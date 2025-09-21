Fairwater: Το γιγαντιαίο data center της Microsoft για την AI

Φανταστείτε μια εγκατάσταση τόσο εκτεταμένη που θυμίζει ολόκληρη βιομηχανική πόλη, όπου κάθε τετραγωνικό μέτρο είναι σχεδιασμένο ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μη σταματά ούτε δευτερόλεπτο. Έτσι περιγράφεται το νέο campus της Microsoft στο Wisconsin, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα project που φιλοδοξεί να αποδίδει δέκα φορές περισσότερο από τον ταχύτερο υπερυπολογιστή που υπάρχει σήμερα. Το μήνυμα είναι σαφές: η μάχη για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη παίζεται στην κλίμακα της υπολογιστικής ισχύος.

Σε αντίθεση με ένα παραδοσιακό data center, όπου φιλοξενούνται e-mails ή ιστοσελίδες, το Fairwater σχεδιάζεται αποκλειστικά για την εκπαίδευση και λειτουργία μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη Microsoft, το έργο θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026, με αρχική επένδυση ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Satya Nadella έχει χαρακτηρίσει το campus στρατηγικό κομμάτι για την υποστήριξη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών σε ενέργεια και υπολογιστική ισχύ. Το cloud, εξηγεί η εταιρεία, δεν είναι κάτι άυλο: στηρίζεται σε θεμέλια από σκυρόδεμα, σε αμέτρητους τόνους μετάλλου, σε χιλιόμετρα καλωδίων και σωληνώσεων. Και το Fairwater φιλοδοξεί να γίνει το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα αυτής της υλικής διάστασης.

Το κλειδί της εγκατάστασης βρίσκεται στον τρόπο που οργανώνει την υπολογιστική ισχύ. Κάθε rack φιλοξενεί 72 NVIDIA Blackwell GPUs, οι οποίες συνδέονται μέσω NVLink και NVSwitch για να μοιράζονται ταχύτητες έως 1,8 terabytes το δευτερόλεπτο και να έχουν πρόσβαση σε 14 terabytes ενοποιημένης μνήμης. Η Microsoft αποφεύγει να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των racks, μιλάει όμως για «εκατοντάδες χιλιάδες επιταχυντές» συνολικά.

Συγκεντρωτικά, το σύστημα θα λειτουργεί ως ένας ενιαίος υπερυπολογιστής, ικανός να επεξεργάζεται 865.000 tokens το δευτερόλεπτο. Αυτό θα τον εντάξει σε ένα παγκόσμιο δίκτυο κέντρων δεδομένων για AI, συνδεδεμένων μέσω του Azure Wide Area Network.

Η τεχνολογία εντυπωσιάζει, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις φυσικές διαστάσεις. Το campus εκτείνεται σε έκταση άνω των 100 εκταρίων, με δομημένο χώρο που ξεπερνά τα 110.000 τετραγωνικά μέτρα. Τα στοιχεία που δίνει η εταιρεία δείχνουν το μέγεθος της κατασκευής:

75 χιλιόμετρα πασσάλων θεμελίωσης

12.000 τόνοι χαλύβδινης κατασκευής

193 χιλιόμετρα ηλεκτρολογικής καλωδίωσης μέσης τάσης

117 χιλιόμετρα μηχανολογικών σωληνώσεων

Σε κάθε data center, η ψύξη αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, αλλά στο Fairwater η πρόκληση είναι τεράστια λόγω της πυκνότητας των chips. Το κλίμα του Wisconsin κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα: πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια τον χειμώνα, υψηλή θερμοκρασία και υγρασία το καλοκαίρι.

Για τον λόγο αυτό, η Microsoft επέλεξε ένα κλειστό σύστημα υγρής ψύξης, που χρειάζεται νερό μόνο κατά την κατασκευή και στη συνέχεια το επαναχρησιμοποιεί χωρίς απώλειες. Πάνω από το 90% της εγκατάστασης λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, ενισχυμένο από τη δεύτερη μεγαλύτερη εγκατάσταση ψύξης με νερό στον κόσμο και 172 ανεμιστήρες ύψους έξι μέτρων. Το υπόλοιπο εκμεταλλεύεται τον εξωτερικό αέρα, αλλά στις πιο ζεστές μέρες μεταβαίνει στο νερό για να διατηρήσει την αποδοτικότητα.

Πέρα από την ψύξη, η Microsoft έχει επενδύσει και σε υποδομές αποθήκευσης ικανές να στηρίξουν τεράστιες βάσεις δεδομένων χωρίς «στενώματα». Μεταξύ άλλων:

Συνολική χωρητικότητα μετρημένη σε exabytes

Συστήματα αποθήκευσης που καταλαμβάνουν έκταση όσο πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου

Πάνω από δύο εκατομμύρια λειτουργίες ανάγνωσης/εγγραφής το δευτερόλεπτο σε κάθε λογαριασμό cloud

Δικό της σύστημα για ταχύτερη πρόσβαση στα δεδομένα και μείωση της καθυστέρησης

Οπτική ίνα αρκετή για να τυλίξει τη Γη 4,5 φορές

Το Fairwater παραμένει έργο υπό κατασκευή και πολλές από τις υποσχέσεις του δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί στην πράξη. Η Microsoft υποστηρίζει ότι όταν ξεκινήσει, στις αρχές του 2026, θα αποδίδει δέκα φορές περισσότερο από τον ταχύτερο υπερυπολογιστή του κόσμου, χωρίς όμως να διευκρινίζει ποιον θεωρεί ως σημείο αναφοράς.

If intelligence is the log of compute… it starts with a lot of compute! And that’s why we’re scaling our GPU fleet faster than anyone else.



Just last year, we added over 2 gigawatts of new capacity – roughly the output of 2 nuclear power plants.



And today we’re going further,… pic.twitter.com/cZJ3pdN1rX — Satya Nadella (@satyanadella) September 18, 2025

