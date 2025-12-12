Exodus: Νέο trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας για το «wannabe» Mass Effect

Στον απόηχο των The Game Awards 2025, ένα από τα games που συζητιούνται περισσότερο είναι και το Exodus. Το πολυαναμενόμενο RPG της Archetype Entertainment, ενός στούντιο που στελεχώνεται από βετεράνους της BioWare, έκανε αισθητή την παρουσία του στην τελετή, αποκαλύπτοντας όχι μόνο ένα εντυπωσιακό νέο trailer, αλλά και το πολυπόθητο παράθυρο κυκλοφορίας.

Αν είστε από εκείνους που αναπολούν τις χρυσές εποχές του Mass Effect, ετοιμαστείτε για ένα διαστρικό ταξίδι που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει το είδος.

Το Exodus είναι το πνευματικό δημιούργημα του James Ohlen και της ομάδας του στην Archetype Entertainment. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Ohlen είναι ο αρχιτέκτονας πίσω από θρυλικούς τίτλους όπως το Baldur’s Gate, το Star Wars: Knights of the Old Republic και το Dragon Age: Origins.

Η παρουσίαση του στα The Game Awards επιβεβαίωσε αυτό που ψιθυριζόταν εδώ και καιρό: το Exodus φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που άφησαν τα σύγχρονα space operas, προσφέροντας βάθος, αφήγηση και συναισθηματικό αντίκτυπο που σπανίζει στη σημερινή βιομηχανία.

Το Interstellar συναντά το gaming: Η διαστολή του χρόνου

Το κεντρικό στοιχείο που διαφοροποιεί το Exodus από τον ανταγωνισμό είναι η ενσωμάτωση της διαστολής του χρόνου (Time Dilation) ως βασικού μηχανισμού του gameplay και της ιστορίας.

Στο παιχνίδι, αναλαμβάνετε τον ρόλο του "Traveler", ενός εξερευνητή που ταξιδεύει στα πέρατα του γαλαξία για να σώσει την ανθρωπότητα που βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης. Όμως, κάθε ταξίδι έχει ένα τρομερό τίμημα. Λόγω της σχετικότητας του χρόνου, μέρες ή εβδομάδες για εσάς στο διάστημα μπορεί να μεταφράζονται σε δεκαετίες ή και αιώνες για τους αγαπημένους σας πίσω στην πατρίδα.

Το νέο trailer ανέδειξε ακριβώς αυτή τη δραματική πτυχή. Οι επιλογές σας δεν θα έχουν μόνο άμεσες συνέπειες, αλλά θα διαμορφώνουν ολόκληρους πολιτισμούς και γενιές. Φανταστείτε να επιστρέφετε από μια αποστολή και να βρίσκετε τον κόσμο που αφήσατε αγνώριστο, με τους συμμάχους σας να έχουν γεράσει ή να έχουν πεθάνει προ πολλού. Αυτή η συναισθηματική βαρύτητα υπόσχεται να δώσει στο Exodus μια μοναδική ταυτότητα.

Χολιγουντιανή λάμψη με τον Matthew McConaughey

Η Archetype Entertainment δεν δίστασε να επιστρατεύσει βαριά ονόματα για να ενισχύσει την κινηματογραφική αίσθηση του τίτλου. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Matthew McConaughey, γνωστός για τον ρόλο του στο Interstellar, δανείζει τη φωνή του σε έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες, τον C.C. Orlev.

Διαθεσιμότητα

Το Exodus αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2027. Αν και η αναμονή φαίνεται μεγάλη, η ομάδα ανάπτυξης τόνισε πως χρειάζεται αυτόν τον χρόνο για να παραδώσει μια εμπειρία αψεγάδιαστη και πλήρη, αποφεύγοντας τα λάθη βιαστικών κυκλοφοριών του παρελθόντος.

Ο τίτλος θα είναι διαθέσιμος στις κονσόλες νέας γενιάς, PlayStation 5 και Xbox Series X, καθώς και σε PC.