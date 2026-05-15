Ερευνά: Το μπλοκάρισμα μιας πρωτεΐνης μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση

Σύνοψη

Νέα διεθνής μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο και το St. Jude Children's Research Hospital αποκαλύπτει τον ρόλο της πρωτεΐνης MLKL στη γήρανση.

Η MLKL, γνωστή μέχρι σήμερα αποκλειστικά για την πρόκληση κυτταρικού θανάτου (νεκρόπτωση), αποδεικνύεται ότι έχει και μια «μη θανατηφόρα» λειτουργία.

Υπό συνθήκες στρες, η πρωτεΐνη επιτίθεται στα μιτοχόνδρια των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων, μειώνοντας την παραγωγή ενέργειας και αποδυναμώνοντας το ανοσοποιητικό σύστημα.

Η γενετική αφαίρεση ή απενεργοποίηση της MLKL σε πειραματικά μοντέλα διατήρησε την ανανεωτική ικανότητα των βλαστοκυττάρων, προσφέροντας νέα δεδομένα για μελλοντικές θεραπείες σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες.

Καθώς ο ανθρώπινος οργανισμός μεγαλώνει, η ικανότητα διατήρησης ενός υγιούς αιμοποιητικού και ανοσοποιητικού συστήματος φθίνει σταδιακά. Η βασική αιτία για αυτή την πτώση εντοπίζεται στα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα (Hematopoietic Stem Cells - HSCs), τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή όλων των τύπων κυττάρων του αίματος. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα HSCs ανανεώνονται και παράγουν μια ισορροπημένη μίξη κυττάρων. Με την πάροδο των ετών, η αποτελεσματικότητά τους μειώνεται, παράγουν λιγότερα νέα κύτταρα και εμφανίζουν μια τάση προς τη δημιουργία μυελικών κυττάρων εις βάρος των λεμφοειδών κυττάρων.

Οι επιστήμονες μέχρι σήμερα απέδιδαν αυτή την κάμψη σε συσσωρευμένες κυτταρικές βλάβες, στη χρόνια φλεγμονή και σε αλλαγές στο περιβάλλον του μυελού των οστών. Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός σύγκλισης αυτών των παραγόντων παρέμενε ασαφής. Η νέα έρευνα έρχεται να αποσαφηνίσει το τοπίο, εστιάζοντας στον άξονα σηματοδότησης RIPK3-MLKL. Πρόκειται για ένα μονοπάτι παραδοσιακά συνδεδεμένο με τη νεκρόπτωση (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος), το οποίο όμως αποδεικνύεται ότι διαθέτει μια εντελώς διαφορετική, κρυφή λειτουργία.

Ο Δρ. Masayuki Yamashita, επίκουρος ερευνητής στο St. Jude Children's Research Hospital και πρώην καθηγητής στο Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Τόκιο, μαζί με τους Δρ. Atsushi Iwama και Δρ. Yuta Yamada, εντόπισαν ότι η πρωτεΐνη MLKL επηρεάζει καθοριστικά τη γήρανση των βλαστοκυττάρων χωρίς να προκαλεί τον θάνατό τους. Η αρχική παρατήρηση έγινε σε ποντίκια γενετικά τροποποιημένα ώστε να μην παράγουν MLKL. Κατά τη χορήγηση 5-φθοριοουρακίλης, οι λειτουργικές αλλαγές που σχετίζονται με τη γήρανση μειώθηκαν αισθητά, γεγονός που οδήγησε την ερευνητική ομάδα σε μια εκτενή ανάλυση της μη θανατηφόρου δράσης της πρωτεΐνης.

Πώς η πρωτεΐνη MLKL προκαλεί τη γήρανση των βλαστοκυττάρων;

Η πρωτεΐνη MLKL, υπό συνθήκες κυτταρικού στρες, μετακινείται στα μιτοχόνδρια των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων χωρίς να προκαλεί τον θάνατό τους. Εκεί, μειώνει το δυναμικό της μεμβράνης και αλλοιώνει τη δομή τους, ρίχνοντας την παραγωγή ενέργειας. Αυτή η μη θανατηφόρος βλάβη οδηγεί σε απώλεια ανανεωτικής ικανότητας και συνολική γήρανση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Κύρια επιστημονικά ευρήματα

Απουσία κυτταρικού θανάτου: Η ενεργοποίηση της MLKL στα HSCs δεν αύξησε τα ποσοστά θνησιμότητας ούτε μείωσε τον συνολικό αριθμό των κυττάρων.

