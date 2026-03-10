Εξέταση αίματος προβλέπει την άνοια έως και 25 χρόνια νωρίτερα

Σύνοψη

Νέα μελέτη από το UC San Diego αποδεικνύει ότι ο έλεγχος ρουτίνας στο αίμα μπορεί να υποδείξει τον κίνδυνο άνοιας στις γυναίκες έως και 25 χρόνια πριν την κλινική διάγνωση.

Ο κεντρικός βιοδείκτης της έρευνας είναι η πρωτεΐνη p-tau217, τα αυξημένα επίπεδα της οποίας συσχετίζονται ισχυρά με τη μελλοντική γνωστική έκπτωση και τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Τα δεδομένα καταδεικνύουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε γυναίκες άνω των 70 ετών, σε άτομα με διαπιστωμένο γενετικό υπόβαθρο, καθώς και σε όσες λαμβάνουν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (οιστρογόνα και προγεστίνη).

Ενώ ήδη υπάρχουν εγκεκριμένα από τον FDA αιματολογικά τεστ, η ευρεία χρήση τους στην κλινική πρακτική (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) απαιτεί περαιτέρω δοκιμές σε πιο διευρυμένα, μεικτά ηλικιακά και φυλετικά δείγματα.

Πώς λειτουργεί η νέα εξέταση αίματος για την άνοια;

Η νέα εξέταση αίματος μετρά τα επίπεδα της πρωτεΐνης p-tau217 στο πλάσμα. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ασθενείς με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις αυτού του συγκεκριμένου βιοδείκτη διατρέχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ, με την ικανότητα πρόβλεψης να επεκτείνεται έως και 25 χρόνια πριν από την εμφάνιση των πρώτων κλινικών συμπτωμάτων.

Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας έχει επιτρέψει την ανίχνευση μικροσκοπικών ιχνών πρωτεϊνών που διαρρέουν από τον εγκέφαλο στην κυκλοφορία του αίματος. Αντί για τις δαπανηρές και χρονοβόρες απεικονιστικές εξετάσεις PET ή τις επεμβατικές οσφυονωτιαίες παρακεντήσεις (λήψη εγκεφαλονωτιαίου υγρού), οι ερευνητές επικεντρώνονται πλέον σε αιματολογικούς δείκτες.

Η έρευνα του UC San Diego, υπό την καθοδήγηση του επίκουρου καθηγητή Aladdin Shadyab, εξέτασε ένα μεγάλο δείγμα ηλικιωμένων γυναικών και παρακολούθησε την εξέλιξη της υγείας τους για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Τα βασικά τεχνικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν:

Αξιοπιστία του δείκτη: Το πλάσμα p-tau217 παρουσιάζει την υψηλότερη συσχέτιση με την ανίχνευση παθολογίας Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο συγκριτικά με όλους τους άλλους αιματολογικούς δείκτες.

Ο μηχανισμός του p-tau217 και η παθολογία του Αλτσχάιμερ

Η νόσος Αλτσχάιμερ, η πιο κοινή μορφή άνοιας, χαρακτηρίζεται βιολογικά από τη συσσώρευση δύο προβληματικών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο: του β-αμυλοειδούς (amyloid beta) και της πρωτεΐνης ταυ (tau). Σε έναν υγιή εγκέφαλο, η πρωτεΐνη ταυ βοηθά στη σταθεροποίηση της εσωτερικής δομής των νευρικών κυττάρων. Στους ασθενείς με Αλτσχάιμερ, η πρωτεΐνη αυτή υφίσταται ανώμαλες χημικές αλλαγές, σχηματίζοντας νευροϊνιδιακά πλέγματα που διαταράσσουν την επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων.

Ο φωσφορυλιωμένος τύπος αυτής της πρωτεΐνης, γνωστός ως p-tau217, φαίνεται να παρακολουθεί με ακρίβεια την εξέλιξη της συσσώρευσης αυτών των πλακών στον εγκέφαλο. Η έρευνα υπογραμμίζει πως οι μεταβολές στο p-tau217 ξεκινούν πολύ πριν υπάρξει εμφανής απώλεια μνήμης. Αυτός είναι ο λόγος που η ιατρική κοινότητα εστιάζει στη συγκεκριμένη παραλλαγή για τη δημιουργία αξιόπιστων, μη επεμβατικών διαγνωστικών εργαλείων.

