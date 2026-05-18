Τέλος στην κυριαρχία του BMI: Το νέο πρότυπο μέτρησης για την υψηλή αρτηριακή πίεση

Σύνοψη

Νέα εκτενής μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας αποδεικνύει ότι ο λόγος περιμέτρου μέσης προς ύψος (WHtR) εντοπίζει τον κίνδυνο υπέρτασης με σημαντικά μεγαλύτερη ακρίβεια.

Ο παραδοσιακός Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ - BMI) αποτυγχάνει διαγνωστικά, καθώς δεν μπορεί να διαχωρίσει τη μυϊκή μάζα από τον επικίνδυνο λιπώδη ιστό.

Η έγκαιρη διάγνωση της υπέρτασης στην παιδική και εφηβική ηλικία, μέσω του δείκτη WHtR, μπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξη σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή.

Ο υπολογισμός απαιτεί αποκλειστικά τη διαίρεση της περιμέτρου της μέσης με το συνολικό ύψος του ατόμου, αποτελώντας ένα μηδενικού κόστους, καθολικό διαγνωστικό εργαλείο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να επηρεάσουν τον τρόπο που οι αλγόριθμοι ψηφιακής υγείας (smartwatches, health apps) αξιολογούν τον κίνδυνο των χρηστών.

Η μέτρηση του λόγου της περιμέτρου μέσης προς το ύψος (Waist-to-Height Ratio - WHtR) αποτελεί, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κλινικά δεδομένα, τον πιο αξιόπιστο βιοδείκτη για την πρόβλεψη της υπέρτασης, ξεπερνώντας κατά πολύ σε ακρίβεια τον καθιερωμένο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ - BMI). Η διαπίστωση αυτή βασίζεται στα δεδομένα μακροχρόνιας παρακολούθησης χιλιάδων ατόμων και υποδεικνύει την ανάγκη άμεσης αναθεώρησης των πρωτοκόλλων προσυμπτωματικού ελέγχου σε ιατρεία και εφαρμογές ψηφιακής υγείας.

Η έρευνα, της οποίας ηγήθηκε το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας (University of Eastern Finland), ανέλυσε υγειονομικά δεδομένα από χιλιάδες παιδιά και εφήβους, παρακολουθώντας την εξέλιξη τους έως τη νεαρή ενήλικη ζωή. Στόχος των ερευνητών, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Andrew Agbaje, ήταν να αξιολογήσουν ποια ανθρωπομετρική μέθοδος συνδέεται πιο στενά με την ανάπτυξη υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Η ανάλυση επιβεβαίωσε ότι η συσσώρευση λίπους στην περιοχή της κοιλιάς —αυτό που ιατρικά ορίζεται ως κεντρική ή σπλαχνική παχυσαρκία— είναι ο κύριος παράγοντας που προκαλεί φλεγμονή και σκλήρυνση των αρτηριών. Σε αντίθεση με το υποδόριο λίπος, το σπλαχνικό λίπος περιβάλλει τα ζωτικά όργανα και εκκρίνει ουσίες που επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος. Ο δείκτης WHtR καταγράφει ακριβώς αυτό το τοπικό λίπος, προσφέροντας μια σαφή εικόνα της πραγματικής καρδιομεταβολικής υγείας του ατόμου, ανεξάρτητα από το συνολικό του βάρος.

Γιατί ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ-BMI) θεωρείται ανεπαρκής

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI), που προκύπτει από τη διαίρεση του βάρους με το τετράγωνο του ύψους, αποτελεί το παγκόσμιο πρότυπο για τον καθορισμό της παχυσαρκίας εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, η χρησιμότητα του τίθεται πλέον υπό έντονη αμφισβήτηση.

Το θεμελιώδες σφάλμα του ΔΜΣ είναι ότι αντιμετωπίζει το ανθρώπινο σώμα ως μια ενιαία μάζα. Δεν διαχωρίζει τον βαρύ μυϊκό ιστό από τον ελαφρύτερο λιπώδη ιστό. Ως αποτέλεσμα, ένας έφηβος αθλητής με αυξημένη μυϊκή μάζα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί λανθασμένα ως «υπέρβαρος» ή «παχύσαρκος», ενώ ένα άτομο με φυσιολογικό βάρος αλλά επικίνδυνη συγκέντρωση λίπους γύρω από τα κοιλιακά όργανα μπορεί να θεωρηθεί «υγιές». Αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως παχυσαρκία κανονικού βάρους, περνά απαρατήρητο κατά τον τυπικό έλεγχο με βάση τον ΔΜΣ, αφήνοντας την ασυμπτωματική υπέρταση να εξελίσσεται.

Η επίδραση στην Ψηφιακή Υγεία

Η μετάβαση από τον ΔΜΣ στον λόγο WHtR έχει άμεσες προεκτάσεις στην τεχνολογία και συγκεκριμένα στον τομέα των wearables και των εφαρμογών υγείας (Apple Health, Google Fit, Samsung Health). Αυτή τη στιγμή, η πλειονότητα των αλγορίθμων αυτών των συστημάτων βασίζεται στον ΔΜΣ (τον οποίο υπολογίζουν αυτόματα μόλις ο χρήστης εισάγει το βάρος και το ύψος του) για να προσαρμόσουν τους ημερήσιους στόχους καύσης θερμίδων ή να εξάγουν ειδοποιήσεις υγείας.

Η ενσωμάτωση του δείκτη WHtR στους αλγορίθμους των smartwatches απαιτεί απλώς την εισαγωγή μιας επιπλέον μεταβλητής (την περίμετρο μέσης) από τον χρήστη, ή τη χρήση έξυπνων ζυγαριών /‘]που διαθέτουν προηγμένους αισθητήρες βιοηλεκτρικής εμπέδησης, ικανούς να υπολογίσουν την αναλογία σπλαχνικού λίπους. Η προσαρμογή αυτή μπορεί να μετατρέψει τις καταναλωτικές συσκευές σε εξαιρετικά ακριβή εργαλεία προληπτικής ιατρικής, μειώνοντας τα ποσοστά καρδιαγγειακών νοσημάτων μέσω της έγκαιρης προειδοποίησης.

Στην Ελλάδα, όπου τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, η εφαρμογή αυτού του απλού δείκτη στα παιδιατρικά ιατρεία αποκτά κρίσιμη σημασία. Δεν απαιτείται εξειδικευμένος ιατρικός εξοπλισμός ούτε αυξημένο κόστος για τα ασφαλιστικά ταμεία. Η απλή χρήση μιας μεζούρας κατά τις τακτικές ιατρικές επισκέψεις, και ο υπολογισμός του πηλίκου μέσης προς ύψος, είναι αρκετά για να εντοπίσουν έγκαιρα παιδιά και εφήβους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για μελλοντική ανάπτυξη αρτηριακής πίεσης.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!