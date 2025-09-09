Flashcards και Quizzes απογειώνουν το NotebookLM

Η Google συνεχίζει να εξελίσσει το NotebookLM ως εργαλείο μάθησης και παραγωγικότητας, προσθέτοντας λειτουργίες που μοιάζουν να έχουν βγει από το καλύτερο κουτί εργαλείων ενός καθηγητή. Λίγες μέρες μετά τα νέα Audio Overview formats, ξεκινά σήμερα η διάθεση δύο ισχυρών βοηθημάτων, Flashcards και Quizzes, μαζί με έναν πλήρη ανασχεδιασμό των Reports και επιπλέον επιλογές που στοχεύουν στη βαθύτερη κατανόηση της ύλης.

Στο Studio pane εμφανίζονται πλέον δύο νέες επιλογές. Τα Flashcards βοηθούν στην απομνημόνευση βασικών όρων, σημαντικών ημερομηνιών και θεμελιωδών εννοιών από τα αρχεία που έχεις ανεβάσει. Τα Quizzes, από την άλλη, λειτουργούν ως τεστ κατανόησης, δημιουργώντας προσαρμοσμένες ερωτήσεις πάνω στο ίδιο υλικό. Μέσα από το εικονίδιο με το μολύβι μπορείς να ρυθμίσεις πόσες κάρτες ή ερωτήσεις θέλεις, καθώς και το επίπεδο δυσκολίας: Easy, Medium ή Hard. Υπάρχει επίσης πεδίο prompt για να ορίσεις με σαφήνεια το θέμα που σε ενδιαφέρει, ώστε οι ασκήσεις να στοχεύουν ακριβώς εκεί.

Ένα ακόμη χρήσιμο στοιχείο είναι η επιλογή explain που συνοδεύει τόσο τις κάρτες όσο και τις ερωτήσεις. Με ένα πάτημα, το NotebookLM εμφανίζει αναλυτική επεξήγηση: είτε ξεδιπλώνει τον ορισμό που κρύβεται πίσω από μια flashcard, είτε εξηγεί γιατί μια απάντηση στο quiz ήταν λανθασμένη. Το σημαντικό εδώ είναι ότι οι διευκρινίσεις έρχονται με παραπομπές στο αρχικό υλικό, ώστε να ξαναγυρίσεις στην πηγή και να δεις το πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η εξήγηση. Η διάθεση των νέων εργαλείων ξεκινά σήμερα, οπότε θα τα δεις να ενεργοποιούνται σταδιακά.

Παράλληλα, τα Reports στο Studio ανανεώνονται με πιο έξυπνες προτάσεις. Το NotebookLM πλέον προτείνει δυναμικά επιλογές ανάλογα με το θέμα, το αντικείμενο ή τον κλάδο που ανιχνεύει στις πηγές σου. Αν, για παράδειγμα, ανεβάσεις ένα ακαδημαϊκό άρθρο οικονομικής θεωρίας, μπορεί να σου προτείνει ένα glossary βασικών όρων ή ένα magazine-style explainer που μεταφράζει τα συμπεράσματα σε πιο απλή, αφηγηματική γλώσσα. Αντίστοιχα, αν δουλεύεις πάνω σε ένα προσχέδιο διηγήματος, το σύστημα ίσως προτείνει character analysis ή λεπτομερή κριτική της πλοκής.

Στις φόρμες των Reports προστίθεται καινούργιος τύπος περιεχομένου με τον τίτλο Blog Post: μια μορφή που συμπυκνώνει ιδέες και ευρήματα σε ένα ευανάγνωστο άρθρο με πυγμή και καθαρή δομή. Παραμένουν διαθέσιμες οι κλασικές επιλογές Briefing doc και Study Guide, ενώ υπάρχει πάντα ο δρόμος του Create Your Own για όσους θέλουν να χτίσουν εξαρχής το δικό τους template.

Πέρα από τα έγγραφα και τα τεστ, η εμπειρία συνομιλίας στο NotebookLM μπορεί πλέον να πάρει πιο παιδαγωγικό χαρακτήρα με το νέο conversational style που ονομάζεται Learning Guide. Όπως και στο Gemini app, το Learning Guide δεν αρκείται στο να δίνει απαντήσεις· κατευθύνει τη σκέψη με διερευνητικές, ανοικτές ερωτήσεις, σπάει τα προβλήματα σε βήματα και προσαρμόζει τις επεξηγήσεις στο επίπεδο και τις ανάγκες του χρήστη. Η διάθεσή του ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, συμπληρώνοντας το παζλ των εργαλείων μάθησης με έναν τρόπο αλληλεπιδραστικό και καθοδηγητικό.

Ένα ακόμη βήμα προς την οργανωμένη μελέτη είναι τα νέα interactive notebooks για δημοφιλείς ακαδημαϊκούς τίτλους από το OpenStax, τον κορυφαίο πάροχο δωρεάν, αξιολογημένων από ομότιμους συγγραφείς, σχολικών βιβλίων. Απευθύνονται κυρίως σε μαθητές λυκείου και φοιτητές, και περιλαμβάνουν έξι διαθέσιμες επιλογές από σήμερα: Biology, AP® Biology, Introduction to Business, Chemistry, Psychology και Principles of Management. Τα διαδραστικά αυτά notebooks δεν είναι απλά αντίγραφα ενός βιβλίου σε ψηφιακή μορφή· αξιοποιούν πλήρως τα εργαλεία του NotebookLM, ώστε ο χρήστης να δημιουργεί flashcards, να τρέχει quizzes και να παράγει reports πάνω στο περιεχόμενο του κάθε τίτλου.