Ερευνητές βλέπουν σε πραγματικό χρόνο μακροφάγα κύτταρα να καταστρέφουν τον καρκίνο

Σύνοψη

Νέα έρευνα καταγράφει για πρώτη φορά σε βίντεο πραγματικού χρόνου την επίθεση του ανοσοποιητικού συστήματος σε ζωντανά κύτταρα καρκίνου του δέρματος.

Τα μακροφάγα κύτταρα (συγκεκριμένα τα CD169+) αναγνωρίστηκαν ως ο κύριος αμυντικός μηχανισμός, καταναλώνοντας τα καρκινικά κύτταρα.

Η ανακάλυψη ανατρέπει παλαιότερες θεωρίες, καθώς η διαδικασία συμβαίνει χωρίς την ανάγκη αντισωμάτων ή Τ-λεμφοκυττάρων.

Η οπτικοποίηση επιτεύχθηκε μέσω της προηγμένης τεχνικής μικροσκοπίας δύο φωτονίων.

Η επιστημονική και ιατρική κοινότητα διαθέτει πλέον οπτικές αποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο σώμα μπορεί να καταπολεμήσει τον καρκίνο του δέρματος σε πραγματικό χρόνο.

Μια νέα έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Experimental Medicine, καταγράφει τη δράση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, των μακροφάγων, την ώρα που επιτίθενται και καταναλώνουν ζωντανά κύτταρα μελανώματος. Το οπτικό αυτό υλικό προσφέρει πρωτοφανή δεδομένα για την ανάπτυξη νέων αντικαρκινικών θεραπειών.

Ο ρόλος των μακροφάγων CD169+ στην υποδερμίδα

Ιστορικά, η ιατρική έρευνα επικεντρώνεται στα Τ-λεμφοκύτταρα και τα Β-λεμφοκύτταρα όταν εξετάζει την ανοσολογική απόκριση απέναντι στους όγκους. Ωστόσο, η παρούσα έρευνα στρέφει την προσοχή στα μακροφάγα. Πρόκειται για κύτταρα τα οποία παραδοσιακά θεωρούνταν οι "καθαριστές" του οργανισμού, αναλαμβάνοντας την απομάκρυνση νεκρών κυττάρων και υπολειμμάτων.

Η συγκεκριμένη μελέτη εντοπίζει έναν ειδικό υποπληθυσμό μακροφάγων, ο οποίος φέρει την πρωτεΐνη CD169. Αυτά τα κύτταρα κατοικούν σε ένα βαθύτερο στρώμα του δέρματος, την υποδερμίδα. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα μακροφάγα CD169+ διατάσσονται περιμετρικά του όγκου του μελανώματος, λειτουργώντας ως φυσικό τείχος περιορισμού. Όταν η ερευνητική ομάδα αφαίρεσε πειραματικά αυτά τα μακροφάγα, παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση του μεγέθους των όγκων, επιβεβαιώνοντας τον περιοριστικό τους ρόλο.

Intravital Two-Photon Microscopy: Η τεχνολογία πίσω από την ανακάλυψη

Για την καταγραφή αυτών των μικροσκοπικών αλληλεπιδράσεων, απαιτήθηκε εξοπλισμός αιχμής. Η χρήση της μικροσκοπίας δύο φωτονίων εντός ζώντος οργανισμού επέτρεψε στους ερευνητές να παρακολουθήσουν τις βιολογικές διεργασίες στους ζωντανούς ιστούς χωρίς να διαταράξουν το μικροπεριβάλλον τους.

Μέσω αυτής της τεχνικής, επιβεβαιώθηκε το στοιχείο της φαγοκυττάρωσης. Τα μακροφάγα CD169+ αφαιρούσαν τμήματα και στη συνέχεια καταβρόχθιζαν ολόκληρα, ζωντανά κύτταρα μελανώματος. Η διαδικασία αυτή εκτελέστηκε απόλυτα αυτόνομα. Δεν απαιτήθηκε η συνδρομή αντισωμάτων ή η παρουσία Τ-λεμφοκυττάρων για να ξεκινήσει η επίθεση. Τα μακροφάγα αναγνώρισαν τον κίνδυνο και ανέλαβαν δράση άμεσα.

Η σημασία για τις "ψυχρές" και "θερμές" ογκολογικές αλλοιώσεις

Στη σύγχρονη ογκολογία, οι όγκοι συχνά κατηγοριοποιούνται ως "θερμοί" ή "ψυχροί". Οι θερμοί όγκοι είναι αυτοί στους οποίους το ανοσοποιητικό σύστημα έχει καταφέρει να διεισδύσει (κυρίως μέσω των Τ-λεμφοκυττάρων), καθιστώντας τους ευάλωτους σε ανοσοθεραπείες. Αντίθετα, οι ψυχροί όγκοι παραμένουν απρόσβλητοι, καθώς τα ανοσοκύτταρα δεν μπορούν να σπάσουν την άμυνά τους.

Τα μακροφάγα CD169+ ενδέχεται να αποτελούν το κλειδί για τη μετατροπή των ψυχρών όγκων σε θερμούς. Αφού καταναλώσουν τα καρκινικά κύτταρα, δεν περιορίζονται απλώς στην πέψη τους. Αναλαμβάνουν ρόλο αγγελιαφόρου, παρουσιάζοντας τμήματα του κατεστραμμένου καρκινικού κυττάρου στην επιφάνειά τους ως βιολογικές "κόκκινες σημαίες". Αυτή η λειτουργία αντιγονοπαρουσίασης ειδοποιεί το υπόλοιπο ανοσοποιητικό σύστημα και καθοδηγεί τα Τ-λεμφοκύτταρα ώστε να εντοπίσουν και να επιτεθούν στα εναπομείναντα καρκινικά κύτταρα στον οργανισμό.

Επόμενα βήματα στην ανοσοθεραπεία

Η καταγραφή της φαγοκυττάρωσης του καρκίνου από τα μακροφάγα τη βάση μιας νέας ερευνητικής πορείας. Η πρόκληση πλέον για τους φαρμακολόγους είναι η ανάπτυξη θεραπειών που θα ενισχύουν τη λειτουργία αυτών των συγκεκριμένων CD169+ κυττάρων. Εάν τα φάρμακα επόμενης γενιάς καταφέρουν να πολλαπλασιάσουν τον αριθμό τους στην υποδερμίδα ή να αυξήσουν τη δραστηριότητά τους απέναντι στα καρκινικά κύτταρα, το ποσοστό επιτυχίας των ανοσοθεραπειών στο μελάνωμα θα αυξηθεί σημαντικά. Το οπτικό υλικό που παρέχεται από τη μικροσκοπία δύο φωτονίων αποδεικνύει ότι τα βιολογικά εργαλεία καταστροφής του καρκίνου βρίσκονται ήδη ενσωματωμένα στον ανθρώπινο οργανισμό.

