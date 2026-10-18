Έρευνα: Συσχέτιση του ελικοβακτηρίου του πυλωρού με τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Σύνοψη

Εκτενής επιστημονική μετα-ανάλυση 18 μελετών με τη συμμετοχή άνω των 800.000 ατόμων αναδεικνύει ότι η λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. pylori) αυξάνει κατά 18% τον συνολικό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου.

Η παρατηρούμενη συσχέτιση είναι εντονότερη στα περιστατικά πρώιμης έναρξης της νόσου, αφορώντας κυρίως ασθενείς που διαγιγνώσκονται πριν από την ηλικία των 50 ετών, καθώς και για τους καρκίνους που εντοπίζονται στο αριστερό τμήμα του εντέρου.

Αν και δεν αποδεικνύεται άμεση αιτιώδης σχέση, οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι μεταβολές στην ισορροπία του μικροβιώματος και η αυξημένη παραγωγή ορμονών που προάγουν τη φλεγμονή αποτελούν τους βασικούς υποκείμενους βιολογικούς μηχανισμούς.

Η συχνότητα εμφάνισης του εν λόγω βακτηρίου και στην Ελλάδα καθιστά τα ευρήματα ιδιαίτερα κρίσιμα για την αναπροσαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον προληπτικό γαστρεντερολογικό έλεγχο.

Η ιατρική κοινότητα γνωρίζει εδώ και δεκαετίες ότι το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacter pylori) αποτελεί τον κύριο ένοχο για τη δημιουργία πεπτικών ελκών, διαδραματίζοντας παράλληλα καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη καρκίνου του στομάχου. Ωστόσο, η πρόσφατη δημοσίευση στο eGastroenterology, η οποία βασίζεται στην εξονυχιστική ανάλυση 18 διαφορετικών μελετών παρατήρησης με τη συμμετοχή περισσότερων από 800.000 ασθενών, φέρνει στο φως μια ανησυχητική, δευτερογενή επίπτωση της λοίμωξης. Η συγκέντρωση και η στατιστική επεξεργασία αυτού του τεράστιου όγκου κλινικών δεδομένων κατέδειξαν ότι η παρουσία του βακτηρίου στον οργανισμό δεν περιορίζει τη δράση του αποκλειστικά στο ανώτερο πεπτικό σύστημα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο συνολικός κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου (Colorectal Cancer - CRC) αυξάνεται κατά 18% για τα άτομα που φέρουν το εν λόγω βακτήριο, ένα ποσοστό που χρήζει άμεσης αξιολόγησης από τους παρόχους υγείας. Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο της ανάλυσης εντοπίζεται στην ηλικιακή κατανομή του κινδύνου, καθώς το βακτήριο φαίνεται να σχετίζεται ισχυρότερα με τα περιστατικά πρώιμης έναρξης της νόσου. Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική κοινότητα καταγράφει μια ανησυχητική αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών, με τη νέα μελέτη να υποδεικνύει ότι η μη διαγνωσμένη λοίμωξη από H. pylori πιθανώς αποτελεί έναν από τους κρυφούς παράγοντες αυτής της τάσης.

Τα βασικά στατιστικά ευρήματα της έρευνας

Αύξηση συνολικού κινδύνου: Οι ασθενείς με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από H. pylori παρουσιάζουν 18% μεγαλύτερη πιθανότητα διάγνωσης.

Οι ασθενείς με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από H. pylori παρουσιάζουν 18% μεγαλύτερη πιθανότητα διάγνωσης. Τοποθεσία όγκου: Ο κίνδυνος κλιμακώνεται στο 22% για τις κακοήθειες που αναπτύσσονται στο αριστερό (κατιόν) τμήμα του παχέος εντέρου.

Ο κίνδυνος κλιμακώνεται στο 22% για τις κακοήθειες που αναπτύσσονται στο αριστερό (κατιόν) τμήμα του παχέος εντέρου. Δημογραφικά στοιχεία: Τα δεδομένα προήλθαν από πολλαπλές γεωγραφικές περιοχές, ενισχύοντας την παγκόσμια ισχύ του ευρήματος.

