Χαρτογράφησαν «καλωδιώσεις» του εγκεφάλου χρησιμοποιώντας «barcodes» από RNA

Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Illinois ανέπτυξαν την πλατφόρμα Connectome-seq, χρησιμοποιώντας "barcodes" RNA για τη σήμανση και χαρτογράφηση νευρώνων.

Η τεχνολογία καταγράφει ταυτόχρονα χιλιάδες νευρωνικές συνδέσεις με ανάλυση επιπέδου μεμονωμένης σύναψης, ελαχιστοποιώντας τον παραδοσιακό χρόνο ανάλυσης.

Η αρχική πειραματική δοκιμή σε εγκέφαλο ποντικού ανέλυσε επιτυχώς πάνω από 1.000 νευρώνες στο γεφυροπαρεγκεφαλιδικό κύκλωμα.

Η νέα προσέγγιση επιτρέπει τη συγκριτική μελέτη υγιών και ασθενών εγκεφάλων, επιταχύνοντας την έρευνα για παθήσεις όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και οι ψυχιατρικές διαταραχές.

Η δραστική μείωση του κόστους του sequencing καθιστά τη μέθοδο προσιτή σε μικρότερα ερευνητικά κέντρα, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την ερευνητική κοινότητα.

Η κατανόηση της αρχιτεκτονικής του εγκεφάλου αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα τεχνολογικά και βιολογικά προβλήματα της σύγχρονης επιστήμης. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Illinois παρουσίασαν μια νέα τεχνολογία που μετατρέπει τη χαρτογράφηση των νευρωνικών δικτύων από ένα πρόβλημα οπτικής μικροσκοπίας σε ένα πρόβλημα γονιδιωματικής αλληλούχισης.

Το αποτέλεσμα της έρευνας, το οποίο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Methods, περιγράφει την πλατφόρμα Connectome-seq, ένα σύστημα που ενσωματώνει μοριακά "barcodes" από RNA για να παρακολουθήσει τις ακριβείς συνδέσεις των νευρώνων με ανάλυση η οποία φτάνει στο επίπεδο της μεμονωμένης σύναψης.

Η μελέτη του εγκεφαλικού χάρτη, ή αλλιώς του «connectome», παραδοσιακά βασιζόταν σε μεθόδους όπως η ηλεκτρονική μικροσκοπία και οι ιογενείς ιχνηθέτες. Ενώ η ηλεκτρονική μικροσκοπία προσφέρει εξαιρετική ανάλυση, απαιτεί τεράστιους υπολογιστικούς πόρους – συχνά petabytes δεδομένων για μόλις ένα κυβικό χιλιοστό εγκεφαλικού ιστού – και μήνες ή χρόνια για την τρισδιάστατη ανακατασκευή των δεδομένων. Αντίστοιχα, οι τεχνικές των ιογενών ιχνηθετών μπορούν να δείξουν πού καταλήγει μια ομάδα νευρώνων, αλλά υστερούν στον εντοπισμό της ακριβούς νευρωνικής σύναψης, δηλαδή του σημείου επαφής μεταξύ δύο συγκεκριμένων κυττάρων. Το Connectome-seq παρακάμπτει αυτούς τους περιορισμούς εντελώς.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία Connectome-seq;

Το Connectome-seq αποτελεί μια πλατφόρμα η οποία αξιοποιεί μοριακά barcodes RNA για τη σήμανση μεμονωμένων νευρώνων. Μέσω διαδικασιών αλληλούχισης υψηλής απόδοσης στις συναπτικές ενώσεις, αναγνωρίζει ποια ζεύγη barcodes συνυπάρχουν, αποκαλύπτοντας την ακριβή αρχιτεκτονική των νευρωνικών δικτύων με απόλυτη ακρίβεια επιπέδου μεμονωμένης σύναψης.

Μοριακή Σήμανση: Εισαγωγή μοναδικών αλληλουχιών RNA (barcodes) στο εσωτερικό κάθε νευρώνα.

Εντοπισμός Επαφών: Απομόνωση των συναπτικών ενώσεων όπου τα barcodes δύο νευρώνων συναντώνται.

Ανάλυση Δεδομένων: Χρήση high-throughput sequencing για την ψηφιακή ανάγνωση των ζευγαριών.

