Figure 02: Μετά το πλύσιμο ρούχων ήρθε η ώρα να γεμίσει και το πλυντήριο πιάτων!

Η εποχή που τα ρομπότ θα μπαίνουν στα σπίτια μας για να αναλάβουν τις πιο βαρετές δουλειές φαίνεται να πλησιάζει. Η Figure παρουσίασε το τελευταίο κατόρθωμα του ανθρωποειδούς της ρομπότ, Figure 02. Αφού πρώτα έδειξε ότι μπορεί να διαχειριστεί με επιτυχία το πλύσιμο και το δίπλωμα των ρούχων, τώρα καταπιάνεται με μια ακόμη πρόκληση της καθημερινότητας: το γέμισμα του πλυντηρίου πιάτων.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, το Figure 02 φαίνεται να σηκώνει με προσοχή πιάτα, ποτήρια και άλλα σκεύη, για να τα τοποθετήσει στη σωστή θέση. Η κίνηση είναι αργή αλλά σίγουρη, με τα μηχανικά του δάχτυλα να επιδεικνύουν αξιοσημείωτη ακρίβεια. Για τον άνθρωπο αυτή η διαδικασία ίσως φαντάζει απλή, όμως για ένα ρομπότ αποτελεί ένα εξαιρετικά περίπλοκο παζλ που απαιτεί συντονισμό, ευαισθησία στην αφή και ικανότητα προσαρμογής.

Η Figure εξηγεί ότι πίσω από αυτή την εντυπωσιακή επίδειξη κρύβεται το Helix, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Vision Language Action (VLA) που έχει αναπτύξει η εταιρεία. Το Helix επιτρέπει στο Figure 02 να αναγνωρίζει αντικείμενα, να κατανοεί οδηγίες και να εκτελεί κινήσεις με τρόπο που προσομοιάζει στην ανθρώπινη λογική και ευελιξία.

Η εταιρεία σημειώνει ότι, παρόλο που με την πρώτη ματιά η φόρτωση ενός πλυντηρίου πιάτων μοιάζει με απλή υπόθεση –πιάσε ένα σκεύος και τοποθέτησέ το μέσα– στην πράξη πρόκειται για ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο ρομποτικής. Τα πιάτα πρέπει να απομονωθούν από ακατάστατες στοίβες, να περιστραφούν στη σωστή γωνία, μερικές φορές να αλλάξουν χέρι μεταξύ των δύο βραχιόνων του ρομπότ, ενώ τα ποτήρια και τα εύθραυστα αντικείμενα απαιτούν ακρίβεια δακτύλων σε επίπεδο χιλιοστού. Επιπλέον, τα ράφια του πλυντηρίου αφήνουν περιθώριο σφάλματος ελάχιστων εκατοστών.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, κάθε πλύσιμο είναι διαφορετικό: άλλα αντικείμενα, διαφορετικές αρχικές συνθήκες, πιθανές συγκρούσεις με σκεύη που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Το ρομπότ πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς, να διορθώνει τα λάθη του και να ολοκληρώνει τη διαδικασία με αξιοπιστία.

Η φιλοσοφία της Figure είναι ότι όλες αυτές οι δεξιότητες – από το γέμισμα του πλυντηρίου πιάτων έως το δίπλωμα πετσετών ή την ταξινόμηση δεμάτων – δεν είναι απομονωμένες εργασίες αλλά εκφράσεις της ίδιας βασικής ικανότητας: ενός προσαρμοστικού συστήματος που μαθαίνει σταδιακά νέες δεξιότητες με βάση τα δεδομένα που δέχεται. Έτσι, κάθε νέα αποστολή ενισχύει τη συνολική «νοημοσύνη» του Figure 02, φέρνοντάς το πιο κοντά στο όραμα ενός ρομπότ-οικιακού βοηθού που δεν θα χρειάζεται ειδικό προγραμματισμό για κάθε ξεχωριστό καθήκον.

Η εταιρεία μιλά για «κλιμακούμενη ανθρωποειδή νοημοσύνη» – ένα σύστημα που μπορεί να εμπλουτίζει το ρεπερτόριό του με νέες δυνατότητες χωρίς να απαιτείται σχεδιασμός από την αρχή. Με άλλα λόγια, το Figure 02 μπορεί να μάθει να ξεσκονίζει ή να βγάζει τα σκουπίδια με την ίδια πλατφόρμα λογισμικού που σήμερα του επιτρέπει να βάζει πιάτα στο πλυντήριο.

Φυσικά, η ιδέα ενός «ρομπότ μπάτλερ» δεν είναι καινούργια. Από τη δεκαετία του ’60 η επιστημονική φαντασία γέμιζε με εικόνες μηχανικών βοηθών που θα αναλάμβαναν τις δουλειές του σπιτιού. Αυτό που βλέπουμε σήμερα όμως είναι το πρώτο βήμα προς μια ρεαλιστική εκδοχή αυτού του οράματος. Το Figure 02 δεν είναι απλώς ένα τηλεκατευθυνόμενο μηχάνημα αλλά ένας αυτόνομος οργανισμός που παίρνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, αξιολογεί καταστάσεις και χειρίζεται ευαίσθητα αντικείμενα με αξιοθαύμαστη προσοχή.

Το ερώτημα είναι πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η εξέλιξη. Αν το Figure 02 καταφέρει να επεκτείνει τις δεξιότητές του στην ηλεκτρική σκούπα, στη διαχείριση απορριμμάτων ή σε πιο περίπλοκες εργασίες κουζίνας, τότε το όραμα ενός πλήρους οικιακού βοηθού ίσως να μην απέχει πολύ. Φυσικά, η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο και οι επιδείξεις αυτές γίνονται σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Το να μεταφερθεί η ίδια ακρίβεια σε ένα τυπικό σπίτι, με τις ατέλειες, τις ακαταστασίες και τις εκπλήξεις του, θα είναι η πραγματική πρόκληση.

Ωστόσο, η πρόοδος είναι αδιαμφισβήτητη. Μέσα σε λίγους μήνες, το Figure 02 έδειξε ότι μπορεί να πλύνει, να διπλώσει, να ταξινομήσει και τώρα να γεμίσει το πλυντήριο πιάτων – καθήκοντα που απαιτούν από έναν άνθρωπο λεπτό συντονισμό και εμπειρία. Αν αυτά τα βήματα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η ιδέα ενός ρομπότ μπάτλερ δεν ανήκει πια μόνο στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

Today we're unveiling F.02 loading the dishwasher autonomously pic.twitter.com/gVGW7BlAAZ — Figure (@Figure_robot) September 3, 2025

