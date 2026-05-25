Ερευνητές παρατήρησαν για πρώτη φορά αντίστροφη περιστροφή ατόμων σε κρύσταλλο

Σύνοψη

Διεθνής ομάδα ερευνητών στο Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf παρατήρησε για πρώτη φορά τη μεταφορά στροφορμής μεταξύ δονήσεων κρυσταλλικού πλέγματος.

Μέσω παλμών laser terahertz, διαπιστώθηκε μια απροσδόκητη αντιστροφή της κατεύθυνσης περιστροφής των ατόμων κατά τη διάρκεια του φαινομένου.

Το πείραμα επικεντρώθηκε στο σεληνιούχο βισμούθιο, αποδεικνύοντας ότι η κρυσταλλική συμμετρία προκαλεί ένα παράδοξο όπου ο συνδυασμός δύο περιστροφών αποδίδει το αντίστροφο αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα θέτουν νέα θεμέλια για την κατανόηση του μαγνητισμού και τον έλεγχο κβαντικών υλικών.

Η ανακάλυψη δημιουργεί νέα δεδομένα για την ανάπτυξη της σπιντρονικής (spintronics) και νέων μέσων αποθήκευσης δεδομένων.

Ερευνητές στο ινστιτούτο Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) παρατήρησαν για πρώτη φορά την άμεση μεταφορά και διατήρηση της στροφορμής σε κρυσταλλικά πλέγματα σεληνιούχου βισμούθιου. Χρησιμοποιώντας υπερβραχείς παλμούς laser terahertz, απέδειξαν ότι κατά τη μεταφορά της στροφορμής, η κατεύθυνση περιστροφής των ατόμων αντιστρέφεται εξαιτίας της περιστροφικής συμμετρίας του υλικού, προσφέροντας έναν νέο μηχανισμό ελέγχου του μαγνητισμού στα στερεά.

Η επιστημονική κοινότητα θεμελιώνει την κατανόηση του φυσικού κόσμου πάνω στις αρχές διατήρησης. Η ενέργεια, η ορμή και η στροφορμή αποτελούν μεγέθη τα οποία σε ένα κλειστό σύστημα παραμένουν σταθερά — δεν δημιουργούνται ούτε καταστρέφονται, αλλά απλώς μετασχηματίζονται. Στο κβαντικό επίπεδο, η διατήρηση της στροφορμής αποτελεί τη θεμελιώδη αιτία ύπαρξης του μαγνητισμού. Μέχρι σήμερα, η ακριβής παρατήρηση της δυναμικής μεταφοράς της στροφορμής μεταξύ των συλλογικών δονήσεων των ατόμων εντός ενός κρυσταλλικού πλέγματος παρέμενε ένα ανεπίλυτο θεωρητικό πρόβλημα.

Η πρόσφατη δημοσίευση αναλύει τη διαδικασία με την οποία η συλλογική κίνηση των ατόμων στο κρυσταλλικό πλέγμα του σεληνιούχου βισμούθιου μπορεί να ελεγχθεί με εξαιρετική ακρίβεια. Το συγκεκριμένο υλικό επιλέχθηκε λόγω των ιδιαίτερων τοπολογικών του ιδιοτήτων, οι οποίες το καθιστούν ιδανικό περιβάλλον για τη μελέτη κβαντικών φαινομένων.

Η πειραματική διαδικασία στο Helmholtz-Zentrum

Οι ερευνητές αξιοποίησαν παλμούς laser στην περιοχή των συχνοτήτων terahertz για να διεγείρουν τα άτομα του κρυστάλλου, αναγκάζοντάς τα να κινηθούν σε ακριβείς κυκλικές τροχιές. Αυτή η διαδικασία ομοιάζει με την επιβολή μιας συλλογικής, συγχρονισμένης χορογραφίας στα δομικά συστατικά του υλικού. Για να καταγράψουν την ταχύτατη αυτή κίνηση, εφάρμοσαν στροβοσκοπικές τεχνικές παρακολούθησης, χρησιμοποιώντας υπερβραχείς παλμούς φωτός ως "φλας" ικανά να παγώσουν τον χρόνο στο επίπεδο των femtoseconds.

Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, η ερευνητική ομάδα ήρθε αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο που αρχικά φαινόταν να αψηφά την κοινή λογική: καθώς η στροφορμή μεταφερόταν από έναν τύπο δόνησης του πλέγματος σε έναν άλλο, η κατεύθυνση της περιστροφής αντιστράφηκε. Το μαθηματικό πλαίσιο της διατήρησης της στροφορμής συνήθως υπαγορεύει μια ευθεία και προβλέψιμη μεταφορά. Ωστόσο, η συγκεκριμένη περιστροφική συμμετρία του σεληνιούχου βισμούθιου δημιουργεί κβαντικές καταστάσεις οι οποίες παραμένουν φυσικά ταυτόσημες, ακόμα και όταν η περιστροφή γίνεται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτό το "κβαντικό παράδοξο" περιγράφεται από την ομάδα ως μια εξίσωση μορφής 1 + 1 = -1, όπου ο συνδυασμός δύο δονούμενων καταστάσεων καταλήγει σε μια ενιαία περιστροφή αντίθετης φοράς.

Αυτή η άμεση υπογραφή του κβαντικού μηχανισμού διατήρησης της στροφορμής μέσα σε στερεά υλικά αποδεικνύει ότι η δομή του πλέγματος δεν είναι ένα παθητικό ικρίωμα, αλλά ένας ενεργός αγωγός κβαντικών ιδιοτήτων.

Πρακτικές εφαρμογές και κβαντική σπιντρονική

Η δυνατότητα άμεσου ελέγχου της κατεύθυνσης της περιστροφής των ατόμων δεν είναι απλώς μια ακαδημαϊκή επιτυχία. Ο μαγνητισμός στηρίζεται στον προσανατολισμό των spin των ηλεκτρονίων και στις τροχιακές τους κινήσεις, επομένως, παρεμβαίνοντας απευθείας στο κρυσταλλικό πλέγμα μέσω παλμών terahertz, οι επιστήμονες αποκτούν έναν νέο μοχλό ελέγχου των μαγνητικών ιδιοτήτων των υλικών.

Αυτό έχει τεράστιες συνέπειες για την ανάπτυξη της σπιντρονικής (spintronics), ενός τομέα της μικροηλεκτρονικής που δεν βασίζεται στο φορτίο των ηλεκτρονίων, αλλά στο spin τους. Οι μελλοντικές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, οι μνήμες νέας γενιάς (MRAM) και οι κβαντικοί επεξεργαστές απαιτούν υλικά στα οποία η μαγνητική κατάσταση μπορεί να αλλάξει με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και με ασύλληπτες ταχύτητες. Το σεληνιούχο βισμούθιο, ως τοπολογικός μονωτής, επιτρέπει τη μεταφορά πληροφορίας στην επιφάνειά του χωρίς απώλειες εξαιτίας της σκέδασης, λύνοντας ταυτόχρονα το πρόβλημα της υπερθέρμανσης που μαστίζει τους παραδοσιακούς ημιαγωγούς πυριτίου.

