Ερευνητές κατάφεραν 3D εκτύπωση ενός εκ των πιο ανθεκτικών υλικών στον πλανήτη μας

Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Χιροσίμα ανέπτυξαν μια καινοτόμο μέθοδο τρισδιάστατης εκτύπωσης για την παραγωγή καρβιδίου βολφραμίου-κοβαλτίου (WC-Co), αποτρέποντας την αλλοίωση της μικροσκοπικής δομής του.

Η τεχνική βασίζεται στην ακτινοβολία λέιζερ θερμού σύρματος, η οποία μαλακώνει τα μέταλλα χωρίς να τα λιώνει εντελώς, προσφέροντας βιομηχανική σκληρότητα που ξεπερνά τα 1400 HV.

Μέσω της εστιασμένης εναπόθεσης υλικού, μειώνεται δραστικά η κατανάλωση ακριβών πρώτων υλών όπως το βολφράμιο και το κοβάλτιο.

Η ενσωμάτωση ενός ενδιάμεσου στρώματος κράματος νικελίου και ο αυστηρός έλεγχος της θερμοκρασίας επέτρεψαν τη δημιουργία εξαρτημάτων χωρίς δομικά ελαττώματα, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της βιομηχανικής παραγωγής.

Η κατασκευή βιομηχανικών εργαλείων με εξαιρετική αντοχή στη φθορά απαιτεί ιστορικά τη χρήση υλικών που είναι ιδιαίτερα δύσκολα στη διαχείρισή τους, με το καρβίδιο βολφραμίου-κοβαλτίου (WC-Co) να αποτελεί το κατεξοχήν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας. Οι παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής, αν και αποδίδουν τελικά προϊόντα με ανώτερα μηχανικά χαρακτηριστικά, συνοδεύονται από τεράστια σπατάλη πρώτων υλών και υπέρογκο οικονομικό κόστος, καθιστώντας την αναζήτηση αποδοτικότερων μεθόδων κατασκευής απολύτως αναγκαία για τις κατασκευαστικές εταιρείες.

Μια νέα ερευνητική προσπάθεια από το Πανεπιστήμιο της Χιροσίμα σε συνεργασία με τη Mitsubishi Materials Hardmetal Corporation προσφέρει μια ρεαλιστική τεχνική λύση μέσω της προσθετικής κατασκευής, ευρύτερα γνωστής ως τρισδιάστατη εκτύπωση.

Η συμβατική προσέγγιση για την παραγωγή αυτών των υπερσκληρών υλικών βασίζεται παραδοσιακά στη μεταλλουργία κόνεων, όπου λεπτές σκόνες βολφραμίου και κοβαλτίου συμπιέζονται υπό συνθήκες εξαιρετικά υψηλής πίεσης και θερμαίνονται σε εξειδικευμένα μηχανήματα πυροσυσσωμάτωσης. Αυτή η προσεκτική θερμική κατεργασία επιτρέπει στα σωματίδια να ενωθούν αποτελεσματικά χωρίς να απαιτείται η πλήρης τήξη κάθε μεμονωμένου στοιχείου, δημιουργώντας εξαρτήματα όπως τρυπάνια, κοπτικά εργαλεία και εξοπλισμό μηχανουργείων που αντέχουν σε ακραίες μηχανικές καταπονήσεις κατά την καθημερινή τους χρήση.

Παρόλα αυτά, το βολφράμιο και το κοβάλτιο αποτελούν υλικά υψηλού κόστους, ενώ η διαδικασία αφαίρεσης υλικού για τη διαμόρφωση του τελικού εξαρτήματος οδηγεί σε σημαντικές απώλειες που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των κατασκευαστών και δημιουργούν περιβαλλοντικά ζητήματα γύρω από τη βιωσιμότητα της εξόρυξης τους.

Πώς λειτουργεί η νέα μέθοδος 3D εκτύπωσης για το καρβίδιο βολφραμίου

Η νέα μέθοδος αξιοποιεί την τεχνική ακτινοβολίας λέιζερ θερμού σύρματος, συνδυάζοντας μια δέσμη λέιζερ με ένα προθερμασμένο σύρμα πλήρωσης. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στα μέταλλα να μαλακώσουν αντί να λιώσουν πλήρως, αποτρέποντας τη διάσπαση του καρβιδίου του βολφραμίου και διατηρώντας εντυπωσιακή σκληρότητα άνω των 1400 HV, με ταυτόχρονη δραστική μείωση της σπατάλης των πολύτιμων βιομηχανικών υλικών.

Σκληρότητα υλικού: Ξεπερνά τα 1400 HV (κλίμακα Vickers), πλησιάζοντας σε μηχανική αντοχή τις υπερσκληρές ουσίες όπως το διαμάντι και το ζαφείρι.

Ξεπερνά τα 1400 HV (κλίμακα Vickers), πλησιάζοντας σε μηχανική αντοχή τις υπερσκληρές ουσίες όπως το διαμάντι και το ζαφείρι. Τεχνολογία αιχμής: Προσθετική κατασκευή μέσω ακτινοβολίας λέιζερ θερμού σύρματος.

