών 1986 και 2022 απέδειξε πως η φρουκτόζη αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο, ενώ τα τεχνητά γλυκαντικά δεν παρουσίασαν καμία καρκινογόνο συσχέτιση με τη νόσο.

Όγκος δείγματος: Εξετάστηκαν 112.284 συμμετέχοντες (μέσω του Nurses' Health Study και του Health Professionals Follow-Up Study).

Εξετάστηκαν 112.284 συμμετέχοντες (μέσω του Nurses' Health Study και του Health Professionals Follow-Up Study). Καταγεγραμμένα κρούσματα: Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών καταγράφηκαν 278 περιστατικά γαστρικού καρκίνου.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών καταγράφηκαν 278 περιστατικά γαστρικού καρκίνου. Διαφορά φύλου: Ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 3,04 φορές στις γυναίκες που πίνουν καθημερινά πάνω από ένα ζαχαρούχο ρόφημα, σε σχέση με όσες δεν πίνουν καθόλου.

Ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 3,04 φορές στις γυναίκες που πίνουν καθημερινά πάνω από ένα ζαχαρούχο ρόφημα, σε σχέση με όσες δεν πίνουν καθόλου. Ποσότητα αναφοράς: Ως τυπική μερίδα (serving) ορίζονται τα 237ml (8 ounces) υγρού με προσθήκη ζάχαρης.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Dr. Andrew T. Chan, γαστρεντερολόγος και επιδημιολόγος στο αντικαρκινικό κέντρο του Mass General Brigham, επεσήμανε πως τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν ενδείξεις για τη σχέση της ζάχαρης με καρκίνους του εντέρου, του μαστού και του ήπατος, αλλά η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί την πρώτη επιστημονικά τεκμηριωμένη αναφορά που αποδεικνύει την άμεση συσχέτιση με τον γαστρικό καρκίνο στον πληθυσμό των ΗΠΑ.

Το στοιχείο που καθιστά τη μελέτη ιδιαίτερα αξιόπιστη είναι το μέγεθος του δείγματος και η χρονική διάρκεια της παρακολούθησης, η οποία ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες και επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο εξωτερικών παραγόντων που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα.

Τι ισχύει για τα τεχνητά γλυκαντικά (Diet/Zero)

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας, το οποίο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη παραφιλολογία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αφορά την κατανάλωση ροφημάτων με τεχνητά γλυκαντικά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως τα αναψυκτικά τύπου "diet" ή "zero", τα οποία χρησιμοποιούν υποκατάστατα αντί για φυσική ζάχαρη, δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης γαστρικού καρκίνου. Ακόμα και όταν οι επιστήμονες προχώρησαν σε βαθύτερη ανάλυση απομονώνοντας άλλους παράγοντες κινδύνου, ο δείκτης επικινδυνότητας για τα τεχνητά γλυκαντικά παρέμεινε απόλυτα σταθερός και επίπεδος.

Η παρατήρηση αυτή καταρρίπτει αρκετούς μύθους σχετικά με την καρκινογόνο δράση των εγκεκριμένων υποκατάστατων ζάχαρης όσον αφορά το πεπτικό σύστημα, αφήνοντας την καθαρή φρουκτόζη και τη σακχαρόζη ως τους μοναδικούς ενόχους στην κατηγορία των συσκευασμένων υγρών.

Ο μηχανισμός πίσω από την ασθένεια

Η ακριβής βιολογική διαδικασία μέσω της οποίας τα υψηλά επίπεδα προστιθέμενης ζάχαρης σε υγρή μορφή οδηγούν στην κακοήθεια παραμένει υπό διερεύνηση, ωστόσο η ιατρική κοινότητα έχει διατυπώσει συγκεκριμένες και εξαιρετικά ισχυρές υποθέσεις. Η ραγδαία αύξηση του σακχάρου στο αίμα που προκαλείται από την υγρή μορφή του υδατάνθρακα (η οποία απορροφάται εξαιρετικά γρήγορα επειδή απουσιάζουν οι φυτικές ίνες) οδηγεί σταδιακά σε μόνιμη αντίσταση στην ινσουλίνη. Παράλληλα, πυροδοτείται ένας κύκλος χρόνιας συστημικής φλεγμονής και ορμονικής ανισορροπίας στον οργανισμό. Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας είναι η δυσβίωση, δηλαδή η αλλοίωση του μικροβιώματος του εντέρου και του στομάχου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τον ρόλο του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (Helicobacter pylori), το οποίο είναι γνωστό ότι αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του στομάχου. Σε ένα υποσύνολο 940 συμμετεχόντων, ενώ περίπου το ένα τρίτο βρέθηκε θετικό στο ελικοβακτηρίδιο, δεν υπήρξε καμία στατιστική σύνδεση ανάμεσα στη λοίμωξη και την κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζάχαρη δρα μέσω διαφορετικών, ανεξάρτητων φλεγμονωδών οδών.

Τα δεδομένα στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις

Μεταφέροντας τα ευρήματα της έρευνας στην ελληνική πραγματικότητα, τα συμπεράσματα προκαλούν έντονη ανησυχία για τις εγχώριες καταναλωτικές συνήθειες. Παρόλο που το μοντέλο της Μεσογειακής διατροφής προσφέρει μια ισχυρή προστατευτική ασπίδα στον οργανισμό, η Ελλάδα καταγράφει ιστορικά τεράστιες πωλήσεις στα ζαχαρούχα αναψυκτικά κατά τους θερινούς μήνες.

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το αποτύπωμα της κατανάλωσης καφέ, καθώς ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού προτιμά κρύα ροφήματα (φρέντο, φραπέ, iced lattes) τα οποία συχνά συνοδεύονται από πολλαπλές δόσεις ρευστής ζάχαρης ή συνθετικών σιροπιών, δημιουργώντας ένα φορτίο φρουκτόζης το οποίο ξεπερνά κατά πολύ τα 237ml ημερησίως που ορίζει η αμερικανική μελέτη ως όριο υψηλού κινδύνου.

Οι τιμές των αναψυκτικών στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ παραμένουν εξαιρετικά προσιτές, ενώ η απουσία «φόρου ζάχαρης» όπως αυτός που εφαρμόζεται στη Μεγάλη Βρετανία, διατηρεί την κατανάλωση σε σταθερά ανοδική τροχιά, επιβαρύνοντας μακροπρόθεσμα τη συνολική υγεία της χώρας μας.