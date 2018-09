Facebook Hacked! Περισσότεροι από 50 εκατομμύρια λογαριασμοί εκτεθειμένοι από κενό ασφαλείας στη λειτουργία "View As"

Η Facebook καταλήγει ότι για να προστατέψει τους λογαριασμούς των χρηστών, έχει επιδιορθώσει ήδη το πρόβλημα και έχει πραγματοποιήσει reset για τα access tokens των σχεδόν 50 εκατομμυρίων λογαριασμών που εκτέθηκαν, αλλά και για ακόμη 40 εκατομμύρια λογαριασμών που βρέθηκε ότι χρησιμοποίησαν τη λειτουργία "View As" τον τελευταίο χρόνο. Τέλος, απενεργοποίησαν προσωρινά τη λειτουργία "View As" μέχρι να διερευνήσουν σε βάθος το ζήτημα.

This entry was posted in Facebook Social networks . Bookmark the permalink