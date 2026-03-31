Euro-Office: Η νέα ευρωπαϊκή open-source απάντηση στα Microsoft 365 και Google Docs

Κοινοπραξία κορυφαίων ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνολογίας (Nextcloud, IONOS, Eurostack κ.ά.) παρουσίασε το Euro-Office, μια δωρεάν, open-source εναλλακτική λύση απέναντι στα Microsoft 365 και Google Docs.

Βασικός στόχος του έργου είναι η διασφάλιση της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας, προσφέροντας πλήρη συμβατότητα με τα format της Microsoft και απόλυτο έλεγχο των δεδομένων (GDPR).

Το λογισμικό είναι ήδη διαθέσιμο σε μορφή Tech Preview μέσω GitHub, επιτρέποντας σε προγραμματιστές και οργανισμούς να το δοκιμάσουν, με την πρώτη σταθερή έκδοση να προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2026.

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, με την ONLYOFFICE να καταγγέλλει δημόσια την κοινοπραξία για κατάφωρη παραβίαση των αδειών χρήσης (AGPLv3) και του κώδικά της.

Η συγκεκριμένη λύση παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, ιδίως για φορείς του Δημοσίου, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιχειρήσεις που αναζητούν πλήρως ανεξάρτητες και νόμιμες υποδομές cloud.

Η αναζήτηση μιας πλήρως ανεξάρτητης, ευρωπαϊκής υποδομής λογισμικού που να μπορεί να σταθεί απέναντι στα αμερικανικά μεγαθήρια της τεχνολογίας, αποτελεί πάγιο αίτημα κυβερνήσεων και οργανισμών τα τελευταία χρόνια. Η απάντηση σε αυτή την ανάγκη έρχεται μέσω μιας νέας, φιλόδοξης σύμπραξης ευρωπαϊκών εταιρειών, η οποία ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Euro-Office. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σουίτα γραφείου ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη να αντικαταστήσει λύσεις όπως το Microsoft 365 και τα Google Docs, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στον έλεγχο των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητας.

Το εγχείρημα υποστηρίζεται από σημαντικούς παίκτες της ευρωπαϊκής τεχνολογικής σκηνής, με επικεφαλής τη Nextcloud και την IONOS, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Eurostack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian και bTactic. Η πρωτοβουλία στοχεύει να προσφέρει στα κράτη-μέλη και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τα εργαλεία που απαιτούνται για να διαχειρίζονται τις ψηφιακές τους υποδομές χωρίς εξαρτήσεις από τρίτες χώρες, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και συμβατότητας.

Τι είναι ακριβώς το Euro-Office και ποια τα τεχνικά του χαρακτηριστικά;

Το Euro-Office είναι μια cloud-based σουίτα παραγωγικότητας ανοιχτού κώδικα, η οποία παρέχει εργαλεία για επεξεργασία κειμένου, δημιουργία λογιστικών φύλλων (spreadsheets) και σχεδιασμό παρουσιάσεων. Διαθέτει εγγενή υποστήριξη στα format της Microsoft (.docx, .xlsx, .pptx) και σχεδιάστηκε από την αρχή ώστε να ενσωματώνεται απρόσκοπτα σε ευρωπαϊκές πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων, διασφαλίζοντας την αποθήκευση και επεξεργασία πληροφοριών αποκλειστικά εντός ευρωπαϊκού εδάφους.

Τα βασικά τεχνικά σημεία του νέου λογισμικού περιλαμβάνουν:

Πλήρη διαλειτουργικότητα: Απρόσκοπτη μετατροπή και επεξεργασία αρχείων του Microsoft Office χωρίς αλλοίωση της μορφοποίησης.

Άμεση Διαθεσιμότητα: Μια πρώιμη έκδοση (Tech Preview) είναι ήδη αναρτημένη στο GitHub για δοκιμές.

Χρονοδιάγραμμα Κυκλοφορίας: Η πρώτη σταθερή έκδοση (Stable Release) αναμένεται επίσημα το καλοκαίρι του 2026.

Συνεργατικότητα σε πραγματικό χρόνο: Υποστήριξη ταυτόχρονης επεξεργασίας εγγράφων από πολλαπλούς χρήστες, ενσωματωμένη με τα εργαλεία της Nextcloud.

Το περιβάλλον χρήσης (UI) έχει κατασκευαστεί με γνώμονα τη μείωση της καμπύλης εκμάθησης. Ο σχεδιασμός θυμίζει έντονα τα γνώριμα περιβάλλοντα των κυρίαρχων εφαρμογών της αγοράς. Αυτή η σχεδιαστική επιλογή εξυπηρετεί έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό: τη μείωση της τριβής κατά τη μετάβαση εταιρικών χρηστών από το οικοσύστημα της Microsoft στο νέο ευρωπαϊκό λογισμικό. Η εξοικείωση του προσωπικού με τα νέα εργαλεία αποτελεί συνήθως το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων, συχνά μεγαλύτερο και από το ίδιο το κόστος της άδειας χρήσης.

Η νομική θύελλα και οι αντιδράσεις της βιομηχανίας

Παρά τις υψηλές φιλοδοξίες, η ανακοίνωση του Euro-Office δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από ολόκληρη την κοινότητα του ανοιχτού κώδικα. Λίγες ώρες μετά την επίσημη παρουσίαση, η ONLYOFFICE εξέδωσε μια ιδιαιτέρως αιχμηρή ανακοίνωση, κατηγορώντας ευθέως την κοινοπραξία (και ειδικότερα τη Nextcloud και την IONOS) για παραβίαση των όρων αδειοδότησης.

