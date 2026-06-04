Οριστικό τέλος για το MAVEN: Η NASA αποχαιρετά τον ιστορικό δορυφόρο του Άρη

Σύνοψη

Η NASA κήρυξε επίσημα την ολοκλήρωση της αποστολής MAVEN, έπειτα από περισσότερα από 11 χρόνια επιτυχημένης τροχιακής λειτουργίας γύρω από τον Άρη.

Το τελευταίο σήμα του σκάφους καταγράφηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2025. Μια απότομη μεταβολή της τροχιάς του προκάλεσε ανεξέλεγκτη περιστροφή και εξάντληση των μπαταριών του.

Ειδική επιτροπή της NASA αποφάνθηκε πως το σύστημα επικοινωνίας έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, καθιστώντας αδύνατη την ανάκτηση του σκάφους.

Η αποστολή προσέφερε καθοριστικά δεδομένα, αποδεικνύοντας πώς οι ηλιακές καταιγίδες «απογύμνωσαν» την ατμόσφαιρα του πλανήτη.

Με την απώλεια του MAVEN, το δίκτυο αναμετάδοσης δεδομένων των ρόβερ επιφανείας (Mars Relay Network) στηρίζεται πλέον σε μόλις δύο -αισθητά παλαιότερους- δορυφόρους της NASA.

Η NASA ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση μιας από τις πλέον επιτυχημένες διαστημικές αποστολές της. Ο δορυφόρος MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) κηρύχθηκε επίσημα «νεκρός», κλείνοντας έναν κύκλο 11 και πλέον ετών στον οποίο χαρτογράφησε, ανέλυσε και αποκωδικοποίησε τη δραματική κλιματική μεταβολή του πλανήτη Άρη. Παρότι η αρχική σχεδίαση της αποστολής προέβλεπε διάρκεια ζωής μόλις ενός έτους, το σκάφος παρέμεινε επιχειρησιακά ενεργό για περισσότερο από μία δεκαετία, προσφέροντας στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ανεκτίμητα δεδομένα.

Η ολοκλήρωση της αποστολής συνοδεύτηκε από μια ειδική συνέντευξη Τύπου στις 3 Ιουνίου 2026, όπου η διοίκηση της διαστημικής υπηρεσίας παρουσίασε τον τελικό απολογισμό. Η οριστική σιγή του δορυφόρου, ωστόσο, δεν προήλθε από φυσιολογική φθορά αλλά από ένα αναπάντεχο μηχανικό συμβάν που εξάντλησε τα ενεργειακά του αποθέματα.

Το χρονικό της βλάβης και η οριστική σιγή

Το πρόβλημα εμφανίστηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2025. Πριν ο δορυφόρος περάσει πίσω από τον Κόκκινο Πλανήτη –ένας συνήθης ελιγμός απόκρυψης όπου διακόπτεται προσωρινά η οπτική επαφή με τη Γη– όλα τα υποσυστήματα μετέδιδαν φυσιολογικές ενδείξεις λειτουργίας. Όταν, όμως, το σκάφος βγήκε ξανά σε τροχιά ορατότητας, το Δίκτυο Βαθέος Διαστήματος της NASA (Deep Space Network) δεν έλαβε το αναμενόμενο σήμα ρουτίνας.

Οι αναλυτές κατάφεραν να εντοπίσουν ένα ελάχιστο ίχνος τηλεμετρίας μέσω των δεκτών ανοιχτού βρόχου. Τα δεδομένα αυτά ήταν αρκετά για να σκιαγραφήσουν την εικόνα της καταστροφής. Το σκάφος είχε εισέλθει σε κατάσταση ασφαλείας και περιστρεφόταν γύρω από τον άξονα του με ασυνήθιστα υψηλό ρυθμό. Η ανεξέλεγκτη αυτή περιστροφή σημαίνει πως οι ηλιακοί συλλέκτες δεν μπορούσαν πλέον να στραφούν σταθερά προς τον Ήλιο. Οι ενσωματωμένες μπαταρίες, αναλαμβάνοντας όλο το φορτίο τροφοδοσίας, άδειασαν ταχύτατα, προκαλώντας τη διακοπή παροχής ενέργειας στο σύστημα τηλεπικοινωνιών.

Τον Φεβρουάριο, η επιτροπή ελέγχου ανωμαλιών που συστάθηκε, αποφάνθηκε κατηγορηματικά πως το διαστημόπλοιο δεν είναι πλέον ανακτήσιμο. Παρότι η ριζική αιτία που προκάλεσε την απώλεια της ομαλής τροχιάς δεν έχει προσδιοριστεί πλήρως, οι τεχνικοί ξεκίνησαν ήδη τις επίσημες διαδικασίες παροπλισμού.

