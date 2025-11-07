Έξυπνες κάλτσες βοηθούν διαβητικούς να «ξανααισθανθούν» τα πόδια τους

Μια ομάδα ερευνητών στην Ελβετία παρουσιάζει μια εντυπωσιακή καινοτομία που θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων με διαβήτη: τις έξυπνες κάλτσες Leia. Πρόκειται για ένα wearable που συνδυάζει αισθητήρες πίεσης, μικροεπεξεργαστές με τεχνητή νοημοσύνη και μικρά ηλεκτρόδια για να αποκαταστήσει την αίσθηση στα πόδια και να μειώσει τον χρόνιο πόνο που προκαλεί η διαβητική νευροπάθεια.

Η ανάπτυξη της κάλτσας Leia είναι αποτέλεσμα ερευνών πέντε ετών από τη Mynerva, μια εταιρεία τεχνολογίας υγείας που ξεκίνησε ως spinoff του ETH Zurich. Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί μία από τις πιο επώδυνες και αναπηρικές συνέπειες του διαβήτη, η απώλεια αίσθησης στα πόδια, που επηρεάζει σχεδόν τους μισούς από τους 560 εκατομμύρια διαβητικούς παγκοσμίως.

Η ιδέα πίσω από το προϊόν είναι σχετικά απλή, αλλά τεχνολογικά εντυπωσιακή. Η κάλτσα Leia διαθέτει έναν χάρτη αισθητήρων πίεσης στη σόλα, οι οποίοι καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο πώς κατανέμεται το βάρος του χρήστη καθώς περπατά. Αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται σε έναν μικροσκοπικό υπολογιστή ενσωματωμένο στο ύφασμα του καλτσού, ο οποίος χρησιμοποιεί έναν AI επεξεργαστή για να μετατρέψει τις μετρήσεις σε ηλεκτρικά σήματα.

Τα σήματα αυτά κατευθύνονται μέσω μικρών ηλεκτροδίων σε υγιή νευρικά μονοπάτια στο πόδι, «παρακάμπτοντας» ουσιαστικά τα κατεστραμμένα νεύρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο εγκέφαλος λαμβάνει εκ νέου πληροφορίες αφής και πίεσης από το πέλμα, κάτι που πολλοί ασθενείς με διαβητική νευροπάθεια έχουν πάψει να νιώθουν.

Η Mynerva εξηγεί ότι κάθε ζευγάρι Leia είναι προσαρμοσμένο ξεχωριστά για κάθε χρήστη. Η κάλτσα «εκπαιδεύεται» να στέλνει τα σωστά σήματα σε συγκεκριμένα σημεία, με τρόπο που προσομοιώνει τη φυσική λειτουργία των νεύρων. Αυτή η εξατομίκευση είναι κρίσιμη, καθώς η σοβαρότητα και η μορφή της νευροπάθειας διαφέρουν σημαντικά από ασθενή σε ασθενή.

Η απώλεια της αίσθησης στα πόδια δεν σημαίνει απλώς δυσφορία. Για πολλούς διαβητικούς, συνεπάγεται αστάθεια, πτώσεις και τραυματισμούς. Οι ασθενείς χάνουν την αυτοπεποίθησή τους στο περπάτημα και συχνά αποφεύγουν να κινούνται, γεγονός που επιδεινώνει την κινητικότητά τους και την ποιότητα ζωής τους.

Η κάλτσα Leia επιχειρεί να αλλάξει αυτό το σενάριο. Παρέχοντας στους χρήστες άμεση αισθητηριακή ανατροφοδότηση, τους επιτρέπει να κατανοούν πού ασκούν πίεση σε κάθε βήμα, να εντοπίζουν ανισορροπίες και να αισθάνονται πιο ασφαλείς στο περπάτημα. Η βελτιωμένη αίσθηση επαφής με το έδαφος όχι μόνο αυξάνει την αυτοπεποίθηση αλλά και μειώνει τις πιθανότητες για επικίνδυνες πτώσεις.

Η τεχνολογία είναι μη επεμβατική, δηλαδή δεν απαιτεί εμφύτευση ή ιατρική διαδικασία. Με τη χρήση απλών ηλεκτρικών παλμών, διεγείρει τα νεύρα με ήπιο τρόπο, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει την ανάγκη για ισχυρά παυσίπονα, μια συνηθισμένη και συχνά προβληματική πρακτική στη διαχείριση του πόνου.

Η Leia δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη στην αγορά. Η Mynerva ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια μακροχρόνια κλινική μελέτη μέσα στους επόμενους μήνες, προκειμένου να αξιολογήσει αν η συσκευή μπορεί να βελτιώσει την κινησιολογία των ασθενών, να μειώσει τον κίνδυνο δημιουργίας ελκών στα πόδια και να βοηθήσει στην μερική αποκατάσταση της νευρικής λειτουργίας.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση, γεγονός που σημαίνει ότι θα υποβληθεί σε εντατικές δοκιμές αντοχής, ώστε να διαπιστωθεί πώς ανταποκρίνεται μετά από εβδομάδες ή και μήνες συνεχούς φθοράς. Η εταιρεία βρίσκεται επίσης στη διαδικασία υποβολής αιτήματος για έγκριση από τον FDA, ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει την κάλτσα στις ΗΠΑ, ενώ σχεδιάζει μια αρχική διάθεση της συσκευής γύρω στο 2027.

Η Mynerva έχει ήδη εξασφαλίσει επιχορήγηση που θα καλύψει τα κόστη των πατεντών και των διαδικασιών έγκρισης, δίνοντάς της τη δυνατότητα να επιταχύνει τα επόμενα βήματα. Αν τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι θετικά, η Leia sock θα μπορούσε να προσφέρει μια εναλλακτική λύση σε εκατομμύρια ανθρώπους που σήμερα βασίζονται αποκλειστικά σε φάρμακα για να αντιμετωπίσουν τον πόνο και την απώλεια αίσθησης.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Mynerva για να εγγραφούν και να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με την εξέλιξη του project.