Τα δεδομένα προήλθαν από πολλαπλές γεωγραφικές περιοχές, ενισχύοντας την παγκόσμια ισχύ του ευρήματος. Ηλικιακή συσχέτιση: Η σύνδεση παραμένει ισχυρή στους νεότερους ασθενείς, υποδηλώνοντας τη συσσωρευτική επίδραση της χρόνιας φλεγμονής από νεαρή ηλικία.

Οι πιθανοί βιολογικοί μηχανισμοί

Παρόλο που ο σχεδιασμός των μελετών παρατήρησης δεν επιτρέπει την απόλυτη τεκμηρίωση μιας άμεσης σχέσης αιτίου-αιτιατού, οι ερευνητές έχουν διατυπώσει πλήρως εμπεριστατωμένες υποθέσεις σχετικά με τους βιολογικούς μηχανισμούς που ευθύνονται για αυτή τη σύνδεση. Ένα βασικό μονοπάτι αφορά την αυξημένη παραγωγή γαστρίνης, μιας ορμόνης που εκκρίνεται στο στομάχι ως απάντηση στη λοίμωξη και η οποία έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να προάγει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων στο βλεννογόνο του εντέρου, διευκολύνοντας ενδεχομένως την ανάπτυξη πολύποδων.

Παράλληλα, το βακτήριο φαίνεται να προκαλεί συστημικές διαταραχές στο εντερικό μικροβίωμα, καταστρέφοντας τη λεπτή ισορροπία της ωφέλιμης βακτηριακής χλωρίδας. Η αλλαγή στη σύνθεση του μικροβιώματος οδηγεί σε μια κατάσταση χρόνιας, χαμηλού βαθμού φλεγμονής κατά μήκος της γαστρεντερικής οδού, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την εκδήλωση ογκογένεσης. Η απώλεια της οξύτητας του στομάχου που συχνά συνοδεύει τη χρόνια λοίμωξη επιτρέπει σε άλλα επιβλαβή παθογόνα να επιβιώσουν και να μεταφερθούν στο κατώτερο πεπτικό σύστημα, επιδεινώνοντας περαιτέρω τη φλεγμονώδη απόκριση του οργανισμού.

Διαθεσιμότητα ελέγχων και η ελληνική πραγματικότητα

Η κατανόηση αυτών των δεδομένων αποκτά τεράστια σημασία για το ελληνικό σύστημα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά ποσοστά ενδημικότητας του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στον εγχώριο πληθυσμό. Αν και η αντιβιοτική θεραπεία εκρίζωσης είναι άμεσα διαθέσιμη και προσβάσιμη μέσω της συνταγογράφησης στη χώρα μας, η απουσία καθολικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για το συγκεκριμένο βακτήριο αφήνει χιλιάδες πολίτες εκτεθειμένους στους μακροπρόθεσμους κινδύνους.

Η ιατρική κοινότητα στην Ελλάδα εντείνει τις προσπάθειες ενημέρωσης, προτρέποντας τους ασθενείς που εμφανίζουν επίμονα γαστρεντερικά συμπτώματα να υποβάλλονται στις κατάλληλες διαγνωστικές εξετάσεις, όπως το τεστ αναπνοής ή η ενδοσκόπηση. Το κόστος των εξετάσεων αυτών καλύπτεται ως επί το πλείστον από τα ασφαλιστικά ταμεία, καθιστώντας τον έγκαιρο εντοπισμό και τη θεραπεία μια απολύτως ρεαλιστική επιλογή. Εκείνο που απαιτείται πλέον είναι η ενσωμάτωση των νέων ευρημάτων στις κλινικές οδηγίες των Ελλήνων γαστρεντερολόγων, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου για κολονοσκόπηση σε άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών τα οποία έχουν βεβαρυμένο ιστορικό γαστρικών λοιμώξεων.