Δημογραφικά στοιχεία και παράγοντες κινδύνου

Η συσχέτιση μεταξύ αυξημένου p-tau217 και μελλοντικής άνοιας δεν παρουσιάζει ομοιογένεια σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Τα κλινικά δεδομένα αποκάλυψαν συγκεκριμένα πρότυπα ευπάθειας. Ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου, όταν συνδυάζεται με υψηλά επίπεδα του βιοδείκτη, κλιμακώνεται αισθητά σε συγκεκριμένες υποομάδες του πληθυσμού.

Ηλικιακός παράγοντας: Γυναίκες που έχουν ξεπεράσει το 70ο έτος της ηλικίας τους διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο όταν εντοπίζονται αυξημένες συγκεντρώσεις της πρωτεΐνης.

Διαθεσιμότητα, κόστος και η πραγματικότητα στην Ελλάδα

Παρόλο που η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει ήδη δώσει έγκριση σε ορισμένα αιματολογικά τεστ που αξιολογούν βιοδείκτες του Αλτσχάιμερ (κυρίως για σκοπούς αποκλεισμού της νόσου), η προληπτική εφαρμογή τους στον γενικό πληθυσμό απέχει ακόμη αρκετά. Οι ειδικοί, όπως ο συγγραφέας της μελέτης, τονίζουν ότι απαιτούνται επιπρόσθετες έρευνες σε άνδρες και σε πιο διαφορετικά εθνολογικά προφίλ, προκειμένου να καθιερωθεί η μέτρηση του p-tau217 ως ασφαλής προγνωστικός δείκτης στα καθημερινά check-up.

Για την ελληνική πραγματικότητα, η ενσωμάτωση τέτοιων διαγνωστικών πρωτοκόλλων έχει κρίσιμη σημασία. Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους πιο γηρασμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη, με τα ποσοστά των ατόμων που πάσχουν από άνοια να αυξάνονται σταθερά. Σήμερα, η διάγνωση μέσω νευροαπεικόνισης (PET scans) σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ή σε δημόσια νοσοκομεία παραμένει μια δαπανηρή και δύσκολα προσβάσιμη διαδικασία, που συχνά δεν καλύπτεται πλήρως από τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΟΠΥΥ). Ένα οικονομικό αιματολογικό τεστ ρουτίνας που θα προσφέρεται μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) έχει τη δυναμική να μεταμορφώσει ριζικά τον σχεδιασμό των πολιτικών υγείας, επιτρέποντας στοχευμένες παρεμβάσεις και τροποποιήσεις του τρόπου ζωής (διατροφή, άσκηση, έλεγχος χοληστερόλης) δεκαετίες πριν καταστεί η κατάσταση μη αναστρέψιμη.

Με τη ματιά του Techgear

Η είδηση πως ο αλγόριθμος της υγείας μας μπορεί να «αποκρυπτογραφηθεί» μέσω μιας απλής αιμοληψίας αποτελεί την πεμπτουσία της σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας. Ωστόσο, οφείλουμε να προσεγγίζουμε τα δεδομένα με επιστημονική ψυχραιμία. Η συγκεκριμένη έρευνα ενισχύει την οπλοστάσιο της προγνωστικής ιατρικής, αλλά δεν μετατρέπει αυτόματα την πρόγνωση σε θεραπεία. Η ικανότητα να γνωρίζει ένας ασθενής 25 χρόνια νωρίτερα την πιθανότητα να νοσήσει από Αλτσχάιμερ εγείρει σύνθετα βιοηθικά και ψυχολογικά ζητήματα, ειδικά όταν οι οριστικές θεραπείες (πέραν της καθυστέρησης των συμπτωμάτων μέσω νέων φαρμάκων) παραμένουν ερευνητικά ζητούμενα.

Το πραγματικό κέρδος αυτής της ανακάλυψης για το σύστημα υγείας—ιδίως για δομές που πιέζονται δημογραφικά, όπως οι ελληνικές—είναι ο πολύτιμος χρόνος δράσης. Είναι το περιθώριο που δίνεται στην ιατρική κοινότητα να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου, βασιζόμενη πλέον σε αδιάσειστα, ποσοτικά βιομετρικά δεδομένα και όχι απλώς σε συμπτωματολογικές παρατηρήσεις.