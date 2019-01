Far Cry New Dawn: Νέο story trailer αποκαλύπτει περισσότερα για την υπόθεση του

Πλησιάζουν οι ημέρες για την κυκλοφορία του Far Cry New Dawn, το νέο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς που συνεχίζει την ιστορία από εκεί που την αφήσαμε στο Far Cry 5. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει στις 15 Φεβρουαρίου για Xbox One, PlayStation 4 και Windows PC, αλλά τώρα έχουμε ένα story trailer για την υπόθεση του.

Τα γεγονότα εκτυλίσσονται 17 χρόνια μετά από την ιστορία του Far Cry 5. Παρά την πυρηνική έκρηξη, το περιβάλλον μοιάζει πιο πράσινο και ζωντανό σε σύγκριση με ό,τι βλέπουμε συνήθως σε παρόμοια post-apocalyptic σενάρια, ενώ ο πολιτισμός μοιάζει να αναβιώνει και ο κόσμος να επουλώνει τις πληγές του.

Οι κύριοι εχθροί αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι δύο δίδυμοι που προσπαθούν να επιβληθούν στους φιλήσυχους κατοίκους της Hope County στη Montana. Το Far Cry New Dawn θα φέρει και τη νέα λειτουργία Expeditions που θα ωθεί τους gamers σε μακρινά ταξίδια σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ για να βρουν προμήθειες. Κάθε περιοχή θα προσφέρει μοναδικούς κινδύνους, βλάστηση, πανίδια και βραβεία.

Χαρακτηριστικά που θα δούμε στο Far Cry New Dawn:

Αντιμετώπισε τους Highwaymen "καθαρίζοντας" τις βάσεις τους και αρπάζοντας την αιθανόλη και άλλα υλικά. Όταν ο Highwaymen επιστρέψουν με ενισχύσεις, μπορείς να τους υπερκεράσεις εκ νέου και να κερδίσεις μεγαλύτερες ανταμοιβές.

Για πρώτη φορά σε παιχνίδι Far Cry, η περιπέτεια δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο τόπο. Περιπλανήσουν έξω από τη Hope County σε αξιομνημόνευτες περιοχές στις ΗΠΑ συμπεριλαμβανόμενων φαραγγιών, ακτών και υγρότοπων.

Οι εξερευνήσεις και οι βάσεις είναι διαφορετικές κάθε φορά που παίζεις, με τη δυσκολία να αυξάνεται κάθε φορά και να κρύβονται εκπλήξεις

Στην πορεία θα συναντήσεις του Specialists, οι οποίοι συνεργάζονται με τους Survivors και σε βοηθούν να κατασκευάζεις όπλα και οχήματα, εκπαιδεύουν τους μισθοφόρους σου και πολλές φορές συμμετέχουν στις εξερευνήσεις σου.

Μεγάλωσε τον κύκλο σου και αναβάθμιση τη βάση σου βελτιώνοντας τις εγκαταστάσεις σου και ξεκλειδώνοντας πιο ισχυρό εξοπλισμό.

