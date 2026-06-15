Ερευνητές από την Οξφόρδη εξελίσσουν τη «Γάτα του Schrödinger» για πιο σταθερούς κβαντικούς υπολογιστές

Σύνοψη

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης δημιούργησαν μια εντελώς νέα κατηγορία κβαντικών καταστάσεων που προσομοιάζουν στο παράδοξο της Γάτας του Schrödinger, χρησιμοποιώντας ήδη μη κλασικά κβαντικά στοιχεία.

Βασίζεται στη δημιουργία αυθαίρετων υπερθέσεων από μη κλασικές καταστάσεις κβαντικών αρμονικών ταλαντωτών, με παγίδευση ιόντων.

Αυτή η εξέλιξη θέτει τα θεμέλια για πιο ισχυρούς και ανθεκτικούς σε σφάλματα κβαντικούς υπολογιστές, λύνοντας ζητήματα αποσυνοχής.

Η κατανόηση και ο έλεγχος του κβαντικού κόσμου απαιτεί διαρκή υπέρβαση των τεχνολογικών και θεωρητικών ορίων. Η πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Physical Review X (Ιούνιος 2026) από την ερευνητική ομάδα των S. Saner και των συνεργατών του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, επιβεβαιώνει την ικανότητα της σύγχρονης φυσικής να επεμβαίνει στην ίδια τη δομή της κβαντικής μηχανικής. Οι φυσικοί κατάφεραν να δημιουργήσουν μια νέα οικογένεια κβαντικών καταστάσεων που λειτουργούν ως μια πολυπλοκότερη εκδοχή της διάσημης «Γάτας του Schrödinger», προωθώντας δραστικά την έρευνα στον τομέα των κβαντικών υπολογιστών.

Στο κλασικό νοητικό πείραμα του Erwin Schrödinger, η γάτα βρίσκεται σε μια υπέρθεση ζωής και θανάτου ταυτόχρονα, μέχρι να παρατηρηθεί. Μέχρι σήμερα, οι πειραματικές εκδοχές αυτής της κατάστασης αφορούσαν την υπέρθεση «κλασικών» ή ημι-κλασικών καταστάσεων σε ατομικό επίπεδο. Η νέα μελέτη, με τίτλο «Generating Arbitrary Superpositions of Nonclassical Quantum Harmonic Oscillator States», ξεπερνά αυτόν τον περιορισμό.

Αντί να ενώσουν απλές, σταθερές καταστάσεις, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν καταστάσεις οι οποίες ήταν ήδη έντονα μη κλασικές, τις ονομαζόμενες trisqueezed και quadsqueezed states. Μέσω της τεχνικής της παγίδευσης ιόντων, πέτυχαν την αρμονική ταλάντωση του ιόντος δημιουργώντας γεωμετρίες πυκνότητας με τη μορφή έλικας. Το αποτέλεσμα είναι η ταυτόχρονη ύπαρξη του ίδιου ιόντος σε εξαιρετικά περίπλοκες τοπολογίες στον φασικό χώρο.

Η σημασία της συνάρτησης Wigner

Για να επιβεβαιώσουν τη δημιουργία αυτών των υπερθέσεων, οι ερευνητές ανέπτυξαν την ανακατασκευασμένη συνάρτηση Wigner της κίνησης του ιόντος, η οποία αποτελεί το πιο αξιόπιστο εργαλείο απεικόνισης κβαντικών παρεμβολών. Τα δεδομένα έδειξαν μια σαφή εξαπλή περιστροφική συμμετρία και εκτεταμένες περιοχές «αρνητικότητας» (Wigner negativity). Στην κβαντική μηχανική, όταν η συνάρτηση Wigner λαμβάνει αρνητικές τιμές, αποτελεί τη μαθηματική απόδειξη ότι το σύστημα παρουσιάζει αυστηρά κβαντική (και όχι κλασική) συμπεριφορά.

Η δυνατότητα να δημιουργούμε «αυθαίρετες» υπερθέσεις σημαίνει ότι ο χρήστης (δηλαδή ο χειριστής του κβαντικού υπολογιστή) έχει την απόλυτη προγραμματιστική ελευθερία να ορίσει τον ακριβή τύπο της κβαντικής κατάστασης που χρειάζεται για έναν συγκεκριμένο υπολογισμό.

Γιατί αυτό ενδιαφέρει την αγορά και τους τελικούς χρήστες;

Το κεντρικό πρόβλημα των κβαντικών υπολογιστών σήμερα είναι η αστάθεια. Τα qubits (τα κβαντικά αντίστοιχα των κλασικών bits) είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στο περιβάλλον τους, με αποτέλεσμα να χάνουν την πληροφορία μέσω της διαδικασίας που ονομάζεται «αποσυνοχή». Αυτός είναι ο λόγος που οι εταιρείες πασχίζουν να δημιουργήσουν αξιόπιστα συστήματα διόρθωσης σφαλμάτων.

Χρησιμοποιώντας τη νέα οικογένεια καταστάσεων Schrödinger της Οξφόρδης, οι μηχανικοί μπορούν να κωδικοποιήσουν κβαντική πληροφορία σε μορφές που είναι εκ κατασκευής πιο ανθεκτικές στις παρεμβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Όταν η βάση του qubit αποτελείται από ήδη «συμπιεσμένες» (squeezed) κβαντικές καταστάσεις, ο ρυθμός απώλειας δεδομένων μειώνεται κάθετα.