Προσθετική κατασκευή μέσω ακτινοβολίας λέιζερ θερμού σύρματος. Βασικό πλεονέκτημα: Εναπόθεση υλικού αποκλειστικά εκεί όπου απαιτείται, εξαλείφοντας τη σπατάλη σε σύγκριση με την παραδοσιακή μεταλλουργία κόνεων.

Η ερευνητική ομάδα δοκίμασε την αποτελεσματικότητα της μεθόδου εφαρμόζοντας δύο διαφορετικές διατάξεις κατασκευής προκειμένου να κατανοήσει πλήρως τη θερμοδυναμική συμπεριφορά του υλικού υπό ποικίλες εργαστηριακές συνθήκες.

Στην πρώτη προσέγγιση, η δέσμη του λέιζερ κατευθυνόταν απευθείας στο επάνω μέρος μιας ράβδου από σκληρομέταλλο, με τη ράβδο να προηγείται της κατεύθυνσης κατασκευής κατά τη διάρκεια της κίνησης του μηχανήματος. Στη δεύτερη εναλλακτική προσέγγιση, το λέιζερ οδηγούσε τη διαδικασία ακτινοβολώντας την περιοχή μεταξύ του κάτω μέρους της ράβδου καρβιδίου και του βασικού υλικού, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελούνταν από σίδηρο. Το κρίσιμο στοιχείο και στις δύο περιπτώσεις αφορούσε την επιτυχή προσπάθεια των επιστημόνων να μαλακώσουν τα μέταλλα επαρκώς ώστε να επιτευχθεί η εναπόθεση, χωρίς να προκληθεί πλήρης τήξη, η οποία θα υποβάθμιζε ανεπανόρθωτα την εσωτερική κρυσταλλική δομή του πολύτιμου υλικού.

Η επίλυση του προβλήματος της δομικής αλλοίωσης

Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων δοκιμών, οι επιστήμονες αντιμετώπισαν εξαιρετικά πολύπλοκα τεχνικά εμπόδια που σχετίζονταν με τη συμπεριφορά του καρβιδίου υπό παρατεταμένη θερμική καταπόνηση. Η μέθοδος όπου η ράβδος προηγούνταν της κατασκευής προκάλεσε απροσδόκητη αποσύνθεση του καρβιδίου του βολφραμίου στο ανώτερο τμήμα της δομής, δημιουργώντας εμφανή ελαττώματα στο τελικό προϊόν τα οποία δεν θα επιτρέπονταν σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Αντίθετα, η μέθοδος με το λέιζερ να οδηγεί τη διαδικασία απέφυγε μεν την αποσύνθεση των σωματιδίων, αλλά αρχικά δυσκολεύτηκε να διατηρήσει τα αυστηρά απαιτούμενα επίπεδα σκληρότητας για την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας. Για να ξεπεράσουν αυτόν τον τεχνικό σκόπελο, οι ερευνητές προχώρησαν στην προσθήκη ενός ενδιάμεσου στρώματος βασισμένου σε κράμα νικελίου, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα εξαιρετικά αυστηρό έλεγχο στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις μέσω προηγμένων αισθητήρων.

Η εστιακή θερμοκρασία έπρεπε να παραμένει διαρκώς πάνω από το σημείο τήξης του κοβαλτίου, επιτρέποντας την απαραίτητη συγκόλληση, αλλά ταυτόχρονα κάτω από το όριο θερμοκρασίας που προκαλεί την ανάπτυξη των κόκκων στο εσωτερικό του υλικού. Όταν οι μικροσκοπικοί κρύσταλλοι διογκώνονται ανεξέλεγκτα λόγω υπερθέρμανσης, το υλικό χάνει την αρχική του συνοχή και η μηχανική του συμπεριφορά αλλοιώνεται ριζικά, καθιστώντας το ακατάλληλο για χρήση σε σκληρές επιφάνειες. Η προσθήκη του κράματος νικελίου, σε άμεσο συνδυασμό με την προσεκτική θερμική διαχείριση, επέτρεψε τελικά την παραγωγή υλικού με πλήρη απουσία ρωγμών και απόλυτη διατήρηση των εργοστασιακών προδιαγραφών σκληρότητας.

Τα τελικά δείγματα της τρισδιάστατης εκτύπωσης αξιολογήθηκαν μέσω της αυστηρής δοκιμής σκληρότητας Vickers, σημειώνοντας εντυπωσιακές τιμές άνω των 1400 HV, γεγονός που αποδεικνύει ότι το 3D τυπωμένο εξάρτημα μπορεί να ανταγωνιστεί ευθέως τα παραδοσιακά παραγόμενα εργαλεία κοπής που χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια.

Η ριζοσπαστική προοπτική να κατασκευάζονται μεταλλικά εξαρτήματα τέτοιας αντοχής με μαλάκωμα αντί για πλήρη τήξη ανοίγει τεράστιους ορίζοντες για τη μηχανολογία υλικών, επιτρέποντας στους κατασκευαστές την εναπόθεση ακριβών καρβιδίων αποκλειστικά στα κρίσιμα σημεία τριβής ενός εργαλείου αντί για τη χύτευση ολόκληρου του εξαρτήματος από το ίδιο ακριβό και δυσεύρετο υλικό.