Επίπεδο Λεπτομέρειας: Ανάλυση single-synapse, ξεπερνώντας τις γενικευμένες χωρικές προβολές.

Αντί να προσπαθούν να ακολουθήσουν τις φυσικές προεκτάσεις (άξονες) των νευρώνων μέσα στον πυκνό εγκεφαλικό ιστό, οι ερευνητές "γεμίζουν" τον κάθε νευρώνα με χιλιάδες αντίγραφα ενός μοναδικού μορίου RNA. Όταν δύο νευρώνες συνδέονται μέσω μιας σύναψης, τα μόρια RNA τους βρίσκονται σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση. Οι ερευνητές απομονώνουν αυτές τις ενώσεις (τα συναπτοσώματα) και χρησιμοποιούν σύγχρονα μηχανήματα sequencing για να διαβάσουν ποια RNA barcodes βρίσκονται δεμένα μαζί. Εάν το Barcode Α και το Barcode Β βρίσκονται συστηματικά στο ίδιο δείγμα, αυτό επιβεβαιώνει τη φυσική και λειτουργική σύνδεση των δύο αντίστοιχων νευρώνων.

Η ομάδα παρομοιάζει τη διαδικασία με δέσμες από μπαλόνια. Τα "μπαλόνια" (τα barcodes) επιπλέουν ελεύθερα μέχρι να δεθούν μεταξύ τους στα σημεία ένωσης. Μόλις διαβαστούν τα σημεία ένωσης, η υπολογιστική βιολογία αναλαμβάνει να αναδημιουργήσει τον τρισδιάστατο χάρτη του δικτύου.

Τα δεδομένα από τη χαρτογράφηση του εγκεφάλου ποντικού

Για να αποδείξουν την εγκυρότητα του συστήματος, οι ερευνητές εστίασαν στο γεφυροπαρεγκεφαλιδικό κύκλωμα του ποντικού. Πρόκειται για ένα κρίσιμο νευρωνικό δίκτυο που μεταφέρει πληροφορίες από τον φλοιό του εγκεφάλου προς την παρεγκεφαλίδα, παίζοντας ρόλο στον συντονισμό της κίνησης και την επεξεργασία αισθητηριακών δεδομένων.

Μέσω του Connectome-seq, η ομάδα κατέγραψε ταυτόχρονα περισσότερους από 1.000 νευρώνες σε αυτή την περιοχή. Σε αντίθεση με παλαιότερες μεθόδους που θα απαιτούσαν περίπλοκη προετοιμασία δειγμάτων και μήνες παρατήρησης, η νέα διαδικασία έδωσε άμεσα ψηφιακά δεδομένα. Ο μαθηματικός αλγόριθμος που ανέπτυξαν συσχέτισε τα μόρια RNA και απέδωσε ένα λεπτομερές διάγραμμα συνδεσμολογίας, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα της εγκεφαλικής χαρτογράφησης μπορεί να λυθεί με τη λογική των μεγάλων δεδομένων (big data).

Οι επιπτώσεις στη Νευρολογία και τη μελέτη ασθενειών

Η δυνατότητα γρήγορης και κλιμακώσιμης χαρτογράφησης του εγκεφάλου μεταβάλλει τις προοπτικές της ιατρικής έρευνας. Παθήσεις όπως η νόσος του Πάρκινσον, το Αλτσχάιμερ, η σχιζοφρένεια και οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, χαρακτηρίζονται συχνά από «συναπτοπάθειες» — δηλαδή αλλοιώσεις στον τρόπο με τον οποίο οι νευρώνες επικοινωνούν μεταξύ τους, πολύ πριν εμφανιστεί η μαζική νέκρωση των κυττάρων.

Με την τεχνολογία Connectome-seq, οι επιστήμονες μπορούν πλέον να συγκρίνουν τη συνδεσμολογία ενός υγιούς εγκεφάλου με αυτήν ενός εγκεφάλου στα αρχικά στάδια μιας νευροεκφυλιστικής πάθησης. Η διαφοροποίηση των συνδέσεων γίνεται ορατή άμεσα μέσα από τα αποτελέσματα του sequencing. Αυτό σημαίνει ότι ο εντοπισμός πρώιμων βιοδεικτών και ο σχεδιασμός φαρμάκων που θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση συγκεκριμένων συνάψεων γίνεται πλέον μια ρεαλιστική επιστημονική επιδίωξη.