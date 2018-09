Firefox Monitor: Διαθέσιμο το εργαλείο που σε ενημερώνει αν έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σου

Μετά από μερικούς μήνες δοκιμών, η Mozilla προχωρά στο επίσημο λανσάρισμα της δωρεάν υπηρεσίας Firefox Monitor , η οποία ειδοποιεί τον χρήστη στην περίπτωση που έχει παραβιαστεί κάποιος λογαριασμός του και τα δεδομένα του βρίσκονται εκτεθειμένα π.χ. στο dark web. Η λειτουργία του Firefox Monitor γίνεται σε συνεργασία με την ιστοσελίδα "Have I Been Pwned" του Troy Hunt και η βοήθεια στον χρήστη προσφέρεται με δύο τρόπους.