Σύμφωνα με την ONLYOFFICE, το «νέο» λογισμικό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον δικό της πηγαίο κώδικα. Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι τα προϊόντα της διανέμονται υπό την άδεια GNU Affero General Public License v3 (AGPLv3), η οποία επιβάλλει αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια, τη διατήρηση των λογότυπων (branding) στα παράγωγα έργα, την ορθή αναφορά στον αρχικό δημιουργό και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του ανοιχτού κώδικα. Η διοίκηση της ONLYOFFICE υποστηρίζει ότι η ομάδα του Euro-Office προχώρησε σε μονομερή αλλαγή των αδειών και αφαίρεση των απαραίτητων headers από τον κώδικα, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.

Την ίδια ώρα, η πλευρά της Collabora Productivity, μιας ακόμη εταιρείας που δραστηριοποιείται στις open-source λύσεις γραφείου, εξέφρασε επίσης τον σκεπτικισμό της. Εκπρόσωποι της Collabora σχολίασαν ότι η πρακτική της μονομερούς αλλαγής των αδειών χρήσης του κώδικα αποτελεί μια πολύ ριψοκίνδυνη νομική κίνηση, η οποία αναπόφευκτα θα κριθεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Από την πλευρά της, η ομάδα ανάπτυξης του Euro-Office φέρεται να δικαιολογεί τη στάση της υποστηρίζοντας ότι προχώρησε σε «fork» του project (διαχωρισμό και ανεξάρτητη ανάπτυξη) επειδή η ONLYOFFICE καθυστερούσε ή απέρριπτε διορθώσεις κώδικα, ενώ άφησε αιχμές για τον τρόπο διαχείρισης και τη διαφάνεια των διαδικασιών του αρχικού project.

Η προέκταση για την ελληνική αγορά και τη δημόσια διοίκηση

Για τα ελληνικά δεδομένα, η έλευση μιας πραγματικά κυρίαρχης ευρωπαϊκής σουίτας λογισμικού λύνει τα χέρια σε πλήθος οργανισμών. Το ελληνικό Δημόσιο, τα εγχώρια πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι μεγάλες τράπεζες αναζητούν διαρκώς τρόπους να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη όσον αφορά τις άδειες λογισμικού, ενώ παράλληλα καλούνται να συμμορφωθούν απόλυτα με το αυστηρό πλαίσιο του GDPR.

Η αποθήκευση κρατικών ή εταιρικών εγγράφων σε servers αμερικανικών εταιρειών εγείρει συχνά ζητήματα συμβατότητας με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Η επιλογή μιας σουίτας όπως το Euro-Office, η οποία θα μπορεί να φιλοξενείται σε data centers εντός της ελληνικής επικράτειας (ή έστω της Ευρωπαϊκής Ένωσης) μέσω παρόχων cloud, προσφέρει τα εχέγγυα ασφαλείας που απαιτούν οι κανονισμοί προμηθειών. Επιπλέον, η τιμολόγηση σε Ευρώ και η υποστήριξη από ευρωπαϊκές εταιρείες διευκολύνει τις συμβάσεις υποστήριξης (SLA) για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Η άποψη του Techgear

Η δημιουργία του Euro-Office αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα για την ενηλικίωση των ευρωπαϊκών ψηφιακών υποδομών. Η ευρωπαϊκή ήπειρος αδυνατούσε επί δεκαετίες να παρουσιάσει μια ανταγωνιστική, ενιαία πρόταση στο λογισμικό παραγωγικότητας, επιτρέποντας το απόλυτο μονοπώλιο. Ωστόσο, η βιωσιμότητα του εγχειρήματος δεν θα κριθεί μόνο στις προθέσεις, αλλά στο πόσο καλά λειτουργεί το λογισμικό στην πράξη.

Το rendering πολύπλοκων εγγράφων Excel με εκατοντάδες μακροεντολές ή η διατήρηση της ακριβούς στοίχισης σε αρχεία Word με βαριά μορφοποίηση, παραμένουν οι «αχίλλειες πτέρνες» κάθε εναλλακτικού προγράμματος. Εάν η κοινοπραξία δεν επιλύσει αυτά τα πρακτικά ζητήματα συμβατότητας, οι επιχειρήσεις θα επιστρέψουν γρήγορα στις γνώριμες λύσεις.

Παράλληλα, το ξεκίνημα του project με νομικές αψιμαχίες και κατηγορίες περί κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων εντός της ίδιας της open-source κοινότητας, δημιουργεί μια εικόνα κατακερματισμού. Αντί οι ευρωπαϊκές δυνάμεις να ενωθούν υπό έναν κοινό σκοπό, αναλώνονται σε συγκρούσεις για τις άδειες χρήσης, οι οποίες μπορεί να καθυστερήσουν την υιοθέτηση του λογισμικού από τους μεγάλους εταιρικούς πελάτες, οι οποίοι απεχθάνονται το νομικό ρίσκο.

Η τελική έκδοση που αναμένεται το καλοκαίρι καλείται να αποδείξει εάν το Euro-Office είναι πράγματι η απάντηση για την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία ή απλώς άλλο ένα open-source project παγιδευμένο σε εσωτερικές έριδες.