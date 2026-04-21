Έρευνα του UNIL: Η Βιταμίνη Β7 ως κλειδί για την αντιμετώπιση του καρκίνου

Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Λωζάνης (UNIL) ανακάλυψαν έναν νέο μηχανισμό που μπλοκάρει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.

Οι όγκοι εξαρτώνται από το αμινοξύ της γλουταμίνης, αλλά συχνά βρίσκουν εναλλακτικές μεταβολικές οδούς όταν αυτή απουσιάζει.

Η μετάβαση στα εναλλακτικά καύσιμα ελέγχεται από ένα μιτοχονδριακό ένζυμο που απαιτεί αποκλειστικά βιταμίνη Β7 (βιοτίνη) για να λειτουργήσει.

Στερώντας τη βιταμίνη Β7, τα κύτταρα χάνουν τη μεταβολική τους ευελιξία και αδυνατούν να πολλαπλασιαστούν.

Η μετάλλαξη στο γονίδιο FBXW7 καθιστά συγκεκριμένους καρκίνους ακόμη πιο ευάλωτους σε αυτή τη μέθοδο, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες στοχευμένες θεραπείες.

Η κατανόηση των μεταβολικών μηχανισμών μέσω των οποίων αναπτύσσονται τα καρκινικά κύτταρα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης βιοϊατρικής έρευνας. Πρόσφατα, μια επιστημονική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης (UNIL) εντόπισε μια θεμελιώδη μεταβολική αδυναμία των όγκων, η οποία σχετίζεται άμεσα με τη βιταμίνη Β7, γνωστή και ως βιοτίνη.

Η έρευνα αποδεικνύει ότι η διακοπή της πρόσβασης των καρκινικών κυττάρων στη συγκεκριμένη βιταμίνη καταστρέφει την ικανότητα τους να προσαρμόζονται και να επιβιώνουν. Το εύρημα αυτό προσφέρει μια εντελώς νέα κατεύθυνση στην ογκολογία, εστιάζοντας στην παρεμπόδιση της «μεταβολικής ευελιξίας» των όγκων.

Η «εξάρτηση» του καρκίνου από τη γλουταμίνη

Η γλουταμίνη είναι ένα αμινοξύ που παίζει κεντρικό ρόλο στον κυτταρικό μεταβολισμό. Παρέχει τα απαραίτητα δομικά στοιχεία για τη σύνθεση πρωτεϊνών και DNA. Τα καρκινικά κύτταρα εξαρτώνται σε τεράστιο βαθμό από τη γλουταμίνη για να υποστηρίξουν τον ταχύτατο πολλαπλασιασμό τους, ένα φαινόμενο που στην επιστημονική βιβλιογραφία αναφέρεται ως «εξάρτηση από τη γλουταμίνη».

Παρά το γεγονός ότι η αδυναμία αυτή είναι γνωστή, οι θεραπείες που στόχευαν αποκλειστικά στη στέρηση της γλουταμίνης συχνά αποτύγχαναν. Ο λόγος είναι ότι ο καρκίνος διαθέτει έναν εξαιρετικά προσαρμοστικό κώδικα επιβίωσης: μόλις ανιχνεύσει την έλλειψη γλουταμίνης, ενεργοποιεί άμεσα εναλλακτικές μεταβολικές οδούς για να αντλήσει ενέργεια από άλλα θρεπτικά συστατικά, συνεχίζοντας την ανάπτυξη του.

Το μυστικό αυτής της προσαρμοστικότητας κρύβεται βαθιά μέσα στα μιτοχόνδρια, τα ενεργειακά κέντρα των κυττάρων. Όπως ανακάλυψαν οι ερευνητές του UNIL, η παράκαμψη της έλλειψης γλουταμίνης βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο μιτοχονδριακό ένζυμο που ονομάζεται πυροσταφυλική καρβοξυλάση. Το ένζυμο αυτό αναλαμβάνει να επεξεργαστεί το πυροσταφυλικό οξύ και να το εντάξει στον ενεργειακό κύκλο του κυττάρου, αντισταθμίζοντας την απουσία της γλουταμίνης.

Εδώ ακριβώς υπεισέρχεται η βιταμίνη Β7. Η πυροσταφυλική καρβοξυλάση δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνη της· χρειάζεται απαραίτητα τη βιοτίνη για να ενεργοποιηθεί. Η βιταμίνη Β7 λειτουργεί ως μια αυστηρή μεταβολική άδεια. Εάν η βιταμίνη αφαιρεθεί ή εμποδιστεί η δράση της, το ένζυμο παραμένει ανενεργό. Το καρκινικό κύτταρο, έχοντας χάσει τη γλουταμίνη και αδυνατώντας πλέον να χρησιμοποιήσει το πυροσταφυλικό οξύ, κυριολεκτικά ξεμένει από καύσιμα και η ανάπτυξή του σταματά οριστικά.

Η μετάλλαξη του γονιδίου FBXW7 και η σημασία της

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της μελέτης είναι η ανακάλυψη του ρόλου που παίζει το γονίδιο FBXW7. Το συγκεκριμένο γονίδιο είναι γνωστό στους ογκολόγους, καθώς εντοπίζεται συχνά μεταλλαγμένο σε πολλές μορφές καρκίνου. Η Miriam Lisci, πρώτη συγγραφέας της έρευνας, εξηγεί ότι όταν το FBXW7 υφίσταται μετάλλαξη, η πυροσταφυλική καρβοξυλάση μειώνεται αισθητά.

Αυτό σημαίνει ότι τα κύτταρα με μεταλλαγμένο το FBXW7 δεν μπορούν να αξιοποιήσουν σωστά το πυροσταφυλικό οξύ εξαρχής. Ως αποτέλεσμα, γίνονται απόλυτα εξαρτημένα από τη γλουταμίνη. Αυτή η διαπίστωση προσφέρει ένα εξαιρετικά ακριβές βιοδείκτη: οι ασθενείς που φέρουν όγκους με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη αποτελούν τους ιδανικούς υποψηφίους για νέες στοχευμένες αγωγές που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς της γλουταμίνης, αφού το σύστημά τους δεν διαθέτει επαρκές εναλλακτικό πλάνο για την εξεύρεση ενέργειας.

Γιατί αποτυγχάνουν οι σημερινές θεραπείες και τι αλλάζει

Τα ευρήματα της ελβετικής ομάδας ρίχνουν φως στο γιατί πολλά υποσχόμενα φάρμακα των τελευταίων ετών δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στις κλινικές δοκιμές. Στοχεύοντας μονάχα σε έναν βιολογικό άξονα, αγνοήθηκε η τεράστια πολυπλοκότητα των δικτύων ενέργειας που διαθέτουν οι όγκοι. Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στην ταυτόχρονη στόχευση πολλαπλών μεταβολικών οδών κερδίζουν πλέον έδαφος.

Μέσω αυτής της γνώσης, οι φαρμακευτικές εταιρείες και τα ερευνητικά κέντρα μπορούν να αναπτύξουν συνδυαστικά πρωτόκολλα. Αντί να προσπαθούν απλώς να περιορίσουν τα επίπεδα γλουταμίνης, τα νέα σχήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ταυτόχρονο αποκλεισμό της δράσης της βιταμίνης Β7 στα καρκινικά κύτταρα. Η διπλή αυτή επίθεση κλείνει κάθε δρόμο διαφυγής, προκαλώντας την κατάρρευση του μεταβολισμού του όγκου.