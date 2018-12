Far Cry New Dawn: Επίσημα αποκαλυπτήρια για τη συνέχεια του Far Cry 5

Κάτι είχαμε καταλάβει από το χθεσινό teaser, αλλά πλέον έχουμε την ανακοίνωση του νέου Far Cry από την Ubisoft στο πλαίσιο της εκδήλωσης The Game Awards 2018. Ο νέος τίτλος είναι Far Cry New Dawn και αποτελεί άμεση συνέχεια του Far Cry 5 που κυκλοφορήσε νωρίτερα φέτος.

Τα γεγονότα εκτυλίσσονται 17 χρόνια μετά από την ιστορία του Far Cry 5. Παρά την πυρηνική έκρηξη, το περιβάλλον μοιάζει πιο πράσινο και ζωντανό σε σύγκριση με ό,τι βλέπουμε συνήθως σε παρόμοια post-apocalyptic σενάρια, ενώ ο πολιτισμός μοιάζει να αναβιώνει και ο κόσμος να επουλώνει τις πληγές του.

Οι κύριοι εχθροί αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι δύο δίδυμοι που προσπαθούν να επιβληθούν στους φιλήσυχους κατοίκους της Hope County στη Montana. Το Far Cry New Dawn θα φέρει και τη νέα λειτουργία Expeditions που θα ωθεί τους gamers σε μακρινά ταξίδια σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ για να βρουν προμήθειες. Κάθε περιοχή θα προσφέρει μοναδικούς κινδύνους, βλάστηση, πανίδια και βραβεία.

Το Far Cry New Dawn θα κυκλοφορήσει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 για Windows PC, Xbox One και PS4.