Η καταστροφή της αρειανής ατμόσφαιρας: Η κληρονομιά του MAVEN

Το MAVEN, το οποίο εκτοξεύτηκε τον Νοέμβριο του 2013 πάνω σε έναν πύραυλο Atlas V της United Launch Alliance, σχεδιάστηκε για να απαντήσει σε ένα συγκεκριμένο, φλέγον ερώτημα: Πώς ο Άρης μετατράπηκε από έναν πλανήτη με πυκνή ατμόσφαιρα, θερμό κλίμα και υγρό νερό στην επιφάνειά του, στην παγωμένη, άνυδρη έρημο που γνωρίζουμε σήμερα.

Η αποστολή κατάφερε να αποδείξει πως η βασική αιτία ήταν ο ίδιος ο Ήλιος. Το διαστημόπλοιο μέτρησε με ακρίβεια πώς ο ηλιακός άνεμος –ένα συνεχές ρεύμα φορτισμένων σωματιδίων– λειτουργεί διαβρωτικά, «ξεφλουδίζοντας» τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας του Άρη. Μάλιστα, τα δεδομένα έδειξαν πως η απώλεια αερίων αυξάνεται δραματικά στη διάρκεια έντονων ηλιακών καταιγίδων. Ήταν η πρώτη φορά που οι επιστήμονες παρατήρησαν απευθείας, σε πραγματικό χρόνο, τον μηχανισμό με τον οποίο ένα ουράνιο σώμα χάνει το κλιματικό του προστατευτικό περίβλημα.

Εντυπωσιακό σέλας και «βομβαρδισμοί» ιόντων

Η επιστημονική ομάδα αξιοποίησε τα όργανα του MAVEN για να εντοπίσει φαινόμενα που προηγουμένως θεωρούνταν απίθανα, όπως έναν νέο τύπο αρειανών σέλαων. Αντίθετα με τη Γη, όπου το σέλας εμφανίζεται συγκεντρωμένο κοντά στους μαγνητικούς πόλους, στον Άρη το φαινόμενο των «πρωτονιακών σέλαων» καταγράφηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς τα ηλιακά πρωτόνια βομβαρδίζουν την ατμόσφαιρα χωρίς το εμπόδιο ενός ισχυρού, παγκόσμιου μαγνητικού πεδίου.

Παράλληλα, το MAVEN μέτρησε για πρώτη φορά τον βαθμό διαφυγής του αργού (ενός ευγενούς αερίου) από την αρειανή ατμόσφαιρα. Παρακολουθώντας τα μόρια αυτά, που δεν αντιδρούν χημικά, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι «εκσφενδονίζονται» στο διάστημα μέσω συγκρούσεων με ενεργητικά ιόντα, καταγράφοντας με ακρίβεια τα σημεία της ατμόσφαιρας όπου συντελείται η υψηλότερη απώλεια υλικού.

Παγκόσμιες αμμοθύελλες και παρατήρηση κομητών

Το 2018, όταν μια τεράστια παγκόσμια αμμοθύελλα κάλυψε τον Κόκκινο Πλανήτη, το σκάφος αποκάλυψε άλλον έναν μηχανισμό καταστροφής. Επιβεβαίωσε ότι η άνοδος της θερμοκρασίας εξαιτίας της σκόνης ώθησε μόρια νερού στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, εκθέτοντάς τα απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία. Η διαδικασία αυτή πολλαπλασίασε την απώλεια υδρατμών στο διάστημα, εξηγώντας περαιτέρω την τρέχουσα ξηρασία του πλανήτη.

Επιπλέον, η εμβέλεια του MAVEN δεν περιορίστηκε στον Άρη. Πέρυσι, το σκάφος επαναπρογραμματίστηκε για να παρατηρήσει τον κομήτη 3I/ATLAS, τραβώντας φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης στην υπεριώδη ακτινοβολία, συμβάλλοντας στην κατανόηση της χημικής σύστασης των διαστρικών επισκεπτών του ηλιακού μας συστήματος.

Ένα τεράστιο κενό στις επικοινωνίες

Η απώλεια του MAVEN προκαλεί ένα σημαντικό πρακτικό πρόβλημα για τη NASA. Το σκάφος λειτουργούσε ως κεντρικός κόμβος του Mars Relay Network, εξασφαλίζοντας την ταχύτατη αποστολή δεδομένων από τα ρόβερ (όπως το Perseverance και το Curiosity) προς τη Γη. Μάλιστα, κατείχε το απόλυτο ρεκόρ μεταφοράς όγκου δεδομένων μέσα σε μία ημέρα από άλλο πλανήτη.

Χωρίς το MAVEN, η διαστημική υπηρεσία βασίζεται πλέον αποκλειστικά στο Mars Odyssey (εκτόξευση 2001) και το Mars Reconnaissance Orbiter (εκτόξευση 2005). Πρόκειται για σκάφη 25 και 21 ετών αντίστοιχα, τα οποία έχουν ήδη ξεπεράσει προ πολλού το προσδόκιμο λειτουργίας τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός ολικού επικοινωνιακού μπλακάουτ μεταξύ της Γης και της επιφάνειας του Άρη στο εγγύς μέλλον.