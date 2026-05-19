Έρευνα: Βακτήριο του Kimchi αποβάλλει τα νανοπλαστικά από το σώμα

Σύνοψη

Επιστήμονες στη Νότια Κορέα εντόπισαν ένα προβιοτικό βακτήριο στο kimchi που βοηθά τον οργανισμό να αποβάλει τα νανοπλαστικά πριν συσσωρευτούν στα όργανα.

Πρόκειται για το βακτήριο γαλακτικού οξέος Leuconostoc mesenteroides CBA3656 .

. Το βακτήριο λειτουργεί ως βιολογικός "μαγνήτης", δεσμεύοντας φυσικά τα σωματίδια πλαστικού στο έντερο, χωρίς να τα διασπά χημικά.

Σε εργαστηριακές μελέτες σε ζώα, η ποσότητα πλαστικού που ανιχνεύθηκε στα κόπρανα υπερδιπλασιάστηκε μετά τη χορήγηση του βακτηρίου.

Αν και πρόκειται για πρώιμη έρευνα (mouse model), ανοίγει το δρόμο για εξειδικευμένα προβιοτικά συμπληρώματα διατροφής στο άμεσο μέλλον.

Η αθόρυβη συσσώρευση νανοπλαστικών στον ανθρώπινο οργανισμό αποτελεί πλέον ένα καταγεγραμμένο ιατρικό γεγονός. Σωματίδια πλαστικού με διάμετρο μικρότερη του 1 μικρομέτρου εισέρχονται αδιάκοπα μέσω του πόσιμου νερού, των τροφίμων και της αναπνοής, διεισδύοντας στους ιστούς. Ωστόσο, μια νέα μελέτη από τη Νότια Κορέα έρχεται να προσφέρει μια απροσδόκητη βιολογική λύση στο πρόβλημα, προερχόμενη από τον χώρο της παραδοσιακής ζύμωσης. Συγκεκριμένα, ένα συγκεκριμένο στέλεχος βακτηρίου που εντοπίζεται στο kimchi διαθέτει την ικανότητα να δεσμεύει τα νανοπλαστικά εντός του γαστρεντερικού σωλήνα και να προωθεί την άμεση αποβολή τους.

Το στέλεχος γαλακτικού οξέος Leuconostoc mesenteroides CBA3656, το οποίο απομονώθηκε από το kimchi, συνδέεται φυσικά με τα νανοπλαστικά εντός του εντέρου. Αντί να τα διασπά χημικά, η επιφάνεια του βακτηρίου διαθέτει μοριακά σχήματα που "κλειδώνουν" με τα πλαστικά σωματίδια. Η διαδικασία αυτή εμποδίζει την απορρόφηση των νανοπλαστικών από τα τοιχώματα του εντέρου, επιτρέποντας την αποβολή τους μέσω των κοπράνων.

Η λειτουργία του στελέχους CBA3656 διαφοροποιείται από τις συνήθεις πεπτικές διαδικασίες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα βακτήρια αυτά παραμένουν σταθερά συνδεδεμένα με τα νανοπλαστικά ακόμη και υπό συνθήκες που προσομοιώνουν το ακραίο περιβάλλον του ανθρώπινου εντέρου, εκεί όπου άλλα βακτήρια χάνουν γρήγορα την ικανότητα πρόσφυσής τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας περιλαμβάνουν:

Απουσία Χημικής Διάσπασης: Το βακτήριο δεν μεταβάλλει τη χημική σύσταση του πλαστικού. Λειτουργεί καθαρά μηχανικά, όπως ένα "ρολό απομάκρυνσης χνουδιών".

Μηχανισμός Κλειδώματος: Η μοριακή δομή της επιφάνειας του Leuconostoc mesenteroides CBA3656 εφάπτεται τέλεια στα μικροανάγλυφα των σωματιδίων νανοπλαστικού.

Αντοχή στο Εντερικό Περιβάλλον: Το συγκεκριμένο στέλεχος επιβιώνει στα γαστρικά υγρά διατηρώντας τη δεσμευτική του ικανότητα στο ακέραιο.

Η ομάδα υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής ερευνητή Dr. Se Hee Lee προχώρησε πέρα από τις δοκιμές στον δοκιμαστικό σωλήνα, διεξάγοντας δοκιμές in vivo (σε ποντίκια). Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τα in vitro ευρήματα με μετρήσιμα, σαφή δεδομένα.

Στα ζωικά μοντέλα που έλαβαν το βακτήριο, η ποσότητα πλαστικού που ανιχνεύθηκε στα κόπρανά τους υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Αυτό το στατιστικό στοιχείο υποδεικνύει σαφώς ότι η παρουσία του συγκεκριμένου βακτηρίου στο έντερο αυξάνει δραματικά τον ρυθμό κάθαρσης του οργανισμού από τις ξένες πολυμερείς ενώσεις.

Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινή διατροφή;

Είναι σημαντικό να διαχωριστεί το επιστημονικό εύρημα από τις εμπορικές υποσχέσεις. Η κατανάλωση οποιουδήποτε τυχαίου, βιομηχανοποιημένου kimchi δεν εγγυάται τη λήψη του στελέχους CBA3656. Όπως τονίζουν οι ερευνητές, τα βακτήρια ζύμωσης δεν αποικίζουν μόνιμα το ανθρώπινο έντερο, καθιστώντας τη συνέπεια στην κατανάλωση πιο σημαντική από τον όγκο.

Η συγκεκριμένη ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόμους για την ενίσχυση της γνώσης μας σχετικά με τοπικά ζυμωμένα τρόφιμα (όπως το ελληνικό παραδοσιακό γιαούρτι ή το κεφίρ) και το ενδεχόμενο να φέρουν παρόμοια μικροβιακά στελέχη με μηχανικές ιδιότητες καθαρισμού.

Ο Dr. Se Hee Lee επισημαίνει τη σημασία του να αντιμετωπίζουμε αυτή την έρευνα ως το πρώτο, κρίσιμο βήμα. «Πρόκειται για ένα μοντέλο ποντικού που χρησιμοποιεί έναν μόνο τύπο πλαστικού, επομένως πρέπει να θεωρηθεί ως πρώιμη μηχανιστική εργασία και όχι ως κάτι έτοιμο για κλινική εφαρμογή στον άνθρωπο», δήλωσε.

Αυτή η προσέγγιση ενδέχεται να οδηγήσει τα επόμενα χρόνια στη δημιουργία "λειτουργικών προβιοτικών" επόμενης γενιάς. Συμπληρώματα τα οποία δεν θα στοχεύουν απλώς στην ομαλή λειτουργία του εντέρου, αλλά θα συνταγογραφούνται για την ενεργή αποτοξίνωση του οργανισμού από τα συσσωρευμένα νανοπλαστικά.

