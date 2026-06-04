Τεχνολογική Κυριαρχία: Το σχέδιο της Ε.Ε. για AI, επεξεργαστές και Data Centers

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Πακέτο Τεχνολογικής Κυριαρχίας , στοχεύοντας στην πλήρη ψηφιακή αυτονομία από τρίτες χώρες.

, στοχεύοντας στην πλήρη ψηφιακή αυτονομία από τρίτες χώρες. Το νομοσχέδιο Chips Act 2.0 εστιάζει στην ενίσχυση της παραγωγής ημιαγωγών εξειδικευμένων για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Gigafactories).

εστιάζει στην ενίσχυση της παραγωγής ημιαγωγών εξειδικευμένων για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Gigafactories). Μέσω του Cloud and AI Development Act , η Ε.Ε. σχεδιάζει τον τριπλασιασμό της χωρητικότητας των ευρωπαϊκών data centers εντός της επόμενης επταετίας.

, η Ε.Ε. σχεδιάζει τον τριπλασιασμό της χωρητικότητας των ευρωπαϊκών data centers εντός της επόμενης επταετίας. Κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει το Open-Source λογισμικό , με χώρες (π.χ. Γαλλία) να καταργούν ήδη το αμερικανικό λογισμικό (Windows, Zoom) στον δημόσιο τομέα.

, με χώρες (π.χ. Γαλλία) να καταργούν ήδη το αμερικανικό λογισμικό (Windows, Zoom) στον δημόσιο τομέα. Η ενεργειακή βιωσιμότητα τίθεται στο επίκεντρο, επιταχύνοντας την εγκατάσταση "έξυπνων" μετρητών και την αναβάθμιση των δικτύων ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην πιο επιθετική νομοθετική παρέμβαση της δεκαετίας για την τεχνολογία, καταθέτοντας επίσημα το «Πακέτο Τεχνολογικής Κυριαρχίας» (European Technological Sovereignty Package). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την κρίσιμη υστέρηση της γηραιάς ηπείρου απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα όσον αφορά τις υποδομές Cloud, τους ημιαγωγούς και την Τεχνητή Νοημοσύνη, επιχειρώντας να θωρακίσει την ψηφιακή της αυτονομία.

Το Ευρωπαϊκό Πακέτο Τεχνολογικής Κυριαρχίας αποτελείται από τέσσερις βασικούς πυλώνες: το Chips Act 2.0, το Cloud and AI Development Act, τη Στρατηγική Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Strategy) και τον Οδικό Χάρτη Ψηφιοποίησης της Ενέργειας. Στόχος της νομοθεσίας είναι ο τριπλασιασμός της ευρωπαϊκής χωρητικότητας σε data centers και η κάλυψη του 70% των αναγκών AI σε ημιαγωγούς εγχώρια, εντός της επόμενης επταετίας.

Τα βασικά σημεία της νομοθεσίας

Επιτάχυνση Αδειοδοτήσεων: Μειώνεται η γραφειοκρατία για την εγκατάσταση εργοστασίων παραγωγής ημιαγωγών (AI Gigafactories).

Μειώνεται η γραφειοκρατία για την εγκατάσταση εργοστασίων παραγωγής ημιαγωγών (AI Gigafactories). Ενίσχυση Εγχώριου Cloud: Αυστηρότερα πλαίσια προστασίας ευαίσθητων δεδομένων, δίνοντας προβάδισμα σε ευρωπαϊκούς παρόχους cloud.

Αυστηρότερα πλαίσια προστασίας ευαίσθητων δεδομένων, δίνοντας προβάδισμα σε ευρωπαϊκούς παρόχους cloud. Χρηματοδότηση Startups: Το νέο πακέτο προβλέπει τη σύσταση ευρωπαϊκού ταμείου για την αποκλειστική χρηματοδότηση open-source startups.

Το νέο πακέτο προβλέπει τη σύσταση ευρωπαϊκού ταμείου για την αποκλειστική χρηματοδότηση open-source startups. Ενεργειακός Σχεδιασμός: Απαιτείται στενή συνεργασία ψηφιακού και ενεργειακού τομέα για τη βιώσιμη λειτουργία των υποδομών.

Πώς το Chips Act 2.0 θωρακίζει την παραγωγή ημιαγωγών

Οι ημιαγωγοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας, με τα εξαρτήματα που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη να αναμένεται να καταλάβουν άνω του 70% της συνολικής αγοράς μικροτσίπ έως το 2030. Η πρώτη έκδοση του Chips Act (2023) δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τις ευπάθειες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το Chips Act 2.0 εστιάζει καθαρά στην παραγωγή cutting-edge ημιαγωγών.

Η Ε.Ε. εισάγει ένα νέο «σήμα αριστείας» για τις περιφέρειες που αναπτύσσουν υποδομές μικροτσίπ, προκρίνοντας ένα μοντέλο κλειστού οικοσυστήματος. Οι κατασκευαστές καλούνται να λειτουργούν γεωγραφικά κοντά στους πελάτες τους (data centers και παρόχους cloud), μειώνοντας το ρίσκο διαταραχών στην τροφοδοσία.

Cloud and AI Development Act: Ο στόχος για τα Data Centers

Η έκρηξη των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs) απαιτεί υπολογιστική ισχύ που η Ευρώπη δεν διαθέτει σε επάρκεια. Το Cloud and AI Development Act φιλοδοξεί να τριπλασιάσει τη χωρητικότητα των data centers της Ευρώπης στα επόμενα 5 έως 7 χρόνια.

Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή δεσμεύεται να απλοποιήσει τους όρους ανάπτυξης εγκαταστάσεων. Ταυτόχρονα, καθιερώνεται ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο αξιολόγησης για την κυριαρχία του cloud, το οποίο θα εξασφαλίζει ότι τα κρίσιμα δεδομένα των κρατών-μελών (υγεία, εθνική ασφάλεια) παραμένουν αυστηρά εντός ευρωπαϊκών συνόρων, προστατευμένα από το αμερικανικό Cloud Act.

Η στροφή στο Open Source: Το παράδειγμα της Γαλλίας

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του πακέτου είναι η επίσημη Στρατηγική Ανοιχτού Κώδικα. Η Ευρώπη διαθέτει ήδη πάνω από 3 εκατομμύρια προγραμματιστές που συνεισφέρουν στο open source. Η νέα νομοθεσία απαιτεί από τις δημόσιες διοικήσεις να προκρίνουν λύσεις ανοιχτού κώδικα μέσω νέων κατευθυντήριων γραμμών στις κρατικές προμήθειες.

Η τάση έχει ήδη ξεκινήσει. Το 2026, η γαλλική κυβέρνηση απαγόρευσε τη χρήση του Zoom και του Microsoft Teams στον δημόσιο τομέα, αντικαθιστώντας τα με εγχώριες πλατφόρμες, ενώ προχώρησε στη σταδιακή αντικατάσταση των Windows με Linux στους σταθμούς εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων. Αντίστοιχα, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προετοιμάζει την αντικατάσταση της μηχανής αναζήτησης της Google στους εσωτερικούς του υπολογιστές με τη γαλλική λύση Qwant.

Οδικός Χάρτης Ενέργειας: Η πρόκληση της βιωσιμότητας

Ο τεράστιος όγκος ενέργειας που απαιτείται για την εκπαίδευση μοντέλων AI αναγκάζει την Ε.Ε. να συνδέσει άμεσα την τεχνολογία με την ενέργεια. Ο Στρατηγικός Οδικός Χάρτης για την Ψηφιοποίηση και την AI στον Ενεργειακό Τομέα στοχεύει στην αποτροπή φαινομένων υπερφόρτωσης των εθνικών δικτύων από τα data centers.

Βασικό εργαλείο αποτελεί η επιταχυνόμενη ανάπτυξη «έξυπνων μετρητών», οι οποίοι επιτρέπουν την αμφίδρομη διαχείριση της κατανάλωσης, προσφέροντας οικονομικότερα τιμολόγια και εξισορρόπηση των φορτίων κατά τις ώρες αιχμής.

Πώς επηρεάζει τις επενδύσεις στην Ελλάδα

Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πακέτου Τεχνολογικής Κυριαρχίας δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα για την ελληνική αγορά. Η Ελλάδα προσελκύει ήδη επενδύσεις για data centers από πολυεθνικούς κολοσσούς (Microsoft, Google, AWS). Με το νέο Cloud and AI Development Act, οι αδειοδοτήσεις για αυτές τις εγκαταστάσεις θα πραγματοποιούνται μέσω ενός πιο ευέλικτου ευρωπαϊκού μηχανισμού, παρακάμπτοντας ενδεχομένως τα κλασικά γραφειοκρατικά εμπόδια.

Παράλληλα, ο οδικός χάρτης για την ενέργεια πιέζει ασφυκτικά τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ να ολοκληρώσουν άμεσα τον διαγωνισμό και την τοποθέτηση των εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Χωρίς την ψηφιοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης, η χώρα δεν θα μπορεί να ενσωματώσει τις βαριές ενεργειακές απαιτήσεις των AI data centers που σχεδιάζονται εντός των συνόρων.

Η άποψη του Techgear

Οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένουν πάντα αξιέπαινες στη θεωρία. Η προστασία των δεδομένων, η προώθηση του open-source και η κατασκευή εγχώριων AI υπερυπολογιστών αποτελούν απολύτως ορθολογικούς στόχους απέναντι στο τεχνολογικό ολιγοπώλιο της Silicon Valley. Παρόλα αυτά, η πράξη έχει δείξει ότι η Ε.Ε. είναι εξαιρετικά γρήγορη στη νομοθέτηση και εξαιρετικά αργή στην παραγωγή καινοτομίας.

Η απομάκρυνση από το Windows ή τα εργαλεία της Microsoft (όπως πράττει η Γαλλία) στον δημόσιο τομέα φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα συμβατότητας και μαζικής εκπαίδευσης του προσωπικού, τα οποία σπάνια επιλύονται απρόσκοπτα. Επιπλέον, το κυνήγι της κατασκευής ημιαγωγών απαιτεί αστρονομικά κεφάλαια που ξεπερνούν κατά πολύ τις τρέχουσες επιδοτήσεις της Ε.Ε., ειδικά όταν η TSMC και η Nvidia τρέχουν με ασύλληπτες ταχύτητες. Ο πραγματικός δείκτης επιτυχίας αυτού του πακέτου δεν θα είναι τα πρόστιμα που θα επιβληθούν στους αμερικανικούς κολοσσούς, αλλά το κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να γεννήσει ένα ανταγωνιστικό, γηγενές AI μοντέλο τα επόμενα πέντε χρόνια.