Η ενεργοποίηση της MLKL στα HSCs δεν αύξησε τα ποσοστά θνησιμότητας ούτε μείωσε τον συνολικό αριθμό των κυττάρων. Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία: Η πρωτεΐνη εντοπίζεται τοπικά στα μιτοχόνδρια, αλλοιώνοντας την παραγωγή ενέργειας και τη δομική τους ακεραιότητα.

Η πρωτεΐνη εντοπίζεται τοπικά στα μιτοχόνδρια, αλλοιώνοντας την παραγωγή ενέργειας και τη δομική τους ακεραιότητα. Μετα-μεταγραφική ρύθμιση: Οι αλλαγές συντελούνται χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις στη γονιδιακή έκφραση ( RNA-seq ) ή στην προσβασιμότητα της χρωματίνης.

Οι αλλαγές συντελούνται χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις στη γονιδιακή έκφραση ( ) ή στην προσβασιμότητα της χρωματίνης. Θεραπευτική αναστροφή: Η γενετική αφαίρεση της πρωτεΐνης οδήγησε σε χαμηλότερη βλάβη DNA, παραγωγή πιο υγιών ανοσοκυττάρων και διατήρηση της λειτουργίας ανανέωσης ακόμα και σε ηλικιωμένα πειραματόζωα.

Μεθοδολογία και προηγμένη ανάλυση

Για τη διεξαγωγή της έρευνας, η ομάδα χρησιμοποίησε συνδυασμό γενετικών μοντέλων και μεθόδων. Αξιοποιήθηκαν ποντίκια ελεύθερα από MLKL και RIPK3, καθώς και εξειδικευμένα μοντέλα ανίχνευσης της ενεργοποίησης της πρωτεΐνης μέσω βιοαισθητήρων FRET (Förster Resonance Energy Transfer). Τα υποκείμενα εκτέθηκαν σε διάφορους στρεσογόνους παράγοντες που προσομοιάζουν τη φυσιολογική γήρανση, όπως φλεγμονώδεις αντιδράσεις και ογκογόνο στρες.

Η αξιολόγηση της λειτουργίας των βλαστοκυττάρων πραγματοποιήθηκε πρωτίστως μέσω μεταμόσχευσης μυελού των οστών, που αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο δείκτη της ικανότητας αναγέννησης του αιμοποιητικού συστήματος. Παράλληλα, οι ερευνητές διεξήγαγαν συμπληρωματικές αναλύσεις που περιλάμβαναν κυτταρομετρία ροής, απεικόνιση υψηλής ανάλυσης μέσω ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης και ενδελεχείς μεταβολικές εξετάσεις. Τα δεδομένα απέδειξαν πώς η καταστροφή περιορίζεται αυστηρά σε επίπεδο οργανιδίων (μιτοχόνδρια) και δεν επεκτείνεται σε φλεγμονώδεις καταρράκτες μέσω του DNA.

Η κλινική εφαρμογή

Τα ευρήματα της έρευνας της ομάδας του Δρ. Yamashita ανοίγουν τον δρόμο για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας φαρμάκων που θα προστατεύουν τα μιτοχόνδρια ή θα διαμορφώνουν τη διαδικασία της νεκρόπτωσης. Εάν αντίστοιχες στοχευμένες αγωγές που μπλοκάρουν προσωρινά την πρωτεΐνη MLKL εισαχθούν στα πρωτόκολλα των ογκολογικών νοσοκομείων τα επόμενα χρόνια, ασθενείς που υποβάλλονται σε επιθετικές χημειοθεραπείες ή ακτινοβολίες θα μπορούσαν να δουν την ικανότητα του οργανισμού τους να αναγεννά το αίμα τους να παραμένει ανέπαφη. Η αποφυγή της μόνιμης βλάβης του μυελού των οστών θα μείωνε δραστικά τον χρόνο νοσηλείας και την ανάγκη για συχνές μεταγγίσεις, προσφέροντας παράλληλα υψηλότερη ποιότητα ζωής στους ογκολογικούς ασθενείς.

Το γεγονός ότι πρόκειται για έναν μηχανισμό που δρα ανεξάρτητα από τα γονίδια, διευκολύνει θεωρητικά την ανάπτυξη μικρών μορίων-αναστολέων της MLKL, τα οποία θα μπορούν να διατεθούν στην αγορά μέσω της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!